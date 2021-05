Varga Mihály pénzügyminiszter kedd este benyújtotta a paksi bővítésre felvett orosz hitel módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Az új megállapodás főbb változásai, hogy ennek értelmében nem 2026-ban, hanem csak LEGKÉSŐBB 2031. március 15-én kell megkezdeni a törlesztést, a futamidő azonban 21 évről 16 évre csökkent.

Ez azt jelenti, hogy egy évre magasabb törlesztőrészlet jut majd és nagyobb lesz a teher az évi költségvetésen, legkésőbb 2047-ig. A hiteltörlesztés tervezett legkésőbbi befejező éve tehát lényegében azonos maradt.

A fizetési terv részletei eképpen néznek ki:

a visszafizetés első két évében a hitel ténylegesen felhasznált összegének tíz százaléka, négy egyenlő összegű részletben;

a visszafizetés második hét évében a hitel ténylegesen felhasznált összegének 40 százaléka, 14 egyenlő összegű részletben;

a visszafizetés utolsó hét évében a hitel ténylegesen felhasznált összegének 50 százaléka, 14 egyenlő összegű részletben.

További lényeges módosítás az évi kamatok változása, ez az új megállapodás szerint az alábbiaknak megfelelően alakul:

2026. március 15-éig (e napot bele nem értve) évi 3,95 százalék;

2032. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,50 százalék;

2039. szeptember 15-éig (e napot bele nem értve) évi 4,80 százalék;

a tőketörlesztés utolsó napjáig (e napot is beleértve) évi 4,95 százalék.

A 444 megjegyzi, hogy a beruházás jelentős csúszása miatt az Orbán-kormány már régóta próbálta változtatni a korábbi hitelfeltételeken, a kedden benyújtott módosítási tervezet azonban nem jelent nagy könnyítést, még annak ellenére sem, hogy az Európai Bizottság vizsgálódását követően 2016 végétől 2020 nyaráig a kivitelező Roszatomra kellett várni, hogy az új blokkok terveit leadja.

Érdekesség az is, hogy az orosz és a magyar kormány hitelkonstrukcióról szóló új megállapodását követően nem sokkal, nem tisztázott okok miatt lemondott a terveket vizsgáló Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója, Fichtinger Gyula. A hitelmódosításról szóló törvény benyújtásával párhuzamosan pedig egy olyan tervezetet is benyújtottak, amely szerint a hivatalt jelentős mértékben át is alakítják jövőre.