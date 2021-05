A régió éllovasa lehet Magyarország a gazdasági kilábalásban az idén és a jövőre, a nyitás folytatásával – mondta a CIB vezető elemzője.

TRIPPON MARIANN SZERINT AZ IDÉN 4,5 SZÁZALÉKOS KÖRÜL LEHET A BŐVÜLÉS MÉRTÉKE, DE VAN ESÉLY ENNEK A TÚLSZÁRNYALÁSÁRA

A háztartások részéről számolni kell azzal, hogy a nyitással ugyan megjelennek a halasztott költések, de a lakosság óvatos marad, így nem éli fel a megtakarításait, ezért a többletfogyasztás visszafogott lesz.





Kapcsolódó Varga Mihály: az euró nem csodaszer A pénzügyminiszter 4 százalékos gazdasági növekedéssel kalkulál az idén.

Áprilisban több éves csúcsra, 5 százalék fölé ugrott az inflációs ráta, amire magyarázatként szolgál az alacsony bázis, az üzemanyagok árának alakulása, a jövedéki adók, vagyis az egyszeri hatások. A régióban is így történt, írta a Napi.hu. Trippon szerint még májusban is kiugró értékre lehet számítani, a CIB szerint az éves átlag is 4 százalék felett lesz, ami meghaladja a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos céljához szabott plusz-mínusz 1 százalékos toleranciasávjának felső határértékét.

A vezető elemző úgy látja: az a legvalószínűbb, hogy a forint marad a 355-365-ös sávban az euróval szemben.

Eddig az látszott, hogy a 370-es szint már kényelmetlen a jegybanknak, a másik irányba a 355-öt nem tudja áttörni az árfolyam, ehhez kamatemelés kellene.

Trippon megjegyezte: a kormány beigazolta a bank várakozását azzal, hogy az uniós helyreállítási programban csak a vissza nem térítendő forrásokra tart igényt, a rendelkezésre álló hitelekre nem pályázik.