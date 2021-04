Új tulajdonoshoz került a Best FM rádió

Újra tulajdonost váltott az egykor Andy Vajna kormánybiztos érdekeltségében lévő Best FM rádió. A médiaszolgáltató Best Radio Kft. eddig Halmi Tamás tulajdonában volt, de március 18-tól már Sakalj (Szakály) Ferencnek hívják a rádió birtokosát – írja az mfor.hu.

A kanadai címre bejelentett új tulajdonos az eszéki focicsapat igazgatósági elnöke és egyik tulajdonosa a felszámolás alatt álló City Mail Kft.-nek.

A szolgáltatók kérelmére a Médiatanács engedélyezte, hogy április 1-jétől a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz-en működő jogosultsága, valamint a Best Rádió Kft. Eger 100,7 MHz-en, Zalaegerszeg 88,9 MHz-en és Szolnok 102,4 MHz-en működő jogosultságai hálózatba kapcsolódjanak a budapesti Best FM-mel. Ettől a naptól egyúttal a szolnoki szolgáltatás Amadeus Rádió helyett 102,4 Best FM néven sugározza műsorait.