Önkéntes pénztárak: számottevő vagyonnövekmény

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke, Nagy Csaba elmondta: körülbelül kétmillió embernek van egészségpénztári, illetve nyugdíjpénztári megtakarítása. Tavaly kis mértékben, de nőtt a tagdíj-bevétel és a pénztárak vagyona is. A munkáltatói befizetések is emelkedtek, valamint a magánemberek is többet tettek félre, írta a novekedes.hu portál.





A pénztári hozamteljesítmények tavaly az első negyedévben drasztikus visszaesést mutattak, de a második negyedévben visszarendeződést és növekedést lehetett látni.

Nagy Csaba hangsúlyozta: idén az első negyedévében van egy számottevő vagyonnövekmény, illetve egy minimális visszaesés a tagdíj-bevételekben, az előző negyedévhez képest.

Az elnök azt szeretné, ha nem a nyugdíjaskori munka lenne az alternatíva, jó lenne, ha a fiatalok tudatosan már most gondoskodnának a jövőjükről.