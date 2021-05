Nyerő helyzetbe kerülhetnek a Pest megyei cégek

A regionális támogatás célja az egyes régiók gazdasági leszakadásának megakadályozása, felzárkóztatásuk elősegítése. A támogatásra való jogosultság mértékét az Európai Bizottság által jóváhagyott regionális támogatási térkép tartalmazza, amelyet mostanában módosítottak – írja közleményében a Via Credit. Ezek alapján

2022. januártól nem lesznek többé hátrányban a Pest megyei cégek, sőt, ők lesznek a legnagyobb nyertesei a pályázati rendszernek.

Az Európai Bizottság friss, 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatása módosította, hogy mely régiók juthatnak beruházási forráshoz.

Ez egy rendkívül fontos változás, amelynek az előszele már a 2021-ben megjelenő pályázatoknál is észlelhető – közölte Papadimitropulosz Alex, a pályázati tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. Míg a vállalkozásoknak szóló egyik legfontosabb program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP) pályázataiból teljesen kizárták a Pest megyében működő cégeket, addig a folytatásának tekinthető, 2021–2027-es ciklusban elérhető Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP PLUSZ) már eltörölték ezt a korlátot.

Igaz, 2021-ben továbbra sincs lehetőség, vagy csak bizonyos Pest megyei településeken regionális támogatást igényelni.

2022. január 1-től viszont bátran pályázhat bármely Pest megyében működő vállalkozás, és a projekt teljes elszámolható beruházási költségeinek akár 70 százalékát is állhatja az unió.

„Ez nem kis dilemma elé állítja a vállalatvezetőket, hogy a nagyobb beruházásaikat hogyan időzítsék. Ma, nulla támogatás mellett, vagy jövőre, akár 70 százalék támogatásért cserébe” – tette fel a kérdést a Via Credit ügyvezető igazgatója. A szakértő szerint nem arról van szó, hogy most a cégek pályázzanak-e, ha van rá bármilyen lehetőség – a válasz egyértelműen igen –, hanem arról, hogy ahol most nem érhetők el olyan mértékben a támogatások, mint ahogyan jövőre, ott érdemes megfontolni, hogy várjanak-e a jövő év eleji pályázatcunamira.