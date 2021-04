Orvosként vagy tanárként látnánk legszívesebben a gyerekeinket

A Bridge Budapest csapata által életre hívott Edisonplatform a Gemius Hungaryvel közös frissen publikált országos reprezentatív kutatása azt vizsgálta, hogy mit gondolnak 2021-ben a magyar szülők a jövőről, a munkaerőpiac átalakulásáról, illetve arról, vajon milyen jövőbiztos tudásra és kompetenciákra lesz szükségük a gyerekeknek a boldoguláshoz. Illetve a kutatás azt is felmérte, hogy a szülők szerint nekik ahhoz mit kell nyújtaniuk, hogy gyermekeik megtalálják majd a számításukat a munkaerőpiacon és általában az életben.

Hogyan lehet a gyerekeket felkészíteni egy kiszámíthatatlan jövőre? Tízből nyolc magyar szülő megfogalmazta ezt az általános félelmet, ahogy a klímaváltozás és a társadalmi instabilitás is a legfőbb hazai szülői aggodalmak között szerepel.

Az szintén kiderült a felmérésből, hogy az édesanyák az édesapáknál sokkal többet szoronganak gyermekeik jövőjük miatt, ezen belül is a munkaerőpiac alakulása és a csökkenő állásbiztonság foglalkoztatja az anyukákat.

Ugyanakkor mindezzel párhuzamosan a szülők gondolatvilágát áthatja a pozitív szemlélet a jövő lehetőségeivel kapcsolatban, például úgy vélik, hogy a digitalizációnak hála, egyre könnyebbé válik a tanulás. Illetve ezen a téren a magyar szülők talpraesettnek és önállónak tartják a gyermekeiket.

A szülők inkább pesszimisták azzal kapcsolatban, hogy mire a gyermekeik felnőnek, milyen lesz a munka világa. Legalábbis ezt tükrözi az eredmény, miszerint 77 százalékban csökkenő biztonságra és akár kevesebb állásra számítanak.

Abban a szülők 96 százaléka egyetértett, hogy bármit is hozzon a jövő, egy biztos, hogy folyamatosan tanulnunk, képeznünk kel magunkat, várhatóan ez lesz a siker záloga.

Akárcsak a digitális ismeretek elsajátítása, jelenleg a szülők 88 százaléka látja úgy, hogy gyermekei munkaerőpiaci érvényesüléséhez elengedhetetlen lesz a digitális írástudás.

A kutatás szintén izgalmas tanulsága volt, hogy a magyar szülők az orvosi hivatást tartják a leginkább jövőálló szakmának. (Egész pontosan tízből nyolcan gondolják így.) A dobogó második helyére a tanári, a harmadikra pedig az informatikusi munka került.

Jövőbiztos szakmák a magyar szülők szerint:

A kutatás arra is egyértelműen rávilágított, hogy a magyar szülők is látják, mennyire fontosak a képességek, amelyek a változó világ kihívásaira készítik fel a gyerekeket. A képességek prioritási listájában nem véletlenül ugrott előre a kitartás és a problémamegoldás.

Mondani sem kell, hogy jelentős részben a koronavírus okozta krízis hatására jelölték meg a szülők az említett tulajdonságokat. Ahogy szintén nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a kezdeményezőkészség és a nyitottság a lista végére kerültek.

Jövőbiztos kompetenciák toplistája a magyar szülők szerint 2021-ben:

A szülők egyértelműen a saját felelősségüknek érzik, hogy a kitartást, a kudarcokkal való megküzdés képességét vagy az érzelmek kezelését megtanítsák gyerekeiknek.

Az iskolára bízzák a tárgyi tudást vagy a nyelvek átadását, miközben azt is látják, hogy sok helyen van közös felelősségük.

Szürkezónának tűnik, hogy kinek is a felelőssége, hogy a gyerekeket segítsék a digitális térben való eligazodásban. Csak minden negyedik szülő érzi, hogy neki ezzel dolga van, inkább az iskolában (50 százalék), iskolán kívüli képzésekben (30 százalék) és a barátokban/kortársakban bíznak (32 százalék).

További hasonlóan kérdéses terület, hogy kinek a felelőssége, hogy a gyerekek megtalálják, miben tehetségesek: a szülők mintegy fele érzi ezt saját felelősségnek, és felük gondolja, hogy az iskola ennek a színtere, 40 százalék szerint ez a gyerek felelőssége is.

A szülők szerint az iskola legfőbb feladata a tárgyi tudás átadásán túl, hogy fejlessze a gondolkodást és megszerettesse a tanulást.

Ha a magyar szülők három dolgot kérhetnének az iskoláktól, azok a következők lennének:

Felkészülés a jövőre

A Bridge Budapest által alapított Edisonplatform célja, hogy a segítse a családokat a gyermekek jövőre való felkészítésében, hogy a szülők pontosan tisztában legyenek vele, hogy milyen típusú tudás és mely képességek kerülnek hamarosan a fókuszba. Ezen belül is az Edison100-as lista azt támogatja, hogy a szülők megtalálják azokat az innovatív, gyerekeket fejlesztő kezdeményezéseket, amelyek jövőbarát tudást és kompetenciákat nyújtanak. Jelenleg 184 településen 154 programot ismerhetnek meg a szülők, miközben a lista folyamatosan bővül. Most május 7-ig a szülői jelöléseket is várják az Edisonplatformon a gyerekeknek szóló jövőbarát kezdeményezésekről.