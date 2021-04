Elit közgazdászokat nem csak Budapesten képeznek

Pécs behúzott egy jelentős elismerést, már ami a gazdasági képzések akkreditációit illeti. Egy egyetem életében mit jelent egy ilyen minősítés?

Az üzleti képzések esetében három nemzetközi akkreditációt kínáló szervezet van jelenleg: az európai EFMD mellett az AACSB az amerikai kontinensen alakult meg, és képviseli az ott kialakult minőségi standardokat, az AMBA pedig kifejezetten az MBA-programokra specializálódott szervezet.

Azok az intézmények, amelyek mindhárom szervezet akkreditációjával bírnak, úgynevezett „triple-crown” egyetemek – ők képviselik a legmagasabb minőségi szintet a világon.

Fontos látni persze azt is, hogy az EFMD is úgy pozicionálja magát, mint amelyik a legjobb üzleti iskolák 1 százalékát tömöríti.

A „Pécsiközgáz” miért csatlakozott az EFMD nemzetközi akkreditációs szervezethez?

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1996 óta folyik angol nyelven üzleti alapképzés. Az elmúlt 25 évben nemzetközi szinten is versenyképes programmá alakult a korábban BABA-, az elmúlt évek jogszabályi változásait követve pedig jelenleg BSc in Business Administration and Management képzésünk. Ennek alapját a brit mintára szervezett minőségirányítási rendszer, a széles körű hallgatói érdekképviselet adja. Amikor az aktuális dékáni ciklus elindult, új növekedési pályát jelöltünk ki a kar számára, ennek része lehetett az erőteljesebb nemzetköziesítés, ezzel együtt a nemzetközi akkreditáció megszerzése is. Az EFMD programakkreditációját 2020 márciusában kaptuk meg három évre, amellyel sikerült egyrészt megmutatnunk, hogy nemzetközi viszonylatban is értékes tudást, diplomát szerezhetnek a nálunk végzett hallgatók, másrészt pedig külső, független szervezet monitorozza folyamatosan a minőséget, a fejlesztéseket, amivel még jobb programot kínálhatunk a jövőbeli hallgatóknak.

Átgondolva az akkori helyzetet, ma is úgy látjuk, hogy jó döntést hoztunk meg azzal, hogy csatlakozási kérelmet adtunk be az EFMD szervezetéhez. Többéves építkezést követően 2018 elején kaptuk meg a jogosultságot arra, hogy elindítsuk az angol nyelvű alapképzésünk nemzetközi akkreditációját, amely ekkor már több mint ezer végzett hallgatóval büszkélkedett. Fontos szempont volt az is az akkreditációs szervezet kiválasztásakor, hogy egyedül az EFMD kínál programakkreditációt alapképzések esetében, és persze az is, hogy a Corvinuson dolgozó kollégák önzetlen tanácsaikkal segítették felkészülésünket.

Mennyire versenyképes a Pécsen szerzett közgazdászdiploma? Ezt hogyan „mérik”?

A diploma értékét a végzett hallgatók sikerein lehet mérni. Szerencsére ennek mind formális, mind informális keretei adottak a Pécsiközgázon, hiszen a Diplomás Pályakövetési Rendszeren túlmenően aktív együttműködésekre is teret biztosítunk akár egy vendégelőadás, akár projekt-együttműködések keretén belül, legújabban a szeptemberben elindított Alkalmazott Tanulások Központjának koordinálásával. Ennek a szervezeti egységünknek a feladata, hogy megfelelő platformot építsen a végzett hallgatók, a gyakorló szakemberek és a képzésen részt vevők között. De számos informális visszajelzést is kapunk folyamatosan, ha csak azt nézzük, hogy egy-egy új üzleti partnerrel közös tárgyaláson már az első 10 percben rendre „előkerülnek” az adott cégnél dolgozó Pécsiközgázon végzettek, akik szívesen jönnek vissza akár tanulni, akár az időközben megszerzett tudásukat megosztani.

Hogyan alakult az elmúlt években a hallgatói létszám?

2016 óta egyértelműen új növekedési pályára állt a kar: a fejlődés a létszám és a minőség tekintetében is érzékelhető.

Az elmúlt 5 évben mintegy 30 százalékkal bővült a hallgatói létszámunk, jelenleg 2600 fő felett járunk, és ennek mintegy tizede a külföldi hallgató,

mely persze a képzési bevételekben duplaekkora súlyt képvisel. Fontos ugyanakkor látni, hogy nem törekszünk extenzív növekedésre az idegen nyelvű képzéseken, a hangsúlyt inkább a minőségfejlesztésre, a tehetséges és motivált hallgatói közösség építésére helyezzük.

Azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkájának eredményeként tovább erősítettük a vidéki közgazdászképzés zászlóshajóját. Ha valaki először jár a Pécsiközgázon (természetesen nem a pandémia idején), akkor láthatja, hogy élettel teli, sokszínű, lelkes és motivált közösség dolgozik együtt azon, hogy mind jobb hatékonysággal tudjuk céljainkat elérni, hallgatóink tudását fejleszteni, miközben a régiós vállalkozások számára is egyre több kapcsolódási pontot kínálunk. Azt gondoljuk, hogy elérkezett az a pont a növekedésben, amikor a jelenlegi infrastruktúra határát elértük, bővülni, fejleszteni szükséges ezen a területen is.

Milyen kapcsolódási pontokról van szó? Milyen cégekkel állnak kapcsolatban?

Több mint öt éve működik a karon Hatchery (Keltető), amely a hallgatói vállalkozásfejlesztés színtere. Ezt a munkát a Simonyi Vállalkozásfejlesztési Központ koordinálja, amelyhez néhány éve csatlakozott a CoRe lab, a Fogyasztói Magatartáskutató Központ, illetve a szakmai gyakorlatokat támogató Internship Center. Ezeknek a szakmai műhelyeknek a feladata, hogy az öt intézetünkből olyan kollégák munkáját segítse, akik elkötelezettek a vállalati együttműködések irányába. Szerencsére dinamikusan bővül ez a kör, ahogy a külső partnerkör is, hiszen itt a cégek felkészült hallgatói csapatokkal dolgozhatnak együtt közösen piaci problémákon, kihívásokon.

Igyekszünk a régiós vállalkozásokat segíteni, itt kiemelt partnerünk a Körber, a Lafarge, a Kontakt-Elektro, de egyre több budapesti központú vállalkozás is becsatlakozik ezekbe a munkákba, úgymint az Aldi, a Mol, a Morgan Stanley, vagy éppen a Philips Morris. Legújabb kezdeményezésünk a Corporate Talks, ahol vállalati partnerek mint házigazdák hívnak meg szakértőket különböző témákat kibeszélni a régióban dolgozó szakemberekkel közösen. Hiszünk abban, hogy a Pécsiközgáz ezzel érdemben is hozzá tud járulni a régiós gazdaság fejlődéséhez.

Említette a fejlesztéseket, ezen a téren mi várható a következő években?

Bár a jelenlegi épületre vigyázunk, többnyire saját forrásokból finanszírozzuk a szükséges infrastruktúra-fejlesztéseket, fontos terek hiányoznak, amelyek a XIX. századi oktatáshoz szükségesek. Bízunk benne, hogy az elkövetkező években lehetőségünk nyílik a campuson megépíteni egy olyan épületegyüttest, amelyben közösségi terek, modern laborok és oktatástámogató helyiségek, a mesterképzéseket támogató tanterem és több rendezvénytér is elérhetővé válik.

Fontos, hogy a hallgatók mind több időt töltsenek együtt a campuson, dolgozzanak, gondolkodjanak együtt,

erre tökéletesen alkalmas lesz az úgynevezett University Business Center épülete, amelynek tervezése már elindult, reméljük, hogy egy éven belül az alapkőletétel is megtörténhet. Ezzel párhuzamosan pedig a járványhelyzet kikényszerítette modern oktatástechnológiát is fejlesztjük, több hibrid oktatásra alkalmas termet alakítottunk ki, részben vállalati partnerek, például a Körber és az OTP Bank támogatásával, valamint idesorolható a néhány éve átadott, a Takarékbank szponzorációjával létrejött FinTech központ is. Terveink szerint hamarosan a blended oktatási formát támogató multimédiás stúdió is elkészülhet, és akkor már tényleg minden oktatási formát ki tudunk szolgálni.