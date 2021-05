A brit vírusvariáns letarolta Magyarországon a vuhani törzset

A Neumann Labs magánlaborban februártól nemcsak sima PCR-tesztet lehetett kérni, a pozitív mintát adó pácienseknek azt is megmutatták, mely koronavírus-variánssal fertőződtek meg. Kikértük az eredményeket, íme!

Érdekes kérdés, hogy ha megfertőződtünk koronavírussal, vajon melyik variáns támadta meg a szervezetünket. Azt nem feltétlenül befolyásolja, milyen védőoltásra van szükségünk ennek tudatában (az AstraZeneca-vakcina hatásfokának a változása a dél-afrikai variáns ellen azért nagy port vert fel), az epidemiológiai genomika szempontjából viszont izgalmas lehet, hisz a minta birtokában akár el is lehet kezdeni visszakövetni a fertőzött beteg mozgását, kontaktkutatást lehet végezni, s kiderülhet, honnan érkezett egy mutáns Magyarországra. Ehhez azért rettentő fejlett infrastruktúrára van szükség.

A szűréseket végző laborok közül a Neumann Labs februártól olyan PCR-teszteket kezdett el végezni, melyeknél nem csak az derült ki, pozitív mintát adott-e a páciens, hanem az is, hogy mely variánssal fertőződött meg. Az eredményeik azért is lehetnek figyelemreméltók, mert az operatív törzs ilyen részletességgel nem közli a vírusadatokat. Ezért kikértük őket.

Tavaly szeptember óta mintegy 300 ezer mintát vizsgált a labor, ezeknek közel 15 százaléka volt pozitív.

Február közepére a vírus második hulláma lecsengett, azonban a brit variáns felbukkanásával újra emelkedni kezdett a fertőzöttek és az elhunytak száma, s ez egyértelműen a korábbinál sokkal fertőzőbb, magasabb reprodukciós rátával (R szám) rendelkező brit mutánsnak volt köszönhető.

A brit variánst már a tavalyi év végi mintákban is megtalálták a laborban, de az összes tétel mindössze 2 százalékában. A januári teszteredményeknek viszont már a 70 százalékában kimutatták, február végére pedig már a pozitív esetek 90 százalékáért a brit mutáns volt felelős.

Márciusban felfüggesztettük a rutin variánsvizsgálatot, mert csak brit variánsokat találtunk

– jelezte az Indexnek a Neumann Labs ügyvezetője, Nyíri Miklós, vagyis a mintákból vett eredmények tükrében ki lehet jelenteni, a brit mutáns „elsöpörte” az eredeti vuhani törzset. Az elmúlt 5 hét során 631 pozitív mintát vizsgáltak variáns szempontjából, mind a brit mutáns jelenlétét igazolta.

Nyíri Miklós azt is elmondta az Indexnek, hogy 2020 decembere előtt szinte kizárólag az eredeti, vuhani törzsből származó vírust tudták kimutatni a teszteken.

Közösen nyomoznak

A közvélemény hivatalosan minden nap a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) dolgozó Müller Cecília országos tiszti főorvostól értesül a koronavírus-járvány legfrissebb fejleményeiről, ő volt az, aki a brit variáns megjelenését közölte az operatív törzs részéről. Ám a vírus nyomon követésével nem magára hagyatva harcol az NNK: 5-6 héttel ezelőtt az intézet körbeküldött egy kérdőívet a laboroknak, amelyek vizsgálják a variánsokat is a mintákban, s arra kérte őket, jelentsék, ha változást tapasztalnak.

Minden valószínűség szerint az NNK szeretne első kézből értesülni az indiai variáns esetleges felbukkanásáról, hisz a hatalmas ütemben terjedő, már Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában és Ausztriában is felbukkanó mutánst a WHO járványügyi vezetője is fertőzőképesebbnek írta le, mint a korábbi típusok. A Neumann Labs hamarosan belefog a „nyomozásba”.

Monitoring céllal nagyjából 10 nap múlva elkezdjük az indiai variáns tesztjét

– árulta el az Indexnek Nyíri Miklós.

(Borítókép: Dolgozók egy klinikai virológiai laboratóriumban Tunéziában 2020. április 17-én. Fotó: Jdidi Wassim / SOPA Images / Light Rocket / Getty Images)