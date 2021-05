Lejárt a remdesivir engedélye, nem gyárt többet a Richter

A Richter tavaly ősszel kezdte el gyártani az amerikai Gilead gyógyszergyártó fejlesztette remdesivir hatóanyagú gyógyszert. Az intravénásan adható, súlyosabb stádiumú Covid-betegeknek szánt szert két hullámban is előállították itthon, az első kampányban háromezer beteg kezeléséhez elegendő adagot készítettek, de az idei, második „menetről” nem jött pontos információ. Ezért hétfőn, a Richter első negyedéves eredményeit összegző sajtótájékoztató után megkérdeztük Orbán Gábort, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját, vannak-e érdemi új infói a gyógyszerről.

Lezárult az utolsó gyártás is a remdesivirből, és úgy tűnik, hogy nincs új igény a további tételekre. Az első kampányban 3 ezer, a másodikban 10 ezer páciens kezeléséhez szükséges mennyiséget gyártottunk. A minisztériumból az a jelzés jött, hogy ezek a tételek fedezni tudják a kórházi igényt. Lecsengőben van a harmadik hullám, egyre kevesebben vannak lélegeztetőgépen, így egyre kevesebb embernek kell adni a remdesivirt

– kezdte a gyógyszergyártó vezetője.

Hozzátette, nem csak igényből van kevesebb, de a készítménynek lejárt a kényszerengedélyi határideje is, melyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adott ki a rendkívüli helyzetre tekintettel. A határozat arról rendelkezett, hogy az SZTNH a szabadalmi kérdéseket felfüggesztve engedélyezi a remdesivir gyártását. A vezérigazgató közölte, ki lehetne adni új engedélyt, de a fentiek miatt nem fognak.

A Richter a Természettudományi Kutató Központ és a Meditop vezetésével favipiravir-készítmény előállításán is ügyködött. Orbán Gábor kifejtette, a Richter itt „csupán” üzemesítési lépést vállalt, és teljesített. Hozzáfűzte, a favipiravir esetében – a remdesivirrel szemben – soha nem volt ellátási gond, Kínából rengeteget lehet vásárolni most is.

Antitest és vakcina

A Richter egy koronavírus elleni monoklonális antitest, a tocilizumab fejlesztésébe is belefogott. A szer a citokinvihar kezelésére szolgál, a citokinvihar nagyon röviden az immunrendszer túlműködése, és súlyos állapotot idézhet elő a szervezetben Covid-fertőzés esetén. A vezérigazgatótól megtudtuk, hogy

a tocilizumab preklinikai tesztjei lezárultak, és a készítmény várhatóan 2021 végére humán klinikai vizsgálatba kerül.

A magyar gyártó egy DNS-alapú vakcina fejlesztésében is részt vett: a Helm AG-val közösen birtokolt Richter-Helm Biologics Debrecenben plazmid DNS-t gyártott, melyet átadott az Inovio nevű amerikai biotechnológiai gyárnak. Az Inovio tavaly decemberben kezdte el a fázis-1-es klinikai vizsgálatokat, egyelőre a második fázisnál tartanak, s a New York Times vakcinakövetője szerint a klinikai tesztek harmadik szakaszát az USA-n kívül fogják végezni, mert nem kaptak kormányzati támogatást a folytatáshoz.

A Richter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az ELTE TTK immunológiai tanszékének vezetésével (illetve a pécsi egyetem és az ImmunoGenes Kft. részvételével) 2020 márciusa óta dolgozott egy kétkomponensű fehérjealapú készítményen, melynek az volt a feladata, hogy semlegesítse a szervezetbe jutott vírust. A Richter előállította a hatóanyagot, és az állatkísérletek is jól haladtak, ám a Richter kiszáll a projektből, hisz ahogy Orbán Gábor elmondta, a tudományos eredmények ugyan nagyon látványosak, és jelentősek, ám üzleti, klinikai kutatási szempontból nem biztos, hogy megéri foglalkozni a projekttel. Orbán Gábor erről úgy fogalmazott:

Korai szakaszban jár a kutatás, nem gondolom, hogy rövid időn belül lesz kézzelfogható eredménye.

Az Ever Given szuezi kalandját a Richter is megérezte A teljes hazai gyógyszerpiac 2021 első negyedévében 7,5 százalékkal csökkent, a Richter sem maradt ki a szórásból. Orbán Gábor az első negyedéves (Q1) eredményeket értékelő hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a Q1-es árbevétel csökkent 2020 utolsó negyedévéhez képest. 141,4 milliárd forintról 140,9-re, ami 0,4 százalékos esés. Ennek több oka is van: a koronavírus miatt bevezetett védekező intézkedések nyomán elmaradt a szezonális influenza-járvány, ahogy az orvos-beteg találkozások is, és az orvoslátogatók sem tudták „építeni” a bizniszt a gyógyszergyártók, így a Richter számára. Bogsch Erik stratégiai igazgató itt közbevetette, a Covid óriási emelkedést hozott a fuvarköltségekben. Nem csupán a légi szállítmányozási lehetőségek alakultak át teljesen, de a Szuezi-csatornát közel egy hétre eltorlaszoló Ever Given balesetét is keményen megérezte a Richter. A stratégiai bevételi pillérek között külön tételt jelent a cariprazine hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, melyet az USA-ban Vraylar, Európában Reagila néven lehet kapni. A két gyógyszer eladása 37 százalékkal nőtt tavaly év vége óta. A cég európai eladásai nagyjából változatlanok, az amerikai piacon nagyot nőtt a Richter, a FÁK-országokban csökkent az értékesítés. A vállalat 2020-ra vonatkozóan 41,9 milliárdos osztalékot tud kifizetni a részvényeseknek, ilyen magas összegre még nem volt példa. A részvénytulajdoni hányadot április végén átszabta a parlament a felsőoktatás alapítványi átalakítása miatt: a Semmelweis Egyetem fenntartására létrehozott Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány megkapta az addig a nemzeti vagyonkezelő tulajdonában lévő 9 777 658 db „C” sorozatú Richter-részvényt. Orbán Gábor közepes, egyszámjegyű növekedésre számít 2021-ben. Lefelé mutató kockázatokkal szerinte tartható az 5 százalékos jóslat.

(Borítókép: A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyár által kifejlesztett remdesivir hatóanyagot tartalmazó csak klinikai vizsgálatra használható koronavírus elleni szert mutatja egy egészségügyi dolgozó. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)