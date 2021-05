Maximális bírságot szabtak ki a mindenre gyógyírt ígérő kozmetikumok miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a maximálisan kiszabható 117,8 millió forintra bírságolta a Max-Immun Kft-t, a C-peptid termékek forgalmazóját, és véglegesen megtiltották áruik jogellenes reklámozását – közölte ma a hatóság az MTI-vel.

A Proinzulin C-peptid kozmetikumok hirdetései valótlanul tulajdonítottak gyógyhatást. A reklámok azt sugallták, hogy a termékek alkalmasak több betegség, például a rák, az autizmus, a cukorbetegség, valamint a koronavírus gyógyítására. A GVH halaszthatatlan beavatkozást tartott szükségesnek, ezért a fogyasztói károk megelőzése érdekében már tavaly nyáron ideiglenesen eltiltotta a céget a termékei reklámozásától.

A most lezárult eljárás feltárta, hogy a hirdetésekben megalapozatlanul, a fogyasztókat megtévesztve szerepeltek az egészséggel kapcsolatos állítások és megsértették a kozmetikai termékekre vonatkozó európai közösségi szabályozást is.

A hatóság a döntésnél figyelembe vette egyebek mellett, hogy az érintett fogyasztói kör sérülékeny, így különösen fogékony az egészségi állapot javulásának ígéretére.

A maximális bírság kiszabását az is indokolta, hogy a cég a jogsértést korábbi nyilvános figyelmeztetések, a termékcsalád honlapjainak gyógyszerészeti hatósági letiltása, valamint a GVH ideiglenes intézkedése ellenére is folytatta. További súlyosító körülményként értékelték, hogy az elmúlt tíz évben a most is megbírságolt Max-Immun Kft-vel szemben immár a harmadik, azonos típusú jogsértését állapította meg.