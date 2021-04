MNB: változatlan az alapkamat, de lehet 5 százalékos infláció is

Noha egyre inkább emelkednek az inflációs kockázatok, és egyre közelíti a jegybanki 4 százalékos toleranciasáv felső határát a pénzromlás havi ütemének alakulása – márciusban már 3,7 százalékos volt – , a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülésén

változatlanul hagyta a 0,6 százalékos alapkamatot.

A jegybank Monetáris Tanácsa nem változtatott az egyéb feltételeken, így a kamatfolyosó két szélső értékén sem, marad a marad mínusz 0,05 százalék és a 1,85 százalék is.

Legutóbb 2020 júliusában változtatott az alapkamaton, akkor 15 bázisponttal 0,6 százalékkal csökkentette azt. Előtte júniusban szintén 15 bázisponttal mérsékelték a kamatot, amely 2016. május 25. óta állt 0,90 százalékon. A Matolcsy György vezette MNB továbbra is az alacsonyan tartott alapkamattal segíti a kormány gazdasági válságkezelését.

A keddi kamatdöntés egyébként megfelelt az elemzői várakozásoknak, de a piac is beárazta, mivel különösebb hatása nem volt a forint–euró árfolyamra sem. A döntés előtt ugyanis a 362–363 forintos sávban ingadozott, majd azt követően is csak kismértékben lépte át a 363 forintot.

A Monetáris Tanács által a kamatdöntést követően egy órával kiadott indoklás kitér a kronavírus-járvány miatti gazdasági válságból való kilábalás elhúzódása jelentette kockázatokra is. Ugyan a jegybank szerint a járvány második hullámával szemben válságállónak bizonyult a magyar gazdaság, azonban a harmadik hullám miatti korlátozások és az ipari ellátási láncokban tapasztalt akadozások miatt a 2021-es első negyedéves GDP-t már a vártnál alacsonyabbra prognosztizálja az MNB.

Éves szinten egyébként a GDP 2021-ben várhatóan 4,0 és 6,0 százalék közötti mértékben emelkedik, majd 2022-ben 5,0 és 6,0 százalék közötti, 2023-ban pedig 3,5 százalékos növekedés várható az MNB szerint. A belső kereslet az oltási folyamat és a gazdasági nyitás előrehaladásával élénkülhet. A gazdasági helyreállítás szempontjából kulcsfontosságú a beruházások folytatódó bővülése.

A következő hónapokban további inflációs kiugrásokra számít a jegybank, bázishatások, az üzemanyagárak emelkedése, a jövedéki adó újabb növekedése és a gazdaság újraindításával jelentkező keresleti-kínálati súrlódások miatt.

Előfordulhat 5 százalékos infláció is,

mivel azonban az MNB elsősorban az adószűrt maginflációt figyeli, ezért vélhetően nem avatkozik majd be, de a közlemény szerint azért kész határozott lépéseket is tenni. Az indoklás szerint az átmeneti hatások kifutásával a nyári hónapoktól visszatér az infláció a jegybanki toleranciasávba. 2021-ben az éves átlagos infláció a 3,8–3,9 százalékos tartományban, míg az adószűrt maginfláció a 3 százalékos szint körül alakul. A jegybank egyébként idén már az államadósság csökkenésére, valamint a gazdaság gyors helyreállására számít. De továbbra is támogatják ez utóbbit nemcsak az alacsony kamatszinttel, de további célzott beavatkozásokkal is.

A Monetáris Tanács felülvizsgálta az állampapír-vásárlási programját, miután alapvetően sikeresnek ítélte, amely segít a stabil likviditási helyzet fenntartásában. Ugyan továbbra sem határoznak meg keretösszeget az eszközvásárlási programban, azonban

a jelenlegi 2000 milliárd forintos szintet túllépve folytatják a rendszeres vásárlást, és legközelebb a 3000 milliárd forintos állomány elérésekor vizsgálják felül a programot.

Leszögezték: az MNB az állampapír-vásárlási programot továbbra is tartós piaci jelenlét mellett, a heti vásárlások szerkezetét rugalmasan alakítva, a szükséges mértékben és a szükséges ideig fogja használni. Folytatják az MHP Hajrá és az NHP kötvényprogramokat is.

Kijelentették azt is, hogy továbbra is az inflációs cél szem előtt tartása és az árstabilitás a jegybank legfőbb célja. A jegybank egyértelmű szándéka elkerülni, hogy a jelenlegi bizonytalan környezet az infláció tartós emelkedését okozza – hangsúlyozta az MT a kamatdöntés indoklásában. Kiemelt figyelemmel követik a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóság alakulását és a gazdaság újraindítása során esetlegesen jelentkező másodkörös inflációs hatásokat. A Monetáris Tanács megerősíti, hogy a felfelé mutató inflációs kockázatok erősödése esetén az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására – zárul a közlemény.