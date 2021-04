Oltópont nyílt az Audinál

Az országos oltási program részeként szerdán az Audi Hungaria háromezer vakcinával megkezdte munkatársainak első körös, koronavírus elleni oltását a vállalat területén kialakított két oltóponton – tájékoztatta a cég az MTI-t.

Az előzetes regisztráción több mint 3500 munkatárs jelezte oltási szándékát, így az elérhető oltóanyagoktól függően később is lesz oltás a vállalati oltópontokon. Mint írják, az egészségügyi hatóságokkal folytatott egyeztetés értelmében gyári oltópontként működnek a jövőben a munkatársak számára, de ha lehetőség nyílna rá, a munkavállalók családtagjainak, illetve a vállalat partnercégeinek is szeretnék felkínálni az oltási lehetőséget a későbbiekben. Az Audi Hungaria 2020 végén 12 226 munkatársat foglalkoztatott.

Mint megírtuk, a Magyar Suzuki esztergomi üzemében is oltópontot alakítottak ki. A dolgozók beoltathatják magukat önkéntes alapon, az oltást a héten kezdik. A vállalat számára fontos a munkatársak védelme, ezért már tavaly is számos óvintézkedést vezettek be. A cégnél 2800-an dolgoznak.

A kecskeméti Mercedes-gyárban is több oltópontot alakítottak ki, így április végén ott is jelentős számú munkavállalónak ajánlották fel a koronavírus elleni védőoltást.