Komoly harc lesz a nyári szállásokért

Nagyon unták már a bezártságot a magyarok: amint lehetőségük volt rá, meg is rohanták a szálláshelyeket.

Májusban már aligha lesz a márciusihoz hasonló armageddon a hazai turizmusban. Ugyan csak május elsejétől és védettségi igazolvánnyal látogathatóak a szálláshelyek, számos szálloda pedig még ki sem nyitott, mégis 10 nap alatt 117 ezer vendégéjszakát töltöttek el a már nyitva lévő helyeken – legalábbis a Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint. A vendégek háromnegyede belföldi volt.

Május végéig pedig 757 ezer vendégéjszakára szóló foglalás érkezett – közölte az MTÜ az Index érdeklődésére. És ez csak a kezdet:

a nyári hónapokra máris havi átlag egymillió vendégéjszakát rögzítettek a rendszerben tíz nap alatt előfoglalásként a szálláshelyek, a legtöbbet, 1,3 milliót júliusra.

Az előző havihoz képest 36 százalékkal nőtt az előfoglalások száma. Abban nincs változás, hogy az előfoglalások 75 százaléka belföldi vendégektől érkezik.

Budapest még kivár

Túlnyomórészt, 90 százalékban a vidéki szálláshelyek nyitása várható a következő két hétben, a budapestiek inkább kivárnak, mivel egyelőre teljesen bizonytalan a külföldiek beutazása. Egyelőre ugyanis alig pár országgal – Romániával, Szerbiával, Montenegróval, Bahreinnel, Szlovéniával, Horvátországgal, Törökországgal – született az oltásokkal és védettséggel kapcsolatos kétoldalú államközi megállapodás, és várhatóan Csehország lehet a következő, amely védettségi igazolvánnyal látogatható lesz. Mindezek mellett a szlovák külügyminiszter csütörtökön tárgyal Szijjártó Péterrel a magyar védettségi igazolványok elfogadásáról.

Akad olyan fővárosi hotel, amelyik csak jövőre tervezi az újranyitást – mondta az Indexnek Flesch Tamás, a Magyar Szállodaszövetség elnöke. Elmondása szerint már az is könnyebbség lenne a budapesti hoteleknek, ha mielőbb kiderülne, hogy júniusban a futball-Eb szurkolói milyen feltételekkel utazhatnak majd be a meccsekre. Az elnök szerint jelentős segítség lenne, ha záros határidőn belül az eddigiekhez hasonló kétoldalú államközi megállapodás születne például Portugáliával, Franciaországgal vagy Németországgal. Az MTÜ előfoglalási adatai szerint is indokolt a nyitás átgondolása, de legalábbis alapos megtervezése:

május 10-ig a nyári hónapokra mindössze az összes foglalás 12 százaléka érkezett a fővárosi szálláshelyekre.

Egyébként mind a három nyári hónapban a vidéki szálláshelyek a legkeresettebbek, a foglalások 88 százaléka irányul ide. A belföldi vendégek esetében ez az arány már 95 százalékos. A külföldiektől érkező foglalások 67 százaléka szól vidéki szálláshelyre.

Továbbra is gondot okoz a szállodáknak a nyitáshoz szükséges képzett munkaerő megtalálása, és sokaknak jelenthet problémát, hogy kigazdálkodják az emelkedő bérigényeket. Az általános nyitás ugyanis lényegében egybeesik a balatoni szezonkezdettel, ami hagyományosan kihívást jelent az ágazatnak. Ráadásul az elnök szerint továbbra is erőteljes más, az elmúlt években szintén munkaerőhiánnyal küzdő ágazatok munkaerő-elszívó hatása, amelyek egyébként a járvány miatti leállás alatt versenyképes bérrel kiszámítható alternatívát kínáltak a bezárások miatt kényszerűségből elküldött szállodai és vendéglátós dolgozóknak. Az elnök szerint várhatóan a nemzetgazdasági átlagos béremelés, azaz a legfrissebb, februári KSH-adat szerint 9,7 százalék fölött lesz majd az ágazat átlagbér-növekedése.

Ez és az alapanyagok drágulása várhatóan a szállodai átlagárak emelkedésével jár majd, igaz, egyelőre még nem látszik, hogy mennyivel nőhet az egyébként dinamikus árazást alkalmazó szállodák átlagos szobaára

– mondta Flesch Tamás.

Ennek ellenére folyamatosan érkeznek a foglalások a nyárra – bár nyilván nem függetlenül a Szép-kártyákon több mint egy éve halmozódó, összességében több száz milliárdos összegektől. Az MTÜ előfoglalási adatai szerint a nyári hónapokra eddig a szállodák a legnépszerűbbek, az összes foglalás 69 százalékát ők fogadták. Ezt követik a magán- és egyéb szálláshelyek, a panziók és a kempingek.

A kormány lehetővé tette, hogy az egyes Szép-kártya-alszámlák között átjárhatóság legyen, továbbá biztató lehet a hazai turizmus számára az az adat is, miszerint a hitelmoratórium és a járványvédelmi korlátozások miatt rekordmagas szintre, 15 ezer milliárd forint fölé emelkedett a lakosság birtokában lévő szuperlikvid – látra szóló betétekben és készpénzben tartott – megtakarítások szintje is.

A nyáron is a Balaton szálláshelyei lesznek a legnépszerűbbek, a rögzített előfoglalások 35 százaléka szól ide, ezt követi a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, valamint Budapest környéke és Bük-Sárvár – közölte az MTÜ.

A foglalások lemondási aránya viszont javult: az MTÜ adatai szerint a 2021-re szóló összes foglalás 24 százalékát mondták le, ami alacsonyabb, mint a tavalyi éves átlagos 28 százalékos lemondási arány. Flesch Tamás szerint

bár pontos adatok nincsenek erről, de vélhetően csak kismértékben érinti a hazai szállodákat a tavalyi lezárások miatt esetleg egy éven belül felhasználható voucherre váltott nyaralások problémája.

A szállodák valószínűleg rugalmasan hosszabbítják ezeket, ahogyan az esetleg meg nem érkezett védettségi igazolványok miatt is várhatóan gond nélkül átfoglalják majd a lekötött szobákat más időpontra. Legalábbis így volna etikus – jegyezte meg Flesch Tamás. A védettségi igazolványtól azonban a kilátásba helyezett büntetések miatt nem fognak eltekinteni a szállásadók, mivel azt az elmúlt időszak veszteségei miatt már végképp képtelenek lennének kigazdálkodni.

(Borítókép: A szálloda vendégei fürdenek a balatonfüredi Hotel Annabella úszómedencéjében 2013. július 19-én. Fotó: Balaton József / MTI)