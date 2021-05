Csányi Sándor: a turizmus és a vendéglátás nincs annyira rossz helyzetben

Ha megnyílik az ország, és az Európai Unióban is jó lesz az átoltottság, viszonylag meredek, folyamatos gazdasági növekedés indulhat meg az idén a koronavrus-járvány után, bár több kérdés függőben van még, például az, hogy jön-e újabb koronavírus-járvány újabb hulláma vagy újabb mutánsok. Ő maga – mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója szerda este az InfoRádió Aréna című műsorában.

A bankvezér szerint az elmúlt időszakot a turizmus és a vendéglátás sínylette meg leginkább, az ágazat azonban kiemelt támogatásban részesült, így szerinte ezért nincs annyira rossz helyzetben. Akad persze vállalkozás, amelynek most nehéz az újraindítás, például mert elmentek a dolgozók vagy kisebb beruházásokra van szükségük, nekik pedig akar magyar, akár EU-s forrásból pénzt kell adni, Megjegyezte, hogy bár felértékelődött az agrárium és az élelmiszeripar, nehézséget okozhatott az ellátási láncban, hogy a bonafarmnál egy időben nem volt a tejesdobozokra kupak. Ettől függetlenül szerinte van jótékony hatása a válságnak, hiszen a digitalizáció soha nem látott fejlődésnek indult, és kiemelt támogatásban kell részesíteni azokat, akik digitalizálni vagy robotizálni akarnak.

Csányi Sándor beszélt arról is, hogy a 90-es évek elején, vagy közepéig tartó privatizációs szakaszban külföldi vállalatok sok céget vásároltak meg, nagyon sok gyár van, amit újra kellene indítani, ilyen a cukorgyár, vagy éppen az olajgyár is. Kiemelte, vannak olyan ágazatok, amelyeket nagy multik uralnak, nehéz betörni a piacokra, és az európai uniós tagság hátrány is lehet ilyen szempontból, hiszen nem tudjuk védeni a piacainkat, amelyeket meg kell nyitni a külföldi szállítók előtt. Nyilván abba érdekes befektetni, hogy olyan terméket tudunk előállítani, ami tud versenyezni a nyitott piacon – mondta erről.

Ami a hitelmoratóriumot illeti azt mondta, a lakosság fele érintett, ő pedig úgy látja, hogy 5 százalék alatt lesz a problémás hitelek aránya. Ezt jelenti, hogy szükség lesz olyan adósvédelmi intézkedésekre, amit a bankoknak saját hatáskörben kell dönteniük. Most az Orbán-kormány azelőtt a döntés előtt áll, hogy folytatódjon-e a moratórium, vagy sem.

Nincs gazdasági indoka annak, hogy fenntartsuk ezt a fajta moratóriumot, hogy mindenki, aki jelenleg moratóriumban van, abban is marad még a következő hónapokra, vagy akár fél évre

– jelentette ki Csányi Sándor, hozzáfűzve, hogy a bankszektornak is jelentős károkat okozna, hiszen az auditor annál több tartalékolási igényt jelezne.

A Magyar Bankholdingról Csányi Sándor azt mondta, a pénzintézet értéke 700 milliárd forint körül mozog, nem összehasonlítható a 3700-3800 milliárdos . Az elmúlt három évben nyolc bankot vásároltak és olvasztottak be, óriási tapasztalatuk van. Jelenlegi ismereteik alapján az OTP nem verhető meg sem Magyarországon, sem a régióban.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e Magyarországon euró, a bankvezér úgy válaszolt, kell, hogy legyen, hiszen vállalták ezt, amikor Magyarország csatlakozott, ami azt jelenti, hogy teljesíteni fogja. hogy előbb, vagy utóbb, arra azt mondta, szerinte úgy kellene bejutni az eurozónába, hogy a magyar gazdaság erős, meg kell várni, hogy az eurozóna és Magyarország is jobb formában legyen.

Csányi Sándort a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökeként kérdezték a magyar válogatottról és a futball Európa-bajnokságról is. Erről úgy nyilatkozott,

egyértelműen az Európa-bajnokság legnehezebb csoportját kaptuk ki, ennél nem lehetett volna erősebbet összeválogatni,

de nagyon sok meglepetést okozott már ez a válogatott, és először lesz lehetősége a szövetségi kapitánynak, Marco Rossinak, hogy hosszú időt töltsön együtt a játékosokkal, hiszen a jövő héten elkezdődik a felkészülés. Reméli – fűzte hozzá – hogy nem csalódás lesz a vége.