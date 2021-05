Ha lecseng a járvány, elönti a szemét a fővárosi utcákat?

Még az év elején derült ki, bár a probléma súlyosságához mérten kis lángot kapott, hogy a kormányzati elvonások hatására csaknem 1,9 milliárd forinttal kevesebbet költhet a főváros köztisztaságra. Az Index az FKF-től megtudta,

mindez tömeges köztéri kukaleszerelést jelent szerte Budapesten, érintve az összes kerületet, és legfőképpen azok lakóit.

A Karácsony Gergely vezette városháza a korábbi több mint 11 ezerhez képest idén csak közel negyedével kevesebb utcai hulladékgyűjtő edény üzemeltetését tudta megrendelni. (Az FKF Nonprofit Zrt. a köztéri hulladékgyűjtők üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés részeként végzi.)

Mint a köztisztasági vállalat állítja, az előállt helyzet ellenére igyekeztek a lehető legkíméletesebben, a helyi sajátosságokat figyelembe véve eltávolítani a kukákat, hogy minél kevésbé szenvedjük meg a kényszerű kukaleszerelés hatásait, és még az alacsonyabb költségek mellett is valamelyest tisztaság uralkodjon Budapesten.

Az Index megkérdezett jó néhány fővárosi önkormányzatot, hogy ők mindezt hogyan élik meg, kukák hiányában mennyiben tudnak urai lenni a köztéri szeméthelyzetnek.

A kérdés pedig egyre égetőbbé válik, mert az egyre magasabb szintű átoltottsággal lecsengő járványhelyzetben egyre többen és többet mozdulnak ki otthonról, és ezzel együtt – jó esetben – sűrűbben használják a köztéri hulladékgyűjtőket.

205 köztéri kukával kevesebb Újpesten

„Sok bejelentést kaptunk a leszerelt közterületi szemetesek miatt. A lakosság nem érti, miért távolították el a hulladékgyűjtőket, szeretnék, hogy visszakerülnének a helyükre. Az igényt jeleztük az FKF felé, kértük, hogy helyezzék vissza a lakók által kifogásolt helyszínekre a köztéri szemeteskosarakat, de elutasító választ kaptunk” – válaszolta az Index megkeresésére Újpest Önkormányzata, hogy áll náluk a szeméthelyzet.

A kerület vezetése azt is elárulta, az őket érintő kukaleszerelés nem kímélte még az olyan helyi nagy forgalmú utak mentét sem, mint például az Árpád út, a Fóti út, vagy éppen a Váci út.

Az FKF fenntartásában eddig Újpesten összesen 684 darab közterületi hulladékgyűjtő volt, jelenleg is zajlanak a leszerelési munkálatok. Végül 479 darab FKF-es hulladékgyűjtő marad a kerületben, amely az önkormányzat megítélése szerint lesz elég valószínűleg a IV. kerületben keletkező utcai szemétmennyiség menedzselésére – közölte az önkormányzat.

Mindeközben saját hatáskörben Újpest Önkormányzata az Újpesti Városgondnokság által 1353 parki szemeteskosarat tart fenn, éves szinten hozzávetőlegesen 111 millió forintból.

Hegyvidéken inkább a kommunális hulladékkal van a baj

„Nem nőttek számottevően az önkormányzatunkhoz érkező, köztéri kukák csökkenéséhez kötődő panaszok, bejelentések. A lakók többnyire a szelektív hulladékgyűjtők túltelítettségét, a konténerek környezetének szennyezettségét emelik ki. A legnagyobb nehézséget továbbra is a közterületeinken szabálytalanul elhelyezett kommunális, építési és zöldhulladék folyamatos kezelése jelenti” – közölte az Indexszel a XII. kerület vezetése.

Hozzáteszik, a Hegyvidéki Önkormányzat a kerületben kizárólag a zöldfelületek közvetlen környezetében, jellemzően az önkormányzati fenntartású parkokban helyez el hulladékgyűjtőket. Jelenleg több mint 200 kukát üzemeltetnek, amelyek száma attól függően változik, hogy az adott területen mennyi szemét keletkezik.

A Hegyvidéki Önkormányzat megítélése szerint az ő parkjaik hulladékgyűjtőkkel megfelelően ellátottak, egyéb közterületen, az utak mentén pedig az FKF Zrt. helyezi ki és üzemelteti a kukákat. Arról viszont, hogy a köztisztasági vállalat hol, milyen típusú hulladékgyűjtőket számolt fel a kerületben, arról nem rendelkeznek adattal.

Terézváros ragaszkodik a tisztasághoz

„A főváros a 450 darab helyi FKF edényből 150 darabot volt kénytelen leszerelni Terézvárosban. Sajnos nem elég ez a mennyiség, amit alátámasztanak a rendszeresen érkező lakossági panaszok is. Jelenleg minden második-harmadik utcasarkon található kuka a kerületben. Ezzel szemben ideális esetben minden utcasarok minden oldalán lehetne egy-egy, mert a veszélyhelyzetet leszámítva Terézváros nagy idegenforgalommal rendelkező, szórakozóhelyekkel, színházakkal teli kerület” – nyilatkozta az Indexnek Beleznay Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere.

Ennek ellenére a kerület vezetése szeretné, ha tiszták, rendezettek lennének Terézváros közterei, ezért igyekeznek új kukák beszerzésével, a fővárosi edények pótlásával orvosolni a helyzetet. Jelenleg Terézváros területén 50 saját tulajdonú ötven literes közterületi hulladékgyűjtőbe dobálhatjuk a szemetet. Tavaly már 27 új kukát kihelyeztek, ám további 110 darabot telepítenének.

Beleznay Zsuzsanna szerint a köztisztaságáért felelős terézvárosi cég a nagyszabású kukaleszerelés ellenére is ura a helyzetnek, hónapok óta besegít a takarításba a fővárosi kezelésű területeken is, köztük az Oktogonon, a Nagykörúton és az Andrássy úton is. Terézváros önkormányzata az őket is érintő kormányzati elvonások ellenére tavalyhoz képest több mint 100 millió forinttal növelte a köztisztaságra fordítható összeget.

Józsefváros folyamatosan takarít

Az FKF kukákkal együtt a visszaszedésig 1360 szemeteskuka volt a kerületben, amelyből mára összesen 1160 darab maradt. Ebből körülbelül 850 józsefvárosi önkormányzati szemetes edény. A leszerelés hatására, ahogy várható volt, meg is nőtt a helyi utakon kihelyezett szemetes edények telítettsége. Akkoriban sok lakossági panasz érkezett hozzájuk – tudta meg az Index a Józsefvárosi Önkormányzattól.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) azóta több átszervezéssel oldotta meg a problémát. Például többször ürítik a köztéri szemeteseket. Valamint folyamatosan takarítják a kerületi tulajdonú utakat, járdákat, tereket, parkokat. Illetve folyamatosan pótolják az elhasználódott, megrongálódott szemeteseket. A JGK még az idén 50 köztéri szemetes cseréjét, kihelyezését tervezi.

Azóta Óbuda is gyakrabban ürít

Körülbelül 650-650 a fővárosi és önkormányzati kukák számának megoszlása Óbudán. Az önkormányzat szerint az FKF eddig körülbelül 50 kukát vitt el a III. kerületből. Hogy ebből a lakók és a kerületbe látogatók minél kevesebbet érezzenek, az önkormányzat átszervezte a szemétszedést, ami elsősorban a köztéri kukák gyakoribb ürítését jelenti a forgalmasabb óbudai területeken. Azóta lakossági panaszok sem érkeznek az óbudai köztisztaság állapota miatt.

Erzsébetváros, a kukatelepítő

A lakossági panaszok száma Erzsébetvárosban érdemben nem nőtt meg a tömeges kukaleszerelést követően. Az önkormányzat ennek ellenére saját hatáskörben a közelmúltban elkezdte saját a régi, elhasználódott köztéri hulladékgyűjtők felújítását, illetve cseréjét. A projekt keretein belül közel 400 hulladékgyűjtőt helyezett ki az önkormányzat, amelyre az utóbbi nyolc évben nem volt példa – árulta el az Indexnek a VII. kerület vezetése.

Arról azonban nem rendelkeznek információval, hogy az FKF pontosan hol és mennyi kukát szerelt le a kerületben. A területért felelős önkormányzati cég jelenleg összesen 743 hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, az állományt pedig tervezik még bővíteni. Az erzsébetvárosi önkormányzat tapasztalatai alapján a mostani kukamennyiség alapvetően kiszolgálja az igényeket.

A II. kerület kiűzte a kukákból a madarakat

A II. kerületi önkormányzat azt nem tudja, hogy náluk pontosan mennyi szemétgyűjtőt szerelt le a köztisztasági vállalat, azt viszont határozottan állítják, hogy a begyűjtés nem érintette a kerületi köztéri szelektív gyűjtőket. Csak a kommunális szemétnek fenntartott kukákat.

Az önkormányzat egyrészt nemrég megemelte a gyűjtőedények számát a kirándulóhelyek környékén, másrészt cserélte ezeket több parkban, például a Vérhalom téren is, mert a korábbiakból a madarak még szét tudták hordani a szemetet.

Ferencváros viszont nem érti a sajtó szerepét

Kedves Adél! Látjuk ugyan a különbséget az új Index és a kormány agitációs propaganda oldalai (mint pl. az Origo) között, a nyomokban még megmaradt független sajtó legfontosabb kiadványának, az eredeti Indexnek a felszámolását követően nem kívánunk munkakapcsolatot fenntartani az utódszervezettel

– válaszolta Baranyi Krisztina sajtóosztálya, amikor rákérdeztünk a ferencvárosi szemét- valamint köztisztasági helyzetre, hogy erről tájékoztassa az Index az olvasókat.

