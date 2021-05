Idén is a vágott virágok a legnépszerűbbek

A tavalyinál nagyobb forgalmat várnak a virágárusok az első májusi hétvégén – írja az MTI. A Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete közölte, hogy a virágüzletek szabadon látogathatók, nagy részük az ünnepnapon is nyitva tart. A forgalom emelkedése már pénteken érzékelhető volt, ezen belül jól teljesít az internetes értékesítés is, ami a piac átrendeződését mutatja – írták.

Az előző év a koronavírus-járvány miatti lezárások következtében nehéz év volt a virágkereskedők számára, de a nyitás miatt idén újra bizakodnak.

A forgalmi adatok szerint anyák napján nemcsak a vevő több, hanem nagyobb összegeket is költenek, mint például nőnapon: egy átlagos vásárlás ilyenkor 4000-5000 forinttól kezdődik. Ehhez az is hozzájárul, hogy a szállítás drágulása és a nagyobb árfolyamköltségek miatt az árak állandóan emelkednek – tették hozzá.

Az egyesület szerint az eladási rangsort továbbra is a vágott virágokból összeállított csokrok vezetik. A szokatlanul hideg tavasz miatt az ilyenkor népszerű orgonából és gyöngyvirágból a megszokottnál kevesebb kapható – közölték.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sajtóközleményében azt írta, hogy a becslések szerint a kínálatban az év ezen szakaszában 30 százalék körüli a hazai virágok aránya.

Keresettnek számítanak az extrább importvirágok is, a proteák, flamingók, de továbbra is népszerű a Lisianthus, a Helleborus, a boglárkák, a gerbera és a rózsák. Egyre népszerűbbek a zöldekkel, természetes anyagokkal kiegészített csokrok, illetve divatosak a virágdobozok és a cserepes virágok, növények egy szép kaspóban vagy díszítve. Továbbá népszerűek a virágok mellé adott ajándéktárgyak is – írták.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy egyre több webshopban árulnak virágokat, és egyre nagyobb volumenű az online értékesítések aránya. Az árusok várakozása szerint számos vásárló, aki az elmúlt hónapokban megszokta, valószínűleg most és a jövőben is az online rendelést, kiszállítást választja majd.