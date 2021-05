Akciókkal várják a vendégeket az újranyitó szállodák

Első fecskeként a Hunguest Hotels már csütörtökön bejelentette, hogy május 7-én kilenc szállodáját nyitja meg, május 14-től pedig a gyulai Hunguest Hotel Erkel is fogadja vendégeit. Ennek apropóján kérdeztük meg a többi szállodaláncot is, hogyan készülnek a nyitásra.

A bükfürdői Hunguest Hotel Répce Gold, a gyulai Hunguest Hotel Erkel és a nyíregyházi Hunguest Hotel Sóstó all inclusive ajánlattal készül a nyitásra, továbbá öt szállodájukban május 20-ig történő foglalás esetén 25 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe a koronavírus-járvány elleni küzdelemben részt vevő egészségügyi dolgozók – közölte a szállodalánc az Indexszel. Csütörtökön bejelentett nyitási akciójuk sikerrel zárult:

a Hunguest a társadalmi felelősségvállalás jegyében 1000 egészségügyi dolgozónak ajánlott fel díjmentesen két főre szóló kétéjszakás csomagot félpanziós ellátással a kijelölt szállodákba – az összes kedvezményes hely pár óra alatt betelt, a 25 százalékos kedvezmény viszont tovább él.

A Danubius Hotelsnél jelenleg egy vidéki (a győri Danubius Hotel Rába) és egy budapesti (a Danubius Hotel Helia) szálloda van nyitva. Május 13-tól pedig két másik magyarországi szállodáját is meg tudja nyitni a lánc: a Danubius Hotel Büköt és a balatonfüredi Danubius Hotel Marinát. Az újranyitott szállodák körét a jövőben fokozatosan tervezik bővíteni, továbbá testvérmárkájuk, az Ensana gyógyszállodák közül az Ensana Thermal Hévíz és az Ensana Thermal Sárvár szintén május 13-ától várja a vendégeket, az Ensana Thermal Margitsziget pedig továbbra is üzemel.

A fokozatos nyitás a vendégigényekhez igazodik, örülünk, hogy ez után a sorozatos leállásokkal sújtott év után eljutottunk ehhez a mérföldkőhöz

– közölte a szállodalánc az Index érdeklődésére. Úgy vélik, hogy a nyár ugyan reményteljes, vidéki szállodáikban hasonlóan erős belföldi szezonra számítanak, mint tavaly, „Budapesten azonban nyárra továbbra is kilátástalan a helyzet egyelőre”.

Különböző nyitási akciókkal és kedvezményekkel a Danubius Hotelsnél is készülnek: a városi és vidéki wellness-szállodáikban hamarosan meghirdetik, milyen meglepetésekkel várják az első vendégeket a nyitás napján és az azt követő napokon.

Az Accent Hotelsnél egyelőre kivárnak, figyelik a hivatalos bejelentéseket. Telefonon portálunknak azt mondták, hogy szállodánként döntenek a nyitásról és a különböző nyitási akciókról, kedvezményekről.

Az Eventrend Group is üdvözli a nyitást: portáljuk szerint a meghatározott időpontoktól ismét örömmel látják vendégeiket.

Na de ki dolgozik majd a szállodákban?

A hazai szállodák döntő többsége zárva volt az elmúlt egy évben – néhány maradt csak nyitva, hiszen üzleti utazás esetén fogadhattak vendégeket. A szállodák az államtól bérkompenzációt – amennyiben nem bocsátották el a munkavállalóikat –, járulékkedvezményt kaptak, továbbá tavaly év végén az elmaradt foglalásaik után a bevételkiesésük 80 százalékára pályázhattak. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója december közepén azt mondta, hogy „ha összeadjuk a következő hónapokban várható kifizetéseket és az eddigi támogatásokat, a turisztikai ágazatnak nyújtott támogatás meghaladja a 800 milliárd forintot”.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének általános alelnöke pedig a Magyar Nemzetnek nemrég arról beszélt, hogy fél éve nincs bevétele a szektornak, ennek ellenére vidéken csökkentett munkaidőben ugyan, de a korábbi munkaerő-állomány 65-70 százalékát az állami bértámogatás, a járulékkedvezmény segítségével a mai napig tartják a szállodások. Elmondta, hogy

egy átlagos, 150 szobás hotel havonta körülbelül 20 millió forintnyi veszteséget termel a kiesett forgalmon kívül.

A körképünkbe bevont szállodaláncok közül az Accent Hotelsnél meg tudták tartani a dolgozóikat „az állami támogatásoknak hála”. Az Eventrend Group oldalán pedig az alapító tulajdonosok azt írták, hogy köszönettel tartoznak kollégáiknak, „akik a nehéz helyzet ellenére nagy lemondások árán is kitartottak a cégcsoport mellett”.

A Hunguest Hotels a 2020 novembere óta tartó kényszerű üzemszünet és a szektort sújtó rendkívüli válság alatt is közel ezer főnek biztosított megélhetést – közölte a szállodalánc, hozzátéve, hogy a nyitáshoz szükséges személyzet így rendelkezésre áll.

A Danubius Hotelsnek „a lehető legtöbb munkatárs megtartása” volt a célja a működőképesség megőrzése mellett. „Sok kollégánk már egy éve aktív munka nélkül van, és jelen helyzetben is a fokozatos szállodanyitásokkal még idő, mire mindenki munkába állhat” – írták megkeresésünkre. Közölték azt is, hogy éppen ezért például tavaly Balatonfüreden az időszakosan nyitva tartó balatoni szállodáik esetében a budapesti kollégáknak biztosítottak munkalehetőséget – ez idén is hasonlóan lesz, emiatt nem terveznek jelentős külső toborzást a most nyitó vidéki szállodákba sem.

(Borítókép:A gyógy- és strandfürdő (balra) és a Hunguest Hotel Aqua-sol épületei, a háttérben a strandfürdő szabadtéri medencéi 2013. július 18-án. Fotó: Oláh Tibor / MTI)