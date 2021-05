Épül a gyulai Airbus-gyár

Szűkkörű bokrétaünnepségre került ma sor Gyulán, az Airbus Helicopters Hungary helikopteralkatrész-gyár leendő üzemének építkezésén számolt be róla az MTI Sajtószolgálatához eljuttatott közeléményében a Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos titkársága. A járványügyi intézkedések figyelembe vételével megrendezett esemény apropóját az adja, hogy a munkálatok során elkészült a gyárcsarnok vasbeton szerkezete, elérve legnagyobb magasságát.

A 13 ezer 513 négyzetméter alapterületű, 157 méter hosszú és 93 méter széles csarnok, legmagasabb pontja pontosan 11,82 méter. Ezt érték most el az építők és a Magyarországon kevéssé elterjedt, német eredetű bokrétaünnep erről az eredményről emlékezik meg. Mivel a fa és fémmegmunkálás, valamint a kőműves mesterség szakszavai, illetve jelentős részt korábbi mesterei is német származásúak, ezért meglepő, hogy maga az ünnep csak a rendszerváltás után terjedt el.

Az építési menetrend lehetővé teszi, hogy az európai helikoptergyártó és a magyar állam repülőgépipari vegyesvállalatának otthont adó létesítményben terv szerint 2022-től kezdetét vegye a termelés.

– jelentette ki a Maróth Gáspár az eseményén, amelyen magyar politikusok mellett Bruno Even, az Airbus Helicopters ügyvezető igazgatója is megjelent. Bár maga a gyár építésének előrehaladása is jelentős eredmény, az eseménnyel kapcsolatban lapunk két fontos információ birtokába is jutott.

Az egyik szerint az elmúlt időszakban a – korábban Zrínyi 2026-nak hívott – haderőfejlesztési program során

220 milliárd forint értékben történt beruházás a hazai védelmiipar területén, amely az első ütemben 1500 munkahely létrejöttéhez járult hozzá.

A másik, és talán ennél is fontosabb, hogy a gyulai üzem megteremti a lehetőségét, hogy Magyarország is részt vegyen az Európai Unió tavaly november 19-én bejelentett

Next Gen Medium Multi-Role Helicopter programjában

azaz a tervek szerint 2035 körül hadrendbe álló következő generációs többfeladatú helikopter fejlesztésében és gyártásában. A European Defense Fund által finanszírozott projekt külön érdekessége, hogy egyben NATO program is, amely az USA nemrég bejelentetett Future Long-Range Assault Aircraft forgószárnyas projektjén is indul valószínűleg, az többnemzeti együttműködés többször kihangsúlyozott szellemében.