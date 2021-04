Megrázta a pofonfát a kriptopiac

Nincs jó napja a kriptodevizák piacának: több száz milliárd dollárnyi pénz égett el, bezárt egy török kriptotőzsde, eltűnt az alapító, ráadásul Elon Musk kedvence is gyengélkedik. Mindezek ellenére úgy fest, továbbra is van potenciál a kriptopénzekben.

Nagy pofonba szaladt bele pénteken a kriptodevizák piaca: délután fél 5 körül a coinmarketcap.com adatai szerint

a teljes kriptopiac közel 12 százalékos mínuszban állt az előző naphoz képest,

a nap folyamán pedig még ennél nagyobb mínuszok is voltak. A piac kapitalizációja benézett 1800 milliárd dollár alá is, pedig pár napja még 2300 milliárd környékén mozgott. Ez persze óriási zuhanás, de az év egészét nézve, még mindig óriási pluszban áll a kriptopiac, hiszen kapitalizációja januárban még 1000 milliárd dollár alatt járt.

Kora délután a legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza, a bitcoin árfolyama közel 10 százalékos mínuszban állt, hasonlóan a többi altcoinhoz. A második Ethereum, illetve a harmadik legnagyobb, a Binance Coin árfolyama is körülbelül tizedével esett, ahogy csökkent Elon Musk kedvenc kriptodevizájának, a Dogecoinnak is az árfolyama (közel 14 százalékkal).

Mi történik?

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,31 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

Mi történik most a kriptopiacon? – Czeglédi Tamás, a Blockchaineum társalapítója szerint „erre sok mindenki keresi most a választ”. Az árfolyamok zuhanása mögött a szakértő szerint elsősorban a törökországi események, a tőzsdebezárás állhat. Ugyanis, ahogy a Portfolio is beszámolt róla, egyik pillanatról a másikra lekapcsolták Törökország egyik népszerű kriptotőzsdéjét, a több százezer felhasználót kiszolgáló Thodexet, a befektetők pedig nem tudnak hozzáférni a számláikhoz, a pénzükhöz, a pozícióikat sem tudják lezárni. A cég alapítója és vezérigazgatója pedig elhagyta az országot, a tőzsde ügyfélszolgálata nem érhető el.

Ugyanakkor Czeglédi Tamás szerint az elmúlt hónapok ralija után nem kell nagyon meglepődni azon, ha egy kiigazításhoz érkezünk el belátható időn belül. „A fák sem nőnek az égig, hiába látunk rengeteg pozitív hírt, eseményt a kripitodevizák piacán” – tette hozzá.

Úgy véli, hogy a bitcoint továbbra is inkább spekulációs eszközként fogadták el, a napi használatba még nem szivárgott be. Szerinte ahogy az értéktároló funkcióját egyre többen elfogadják, az mindenképpen jó hír, ami felfelé húzza az árakat is.

Ha marad is hosszú távon a „bull market”, biztos, hogy lesznek hasonló kilengések még

– vetítette előre Czeglédi, hozzátéve, hogy olyan események, hogy bezárnak egy tőzsdét, és eltűnik az alapító, az „soha nem egy jó hír”.

Mit hozhat a jövő?

A bitcoint nem szabad temetni – miért is temetnénk? –, hiszen a jelenlegi árfolyam alapján még mindig nyugodtan címkézhető a kriptodevizák körüli hangulat egyfajta őrületnek, hiszen az elmúlt hónapokban duplájára nőtt a kriptodevizák kapitalizációjának piaca. Czeglédi szerint már csak ezért is benne van a pakliban a kiigazítás:

egy ekkora menetelés után ez előbb-utóbb mindig bekövetkezik.

A bitcoin árfolyama a Teletrader adatai szerint ugyan az elmúlt hónapban majdnem 10 százalékkal csökkent, de év eleje óta még így is 70 százalékos pluszban áll, míg ha egy éves intervallumot nézünk, már több mint 550 százalékos a növekedés mértéke.

„Az, hogy ilyen szinten elfogadottá vált a bitcoin, még úgy is, hogy látjuk, mi történt az elmúlt egy évben a világgzadaságban, az nem éppen business as usual” – mondta a szakértő, aki szerint azzal, hogy már a konzarvatívabb piaci szereplők is bevállalják az innovatavabb eszközöket, sokat tett hozzá az év eleji ralihoz.

Azzal, hogy az intézményi befektetők nem csak megjelennek a piacon, hanem teljesen megszokottá vált, hogy a bitcoinba, kriptoeszközökbe fektetnek, az nyilván teljesen új dolog, egy paradigmaváltás, aminek jelenleg a beárazását láthatjuk

– fogalmazott Czeglédi Zoltán, aki szerint az árfolyamok az év hátralévő részében még bőven emelkedhetnek.

(Borítókép: A Cboe Global Markets tőzsde 2017. december 19-én Chicagoban. Fotó: Scott Olson / Getty Images)