Jobb a békesség, marad a terasz a Balatonnál

Több Balaton környéki vendéglátóhely is inkább zárva tartja a belső tereit, hogy megelőzze a védettségi igazolványok miatt kialakuló konfliktusokat. Gyakran egy családon belül sincs mindenkinek védettségi kártyája, ezért még a rokonok sem fogyaszthatnának együtt.

Egy gyenesdiási cukrászda tulajdonosa is úgy döntött: egyelőre nem nyitja meg az üzlet belső tereit, most csak a teraszon fogyaszthatnak a vendégek. Így viszont azok is leülhetnek, akiknek nincs védettségi kártyájuk.

Miután nem szerettünk volna olyan helyzetet teremteni, amikor esetleg kellemetlen szituációba kerülnek a vendégeink vagy akár mi vagy a dolgozóink. Ezért döntöttünk úgy, nem adunk teret annak, hogy bárkinek vitatkoznia kelljen vagy bizonyítania, hogy márpedig van igazolványa, csak otthon hagyta

– nyilatkozta az ATV híradójának Kövérné Kalmár Mónika, a Móni Cukrászda tulajdonosa.

Van azonban olyan keszthelyi étterem, ahol a terasz és a belső tér is nyitva van. Azt mondja a tulajdonos:

Most már kérni sem kell a védettségi igazolványt, a vendégek automatikusan felmutatják.

A vendéglátóhelyeknél az a tapasztalat, hogy a vendégek fegyelmezettek, betartják a szabályokat és már a maszkhasználatra sem kell figyelmeztetni őket, amikor felállnak az asztaltól.