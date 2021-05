Közgyűlés a parkolóban: elképesztő húzásokkal harcolnak a Dunaferrért

A Dunaferr tragikomédiájának újabb felvonásával zárult a pénteki nap, megtartották ugyanis a cég várva várt, a törvényes működés helyreállítását célzó közgyűlését

a főépület melletti parkolóban.

Nagy Péter, az ISD Dunaferr Zrt. vezető jogásza ugyanis egy nappal a közgyűlés előtt birtokvédelmet kért, amit másnapra meg is kapott a Dunaújváros MJV jegyzőjétől határozat formájában. Ez megtiltotta a belépést a gyár területére az igazgatóság egyes tagjainak, illetve a Székesfehérvári Törvényszéken a közgyűlést kezdeményező, a ciprusi többségi tulajdonos Steelhold Limited „álképviselőjének” – derül ki a duol.hu cikkéből. Hogy a Dunaferr menedzsmentje a Habsburg-család tagjaként bemutatkozó szélhámosra vagy a magát a Steelhold megbízottjának mondó Mikó Istvánra értette az „álképviselői” jelzőt, az nem világos.

A menedzsmentje közleményében arra hivatkozott, hogy a Steelhold nem is vehetne részt május 20-ig a közgyűlésen egy ciprusi bíróság döntése értelmében. Ráadásul a közgyűlést határozatképtelennek minősítették, mert a székhelyen „a jelen lévő néhány magánszemély részvényes kivételével senki nem jelent meg”.

A kulcsszó itt a székhely, hiszen a birtokvédelmi határozat kitiltotta a gyárterületről a közgyűlés kezdeményezőit.

Elvileg mégis határozatképes volt a közgyűlés, még ha a parkolóban is tartották. A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága ugyanis a Vasműtér 1–3. szám alá hívta össze a gyűlést, amely valóban a cég székhelyét jelöli, de az ingatlan-nyilvántartás alapján a parkoló is e szám alá esik. És mivel a cégbírósági végzésben nem pontosították a találkozó helyszínét, így a jelenlévők a parkolóban való tartózkodással technikailag eleget tettek a követelményeknek – magyarázza a dunaújvárosi lap, amely emellett azt fejtegeti, hogy a birtokvédelmi határozat sürgős beszerzését az indokolta: a vezető jogász, Nagy Péter május 5-én kapta kézhez a lejárt mandátumú három igazgatósági tag és a Jevgenyij Tankilevics általános vezérigazgató-helyettes újbóli bejegyzésére beadott kérelem elutasítását. Az ok: nincs cégjegyzésre jogosult személy a gyár vezetésében, ami a törvényes működés egyik alapfeltétele.

A lap azt sugallja, hogy a jelenlegi menedzsment ennek tudatában igyekezett keresztbe tenni annak, hogy sikeres legyen a közgyűlés.

Tehát ez történt május 5-én és 6-án:

a menedzsment újból be akarta jegyezni a lejárt mandátumú igazgatósági tagokat, a kérelmet elutasítja az illetékes bíróság, a határozatot május 5-én kézhez kapják, a város közjegyzőjének gyors intézkedése révén a menedzsment kitiltja a közgyűlés tagjait a gyár területéről, a közgyűlést megtartják a parkolóban.

A Steelhold ügyvédje, Szabó Antal szerint a részvényesek többségével határozatképes volt a közgyűlés, melyen visszahívták Tankilevicset, helyére az ukrán Vaszij Gladkikot nevezték ki.

A közgyűlésen megjelenő Mikó az Index megkeresésére azt mondta, hogy a vezetőváltást, tehát Gladkik bejegyzését már továbbították a Székesfehérvári Törvényszékhez, s amint bejegyzik az új cégvezetőt, a gyárat átveszik, a jelenlegi menedzsmentet pedig – amely Mikó István szerint semmilyen jogkörrel nem bír – eltávolítják.

Megkérdeztük azt is, hogy valóban a parkolóban tartották-e meg a közgyűlést, amire Mikó István azt válaszolta, hogy egy nem fedett területre mentek, amely a székhely részét képezi. Neki egyébként nincs tudomása semmilyen birtokvédelmi határozatról, az épületbe eddig is bemehetett volna, ha nagyon akar.

A duol.hu írása szerint a rendőrség közreműködésével is kikényszeríthető a birtokvédelmi határozat. Egy ilyen lépés indokolható lenne abból a szempontból, hogy a Steelhold nevében eljáró Mikó István korábban fogadkozott, hogy az első hatalomátvételi kísérlet után nagyobb számban tér vissza a menedzsment által „zsoldosseregnek” titulált biztonságiakkal, hogy behatoljon a gyárba, és „helyreállítsa a törvényes működést”.

Az viszont nem derült ki, hogy a birtokvédelmi határozat meddig érvényes, és mivel magyarázható, hogy a város közjegyzője rekordsebességgel készítette el.

Az, hogy a jelenlegi vezetőség tagjait nem sikerült a május 6-i közgyűlés előtt újra bejegyezni, csak erősíti azt a feltételezést, hogy a Dunaferr körüli huzavona valóban a cég orosz és ukrán részvényesei közti szövevényes jogi harcról szól.

Megkerestük a dunaújvárosi polgármesteri hivatalt, de nem kaptunk elérhetőséget a polgármesterhez, mert „szombat van”. Nagy Péter jogász pedig gyakorlatilag elérhetetlen, nem nyilatkozik a sajtó munkatársainak.