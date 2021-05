Milyen mértékben fertőződnek Coviddal az óvodás- és iskoláskorúak? – jelenleg ez az egyik legfontosabb koronavírust övező kérdés idehaza, hiszen 16 év alatt egyelőre nem adnak be védőoltást. Azt tudjuk, hogy kiskorúak is elkaphatják a SARS-CoV-2-es típusú koronavírust, ritka esetben alaposan meg is viselheti a szervezetüket a fertőzés, de az orvosok és a biológusok általános véleménye eddig úgy hangzott, hogy a kicsik többségére sokkal kevésbé veszélyes a vírus, viszont sokuk hordozhatja, terjesztheti tünetmentesen.

Ahogy haladunk előre az oltási rendben, lassan már a 12–16 évesek következnek, ha az Európai Unió megadja a zöld jelzést – ez május végére várható –, majd a 12 év alattiak. Az Infostartnak viszont Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa azt mondta a kedd esti Aréna című műsorban, hogy a 12–16 évesek beoltását ugyan még érdemes megfontolni, de a 12 év alattiakét már biztosan nem. Egész pontosan így fogalmazott:

12 év alatt végképp nem érdemes gyermekeket oltani, még akkor sem, ha netán lesznek országok, amelyek úgy döntenek, hogy beoltják a 12 év alattiakat. Egy nagy tanulmány kimutatta, hogy 10-12 év alatt szinte alig-alig fertőznek a gyermekek, nagyrészt tünetmentesek, tehát jóval kisebb eséllyel adják át a vírust. A gyerekektől nem kell félni.

Nem szokott előfordulni, hogy a kormányzati Covid-intézkedések szembemennek azzal, amiről az infektológus nyilatkozni szokott, ezért a Kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergelyt, tervezik-e a 12 év alattiak oltását.

A miniszter az Index beolvasott kérdésére elmondta, ilyen döntés egyelőre nem született, a 12 és 16 év közötti fiatalok beoltását az operatív törzs mérlegeli, erre sor kerülhet, de 12 év alá egyelőre nem terveztek menni. Ha orvosilag indokolt, illetve az oltóanyagok szempontjából lehetséges, akkor megfontolják.

A hangsúly a válaszban az „orvosilag indokolt” mondatrészen van, Szlávik is arról beszélt, hogy bizonyos országokban minden bizonnyal beadják a védőoltást a 12 év alattiaknak is.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetője, Havasi Katalin az Indexnek azt mondta,

jelenleg nem tud olyan tudományos eredményről, amely alapján teljes biztossággal állítható: a későbbiekben sem kell beoltani a 12 év alattiakat.

A kutatások ugyan megerősítik, hogy kevesebb a megbetegedés ebben a korosztályban, ám egyelőre még hiányosak az adatok. A legtöbb vonatkozó vizsgálati eredmény az USA-ból jön, ezek alapján alacsony számban, de ebben a korosztályban is vannak, akik kórházi ellátásra szorulnak a Covid miatt.

Egy januárban megjelent, 2020 áprilisában és májusában Délnyugat-Németországban végzett, PCR-tesztelésen alapuló vizsgálat azt kutatta, hogy az 1–10 éves korosztály és szüleik körében milyen arányban fertőz a vírus, illetve a két csoport milyen arányban termelt antitesteket. A felmérés eredménye kimutatta, hogy közel háromszor akkora gyakorisággal fordult elő a szülőknél a fertőzés, mint a kicsiknél. A kutatás készítői megállapították, hogy a gyerekek rendkívül kis eséllyel hordozták a vírust.

Egy idén márciusban, az amerikai járványügy honlapján megjelent tanulmány viszont azt taglalja, hogy

azokban az iskolákban, ahol nem tartották be az ajánlott óvintézkedéseket (maszkviselet, távolságtartás), hatékonyan terjedt a vírus a kicsik között is. Olasz, svájci, német és amerikai példákat is hoz ennek alátámasztására a dokumentum.

A kulcsfontosságú receptor

Egy 2020-as kínai tanulmány számbaveszi azokat a víruseredetű járványokat, amelyek kevésbé érintették a fiatalabb gyerekeket: spanyolnátha, H1N1, súlyos rubeola, járványos gyermekbénulás okozta paralízis. A gyerekek relatív védettségét a dokumentum az ACE2 receptorszám életkori csökkenésével indokolja, amit állatkísérletek támasztanak alá.

A WHO-nak is van hivatalos állásfoglalása arról, milyen mértékben fertőződnek Coviddal a gyerekek: az Egészségügyi Világszervezet azt mondja,

a gyermekeknek a vírus terjedésében játszott szerepe nem teljesen ismert, további kutatások szükségesek.

A szervezet jelenleg is együtt dolgozik kutatókkal egy módszertanon, amelynek segítségével az iskolák tudják majd szűrni, hogy a gyerekek milyen mértékben adják át egymásnak a fertőzést.

