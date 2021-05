Mark Zuckerberg nővére az Indexnek elárulta, miért hagyta ott a Facebookot

Nagyon zavarja, amikor valakinek az az első kérdése, hogy „maga nem Mark Zuckerberg nővére”?

Szó sincs róla!

Pedig a föld napjára készített videó éppen ezzel a felütéssel kezdődik, amire úgy reagál, hogy a kezében tartott bögrét összeroppantja.

Valójában egyáltalán nem bosszant, sőt rendkívül büszke vagyok a testvéremre, remek a kapcsolatunk Markkal. Ez csak egy kis szórakozás, ami a nővérek feladata. Ha nem viccelődnék ezzel és a viszonyunkról, nem is lennék olyan jó testvér. Ettől függetlenül önálló személy vagyok, és járom a magam útját.

A közösségi háló című film nagy sikert aratott. Mennyire mutat valós képet a világ egyik legismertebb emberéről, a Facebook alapítójáról?

Az a film Hollywoodnak készült, ami azt jelenti, hogy a dráma sokkal inkább előtérbe kerül, mint a valóság, és ebben az esetben is ez volt a helyzet, nem is vettünk részt benne. Ugyanakkor nagyszerű marketingértéke volt a vállalat számára, a hatására ugyanis rengetegen regisztráltak, és kezdték el használni az oldalt.

Piacfejlesztési igazgatóként és szóvivőként sokáig ön is Mark Zuckerberg mellett dolgozott a Facebooknál. Miért váltott?

Csaknem tíz éven keresztül voltam ott. Nem tudom, máshol mennyi időt töltenek el az emberek egy munkahelyen, de az Egyesült Államokban nagyon hosszú időnek számít tíz év egyetlen vállalatnál. Sok minden más érdekelt, amivel foglalkozni szerettem volna, így például a fenntarthatóság is rendkívül fontos számomra, és startupokra is több időt, energiát akartam fordítani. Több olyan startupba is befektettem, amelyet nők hoztak létre, és ökológiai megoldásokkal foglalkoznak. A SodaStreamhez is így csatlakoztam. Ha még mindig egyetlen cégnél lennék, akkor nem lenne lehetőségem mással is törődni és hallatni a hangomat.

Gondolom, a reklámfilm is ebből az apropóból jött létre.

Már régóta dolgoztunk rajta, a felvételek közepén jártunk, amikor felütötte a fejét a koronavírus-járvány, ám volt némi kétségünk, hogyan fejezzük be, miután elkezdték lezárni a határokat. Sokat gondolkodtunk rajta, hogyan adjuk át az üzenetet arról, hogy mennyire fontos csökkenteni a környezetünkben az egyszer használatos műanyagokat, és egyre inkább közelebb kerüljünk a környezetbarát fenntarthatóság felé. De amellett, hogy fontos üzenetet közvetítsünk, amely az egész világ hasznára van, az is a célunk volt, hogy egy kis vidámságot vigyünk az emberek életébe, mivel mindenkinek szüksége van arra, hogy táncoljon, szórakozzon, jól érezze magát a jelenlegi helyzetben, amely több mint egy éve nehezíti az életünket.

Milyen hatást gyakorolt a pandémia a környezetszennyezésre?

Sajnos a járvány miatt megnőtt az egyszer használatos műanyagok száma az elmúlt évben. Sokat haladtunk előre az újrafelhasználható termékekkel, legyen szó kávéscsészékről vagy vízről, ám a vírus miatt újra előtérbe került minden, ami egyszer használatos, és

nagyon elszomorító, hogy sokat léptünk vissza a műanyagok elleni háborúban.

Ezért minden eddiginél fontosabb, hogy a világjárványból kilábalva még komolyabban vegyük a fenntarthatóság kérdését. A SodaStream szerencsére proaktív, és sok minden tesz azért, hogy a bolygó jobb hellyé váljon, legyen szó edukációról vagy akár a műanyaghulladékok csökkentéséről.

A környezetvédelemre igyekeznek felhívni a figyelmet a föld napjára készített videóval is, amelyben hangsúlyozza, hogy nem elég csak megosztani a problémákkal kapcsolatos posztokat, hanem tenni is kell a változásért. Mit gondol a közösségi médiáról?

Imádom a közösségi médiát, amely rendkívül fontos szerepet tölt be a technológia területén. Egyszerűen csak arra kell figyelni, hogy megtaláljuk az egyensúlyt és a határokat a technológiával, a közösségi médiával kapcsolatban, és biztosak legyünk abban, hogy közben az életünk is egyre jobb lesz, és nem gátolja egyik sem a fejlődésünket. Sokat írtam is erről az elmúlt években, még könyvem is megjelent a témával kapcsolatban. Ami pedig a megosztásokat illeti, fontos, hogy az emberek ne változtassanak ezen a szokásukon, mert rendkívül hasznos, a közösségi médián keresztül ugyanis rendkívül gyorsan lehet terjeszteni a tudatosságot és felhívni a figyelmet a problémákra.

De?

Ha az ember csak ennyit tesz, akkor nem lesz változás.

Arra szeretném ösztönözni az embereket, hogy osszanak meg minél több ilyen jellegű posztot, és emellett változtassanak a szokásaikon, a viselkedésükön.

Hogyan?

Sokat kell tenni azért, hogy jobb hely legyen a föld, amit pedig egyik pillanatról a másikra meg lehet változtatni, például azzal, hogy megszabadulunk az egyszer használatos műanyagoktól. Apró módosítás az életünkben, mégis óriási hatása van. Ezért gondoltuk a SodaStreammel közösen, hogy viccesen közelítjük meg a témát, és így hívjuk fel az emberek figyelmét a környezetünk védelmére: hangsúlyozzuk, hogy nem elég csak a billentyűzet mögül megosztani egy-két posztot, hanem valós megoldást kell találni.

Ön mit tesz ezért a gyakorlatban?

Elkötelezett hívei vagyunk a környezetvédelemnek, és élvezem, hogy ebben a gyermekeim is aktívan részt vesznek. Rendkívül műanyagellenesek vagyunk otthon, emellett amikor csak lehetséges, kerékpárral közlekedünk autó helyett.

Hogyan viseli a bezártságot?

A járvány elején a szüleimmel Kaliforniába mentünk. Azóta eltelt több mint egy év, és még mindig itt vagyunk. Ráadásul időközben szörnyű erdőtüzek is tomboltak, így hónapokig nem is tudtunk kimozdulni otthonról, hogy friss levegőt szívjunk. Nehéz év van mögöttünk, de az események ébresztőt fújnak az emberiség számára, hogy változtatni kell, és máshogy kell élnünk az életünket. És nem tíz év múlva kell változtatni, hanem most, különben nem tudom, milyen lesz a jövő. De szerencsére megvannak az egészségügyi és a technológiai eszközeink is, hogy megvédjük a környezetünket.

(Borítókép: Randi Zuckerberg 2016. május 10-én New Yorkban. Fotó: Adela Loconte / WireImage)