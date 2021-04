A párokat, családokat lassan több mint egy éve egymásra, a négy fal közé záró pandémiás helyzet miatt különösen igaz a mondás, hogy egy jól megfogalmazott kérdés, illetve egy időben megérkező információ krízishelyzetben életet menthet.

Éppen ezért létkérdés a hazai kríziskezelő szolgálatok támogatása is, akik ha kell, szó szerint a túlélésükért küzdő áldozatokat mentik ki nap mint nap bántalmazóik karmai közül, és helyezik őket biztonságos környezetbe.

Csak 2020-ban több ezer, kapcsolati erőszak vagy emberkereskedelem miatt indított hívást és több mint száznyolcvanezer lelkisegély-hívást fogadtak a magyar kríziskezelő szolgálatok munkatársai.

Egyértelmű, hogy nem magánügy a családon belüli erőszak, nekünk is közünk van ahhoz, ami ilyenkor a zárt ajtók mögött történik. És nemcsak meg kell hallanunk a kiszolgáltatottak jajkiáltásait, hanem azt is meg kell üzennünk nekik, hogy van segítség, a bajban van kire számítaniuk. Ezért is működik többek között az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT), tagszolgálataival a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ), valamint az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ), hogy segítő kezet nyújtsanak a nehéz helyzetben

– mondta el Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kapcsolj egyből projekt zárókonferenciáján.

A rendezvényen, amely azért jött létre, hogy a szakemberek beszámoljanak az utóbbi időszak eredményeiről, kiderült, hogy az elmúlt négy és fél évben EU-s forrásból több mint egymilliárd forint jutott az említett hazai kríziskezelő szolgálatok munkájának támogatására, fejlesztésére. Ők azok, akik máig főként segélyvonalaikkal a nap 24 órájában a bajbajutottak szolgálatára állnak, legyen szó:

emberkereskedelem, prostitúció áldozatairól;

családon belüli erőszakot, lelki, fizikai erőszakot elszenvedőkről;

különböző krízishelyzetekkel küzdőkről;

mentálhigiénés segítségre szorulókról;

öngyilkosságot tervezőkről.

Az elmúlt négy és fél évben jelentősen megnőtt a 18 év alatti hívók száma, akik elsősorban az online tanulással kapcsolatban tettek fel kérdéseket, ahogy a párkapcsolati problémák, a generációk közti konfliktusok szintén előtérbe kerültek. Illetve az utóbbi időben a veszteségek megélése is sok fiatalnak okozott problémát. Ezzel párhuzamosan főként a rendezvényeink hatására országszerte szép számmal jelentkeznek önkéntesnek fiatalok a különböző tagszolgálatainkhoz

– számolt be a konferencián Dudás Erika, a LESZ elnöke.

A fiatal korosztályt az elmúlt négy és fél év során nem véletlenül igyekezett kiemelten támogatni a Kapcsolj egyből projekt is, hiszen a WHO kimutatása alapján a 15 és 24 év közti korosztálynál világszerte vezető halálok az öngyilkosság.

Titoktartás, önkéntesség, anonimitás Magyarországon a lelkielsősegély-szolgálatok több mint ötvenéves múltra tekintenek vissza, miután 1970-ben Debrecenben megalakult az első hazai lelkielsősegély-telefonszolgálat, amelynek alapelvei – a titoktartás, az anonimitás és az önkéntesség – máig érvényesek. A LESZ elnöke szerint ezeket 17 tagszolgálatuk és 7 társszervezetük munkatársaival a mai napig figyelembe veszik és magukévá teszik. Ők azok az önkéntes segítők, akik éjjel-nappal, heti 1500–2000 órában fogadják a hívásokat a vonalaknál. Jelenleg a 400 főt is meghaladja azok létszáma, akik aktívan közreműködnek a segélykérő telefonhívások fogadásában, a segítő beszélgetések lebonyolításában.

Már cseten is jön a segítség

Szakmailag fejlődni nem csupán azt jelenti, hogy felkészültek a munkatársaink, akik ettől függetlenül folyamatosan fejlesztik az ismereteiket, hanem azt is, hogy a technika fejlődését is nyomon kell követnünk. Így azon túl, hogy technikai értelemben is professzionálisan fogadjuk a hívásokat, az évek során egyre több modern, innovatív megoldás is bekerült a szolgáltatásaink közé. Köztük a témában úttörőnek számító Kapcsolj egyből applikáció tervezése, valamint annak bevezetése

– emelte ki a konferencián Boglacsik Tímea, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatója, egyben az OKIT vezetője.

Az applikáció, amelyet iOS- és Android-rendszerre egyaránt le lehet tölteni, egyfelől tartalmazza a bántalmazók leggyakoribb mondatait, hogy az érintettek meggyőződhessenek arról, hogy valóban abúzus áldozatai. Ugyanakkor az alkalmazás a felismerés támogatása mellett a helyadatokból megmutatja, hogy a felhasználó GPS-koordinátái alapján melyek az információkérés helyszínéhez legközelebb eső segítő intézmények, amelyekhez áldozatként bizalommal fordulhat.

Boglacsik Tímea elmondása alapján az erőszak tipikus mondatai mellett az OKIT munkatársai ezen intézmények, a kapcsolattartók elérhetőségeit folyamatosan aktualizálják, frissítik. Mindezek mellett nem sokkal a pandémia kitörését követően elindult az OKIT itthon úttörőnek számító segélykérő csetszolgáltatása is, miután a járványhelyzettel a szokásos telefonhívások mellett látványosan megszaporodtak az online, elsősorban e-mailes segítségkérések.

Ismerve az erőszak természetét sajnos nemegyszer fordul elő, hogy az áldozat már abban is akadályoztatva van, hogy telefonáljon, illetve a bántalmazója a telefonját és a számítógépét is folyamatosan ellenőrzi. Így a Kapcsolj egyből csetfunkció azért is egyedülálló, mert használata közben a segítségkérők teljesen névtelenek maradhatnak.

Ha valaki felkeresi a kapcsoljegybol.hu-t, az oldal egyből felajánlja a cset lehetőségét. Viszont ha valaki használta, és utána kilép, az oldal egyből eltűnik az előzményekből, ezért a telefonon és a számítógépen sem visszakereshető. Azaz a bántalmazó jó eséllyel soha nem tudja meg, hogy ezen keresztül kértünk segítséget. Épen ezért mindenkit arra buzdítok azok közül, aki nem mer telefonon beszélni a problémájáról, bátran keresse a csetes szolgáltatásunkat

– emeli ki az OKIT igazgatója.

A Családbarát Magyarország Központ szervezeti egysége, az OKIT kríziscsetprogramján keresztül eddig közel 500 esetben adtak tanácsot a szervezet munkatársai, akik 2020-ban 10 ezer hívást fogadtak.

Az OKIT abban sem tétlenkedett a Kapcsolj egyből projekt keretében, hogy képezze, érzékenyítse, felkészítse munkatársait és a családon belüli erőszakkal foglalkozó szakembereket. Továbbá az utóbbi négy és fél évben számtalan kommunikációs kampányt folytattak, hogy minél többekhez jusson el a segítség lehetősége, főként a kiemelt, 16–29 éves fiatal korosztály körében.

Ha baj van Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20 A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu/ Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonala: 116-123 Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között. Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu/

(Borítókép: Két nő hallgatja a telefonálókat az Embrace öngyilkosság-megelőzési segélyvonalán Libanonban. Fotó: Anwar Amro / AFP)