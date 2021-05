Gyors talpraállást várnak az elemzők a gazdaságban

Széles sávban, 5-7 százalék közt szóródó éves növekedési várakozást generált a vártnál jobb első negyedéves GDP-adat. Már a Pénzügyminisztérium a legkonzervatívabb. Az Indexnek nyilatkozó elemző szerint akár 340-ig is erősödhet a forint az euróval szemben rövid távon.

Az első negyedév GDP-adatai szerint jóval a várakozásokon felül kezdte 2021-et a magyar gazdaság – értékelte Varga Mihály pénzügyminiszter a frissen megjelent KSH jelentést az MTI tudósítása szerint. Amint azt az Index is megírta, a gazdaság az első becslés szerint az előző negyedévhez viszonyítva 1,9 százalékkal nőtt. Éves összehasonlításban a teljesítmény 2,3 százalékkal, szezonálisan és naptárhatástól megtisztítva, kiegyensúlyozva 1,8 százalékkal csökkent.

Az elemzői várakozások egyébként az előző negyedévhez képest 0,3 százalékos csökkenést, éves szinten pedig a KSH becslésénél jóval nagyobb, 4 százalék körüli visszaesést valószínűsítettek.

A pénzügyminiszter szerint az előző negyedévvel összevetett növekedést tekintve a magyar gazdaság érte el a legnagyobb növekedést az EU-ban.

Az Eurostat adatai azért árnyalják ezt a képet, mivel Romániában 2,8, Bulgáriában 2,5, Cipruson pedig 2 százalékos növekedést mértek a 2020 utolsó negyedévi adatokhoz képest. Az eurozóna gazdasága viszont zsugorodott az első három hónapban. Éves összevetésben sem annyira kedvező a kép, mivel az eddig adatot közlő 23 tagállam összesítése után az uniós visszaesés átlagos 1,7 százalékos szintje körüli mértékben, 1,8 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság az előző év azonos időszakához képest 2021. első negyedévében.

A második negyedévben kilőhet a GDP

A miniszter mindenesetre az adatok alapján úgy vélte, hogy a magyar gazdaság jól hasznosította a kormányzati támogatásokat, és alkalmazkodott a kihívásokhoz,

így a korlátozások kevésbé fogták vissza a gazdaság teljesítményét.

Varga Mihály értékelése szerint az ország a sikeres oltási programnak, és a hatékony gazdaságpolitikának köszönhetően megkezdte a visszazárkózást, ezzel lépéselőnyhöz jutott az uniós tagállamok között, és a második negyedévben az előzőnél is jelentősebb, két számjegyű növekedésre számíthat.

Utóbbira persze a történelmi mélységekbe zuhant tavalyi bázis – akkor a második negyedévben 13 százalékkal zsugorodott a gazdaság – miatt lesz elsősorban lehetőség, ettől függetlenül azonban valóban kilábalási pályára lépett a magyar gazdaság.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője például arról beszélt a távirati irodának, hogy

az első negyedéves GDP-növekedés és a vártnál mérsékeltebb éves visszaesés azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság a vártnál korábban, vagyis már a nyár előtt elérheti a válság előtti teljesítményét.

Úgy vélte, hogy az ipar és az állami programokkal, így a már februártól elérhető felújítási támogatással és egyéb otthonteremtési kedvezményekkel is megtámogatott építőipar teljesítménye akár a havi termelési mutatók alapján várhatóhoz képest jelentősebben hozzájárulhatott a meglepően kedvező adathoz. Ahogyan a kormányzati hozzájárulás mértéke is okozhatott meglepetést, a kormány ugyanis 2020-ban, de 2021-ben is bevallottan az élénkítés érdekében engedte el a költségvetési hiányt. A 2021-es pótköltségvetésben épp ezt igyekszik tisztába tenni a kabinet.

A KSH részletes adatokat még nem közölt, mindössze annyit tett közzé, hogy

az ipar, a pénzügy, a biztosítás és az információ, kommunikáció ágazatok húzták leginkább a GDP növekedését.

Az elemző szerint a szolgáltatások, és azon belül is turizmus és vendéglátás aligha tartoztak ebbe a körbe, tekintettel arra, hogy már eleve korlátozták ezek lakossági hozzáférését, működését a járvány megfékezése érdekében, az érdemi enyhítésre pedig csak a második negyedévben került sor. (Igaz, ezek az ágazatok egyébként is kisebb súlyúak, ezért az itteni visszaesés sem befolyásolja annyira az index alakulását, mint akár csak a feldolgozóipar teljesítményének alakulása.) De szerinte a közszféra teljesítménye is okozhat még meglepetéseket. Úgy vélte, hogy

az adatokból arra lehet következtetni, hogy sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt várták.

Utalt arra is, hogy mindezek fényében már jobban érthető Virág Barnabás MNB alelnök tegnapi verbális intervenciója is, amelynek köszönhetően idei csúcsára erősödött a forint árfolyama, amelyet tovább fűtött a vártnál jobb GDP-adat. Igaz, az euróval szembeni 350 forintos határt már nem tudta áttörni kedd délután.

Pszichológiai okok a forintárfolyamban

Ennek azért pszichológiai okai is vannak, mivel az nagyon erős határ a piacon, és meglehetősen gyors is volt a 355 forintról a 350-es euróárfolyam elérése – mondta ezzel kapcsolatban az Indexnek Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. szenior makroelemzője. Szerinte a pénzügyi szektor eredményét javíthatta a biztosítók teljesítménye mellett az is, hogy a hitelmoratórium miatt képzett banki céltartalékok egy részét a kockázatok mérséklődése miatt a bankok visszaírhatták.

A vártnál jobb GDP-adatban szerinte az is közrejátszhatott, hogy

a korábbinál lényegesen nagyobb deficittel dolgozik a költségvetés, melynek ha nem is egy az egyben, de érezhetően jelentkezik a gazdaságélénkítő hatása.

Arra számít, hogy idén 6-7 százalék körüli lesz a büdzsé GDP-arányos hiánya, vagyis folytatódik az eddigi gazdaságpolitika. Emellett a gazdasági nyitás is folytatódik még, a lakossági fogyasztás élénkülése pedig ugyancsak hozzájárulhat, hogy nagyon erős lesz a második negyedéves GDP-növekedés, ami ugyan még nem korrigálja a tavalyi zuhanást, de erős támaszt ad a forintnak – mondta Jobbágy Sándor, aki 2-3 hónapos távlatban akár 340-350 közötti forint-euró árfolyamot is elképzelhetőnek tart.

Virovácz Péter szerint az első negyedéves adat alapján több mint reális elképzelés lehet, hogy a magyar gazdaság idén 6 százalékos vagy akár azt meghaladó gazdasági növekedést mutasson az éves szinten. Mindez pedig az aggregált kereslet jelentős felfutását jelenti, ami a belső inflációs nyomás erősödésével jár. Ez utóbbit egyébként átmenetileg enyhítheti az MNB alelnök hétfői alapkamatcsökkentést fontolgatásról szóló nyilatkozata.

Jobbágy Sándor arra azért felhívta a figyelmet, hogy

ha a magasabb inflációs szint mellett elmarad a kamatemelés, az gyengítheti a forintot.

Márpedig az azzal a kockázattal járna, hogy tartósan magas szinten ragadhat az MNB számára fontos inflációs mutató. A Covid-helyzet miatt ugyanis egyre nagyobb a nyomás a cégek részéről, hogy az elmúlt hónapok költségemelkedéseit, illetve a veszteségeinek minimalizálása érdekében az árfolyamhatást, különösen a forintgyengülést áthárítsák a fogyasztókra, és ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon tartósabban is erősebb forintra lenne szükség – mondta Jobbágy Sándor. Összegezve

rövid távon a forinterősödés fékezi az inflációs hatásokat, amit az MNB nyilatkozata is támogat.

Kérdés, hogy a jövő heti kamatdöntő ülésen elégségesnek tartják-e a változásokat, vagy a gazdaság túlfűtöttsége miatt aggódó jegybank megvárja-e a júniusi inflációs adatokat a belengetett alapkamatemeléssel. A Portfolio kedd délutáni körképe szerint a piac mindenesetre 3 hónapos távon közel 50 bázispontos, míg hat hónapos távon már bő 50 bázispontos alapkamatemelést árazott be.

Ráadásul a jelenleg 0,6 százalékos jegybanki alapkamat, és a piacon valóban lényeges 0,75 százalékos egyhetes betéti ráta összeolvadásával számított a 0,75 százalékos szinthez képest.

Optimista várakozások

Az idén 5 százalékot meghaladó GDP-növekedésre van kilátás – közölte az adatokat értékelő kommentárjában Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Úgy vélte, hogy az már a később közölt részletes adatok hiányában is biztosra vehető, a járványra legkevésbé érzékeny szolgáltatások, köztük a pénzügyi és biztosítási tevékenység, valamint az információs és kommunikációs szolgáltatások járultak hozzá a vártnál lényegesen jobb eredményhez. Emellett az ipar lendületes dinamikája is támogatja a gazdaságot. A K&H Bank szakértője az év elején még 4,5 százalék körüli növekedést várt 2021-re.

Ugyancsak optimistán látja a gazdaság kilátásait Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője is, aki szerint a kiskereskedelem és vendéglátás sokkal jobban alkalmazkodott a korlátozásokhoz, így nem mutattak a tavaly tavaszihoz hasonló visszaesést. A második negyedévtől pedig kifejezetten éles felpattanásra számít, bőven 15 százalék feletti, de akár 16 százalékos növekedést is elképzelhetőnek tartva.

Szerinte a második félévtől további lendületet adhat a növekedésnek az európai és esetleg nemzetközi turizmus vakcinaútlevélhez kötött újraéledése. Az elemző a járvány előtti szint elérését legkésőbb a harmadik negyedévre várja, de azt sem tartja lehetetlennek, hogy erre már a második negyedévben sor kerül, mivel már csak 2,1 százalékos a lemaradás a pandémia előtti teljesítményszinttől.

Az igen kedvező első negyedéves adatok és kilátások következtében az idei GDP növekedési előrejelzését a Takarékbank 6,6 százalékról 7 százalék fölé emelheti

– hangsúlyozta Suppan Gergely.

Varga Mihály egyelőre nem módosított tárcája prognózisán, szerinte éves szinten legalább 4,3 százalékos – az Európai Bizottságnak benyújtott konvergencia programban jelzett –, jövőre pedig még erőteljesebb növekedés várható, így a fellendülés gyorsabb lehet a várakozásoknál.

(Borítókép: A debreceni FÓRUM bevásárlóközpont 2020. december 9-én. Fotó: Oláh Tibor / MTVA / Bizományi)