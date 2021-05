680 milliárdos beruházást akar elvenni az Orbán-kormány a helyi önkormányzatoktól

„Duna mente Fejér megye” néven készült előterjesztés a Miniszterelnökségen egy új gazdasági övezet kialakításáról, amelynek része lenne az SK Innovation tervezett, 680 milliárdos akkumulátorgyár is – tudta meg a hvg.hu.

Az átszervezés révén az innen befolyó helyi adóbevétel a megyéhez kerülne, amelynek kormánypárti vezetője kezdeményezte az előterjesztést. Egy 2020 közepi, éles nézeteltéréseket kiváltó törvény ugyanis előírja, hogy a különleges gazdasági övezetekből a helyi adók nem a települési, hanem a megyei önkormányzatokhoz folynak be, így a pénzek újraosztásáról is ők döntenek.

A hvg.hu úgy tudja, az előterjesztést egy szerdai kormányülésen fogják tárgyalni. Kérdésükre a Miniszterelnökség válaszában úgy fogalmazott, hogy a kormány

elkötelezett a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése mellett, így folyamatosan vizsgálja a törvény rendelkezéseivel összhangban különleges gazdasági övezetek kijelölésének lehetőségeit. Jelenleg még nem született döntés új különleges gazdasági övezet kijelöléséről.

A Fejér megyei közgyűlés elnöke a fideszes Molnár Krisztián, az előterjesztés az ő kezdeményezésére készült. A legutóbbi önkormányzati választáson a húsz megyei képviselői helyből 14-et szerzett meg a Fidesz–KDNP. Egyébként a megyei önkormányzatokban a Fidesznek ráadásul kivétel nélkül többsége van.

A vonatkozó törvény értelmében teljes mértékben a kormány hatáskörébe tartozik a gazdasági övezetek kialakítása, az érintett önkormányzatokkal mindössze egyeztetniük szükséges, azonban ami jelen ügyet illeti, még ezek megtörténte sem bizonyos. A dunaújvárosi önkormányzatot például állítólag nemhogy kihagyták az egyeztetésekből, de még szó is alig esik róla az előterjesztésben, pedig a város igencsak érintett a témában.

A tervek szerint az új akkumulátorgyár Iváncsán fog felépülni 2,3 milliárd euróból (körülbelül 680 milliárd forintból), ami az ország történetének eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása lesz. Ugyanakkor az új gazdasági övezet nem csak az akkumulátorgyárat foglalná magában, hanem a török Yaris Kabin 6,5 milliárd forintos mezőgazdaságigépalkatrész-üzemét, a rácalmási Hankook-gumigyárat, illetve a Hankook folyamatban lévő bővítését is. Az övezet ráadásul jóval nagyobb lenne e beruházásoknál is, kiterjedése meghaladná a 100 hektárt, vagyis nem csak az említett cégeket és nagyberuházásokat érintené, hanem számos másikat is.