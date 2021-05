Repeszt az amerikai feldolgozóipar

Kitűnő gazdasági adatokat jeleztek az Amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai feldolgozóipar teljesítménye nemhogy meghaladta az elemzői várakozásokat, hanem történelmi rekordot döntött. A beszerzésimenedzser-index (BMI) 61,5 pontos májusi értéke alátámasztja az amerikai gazdaság eddigi szárnyalását. Egyébként az elemzők 60,2 pontra, tehát lassulásra számítottak az áprilisi 60,5 pont után. A 60 pont feletti index önmagában is magasnak számít, a BMI ugyanis 50 pont felett már a szektor növekedését vetíti előre.





A szolgáltató szektor még nagyobb meglepetést okozott: a BMI 70,1 pontra szökkent, ami kimagasló teljesítmény.

Az elemzők konszenzusa 64,5 pont volt, azaz lassulást vártak az áprilisi 65,7 pont után, írta a Portfolio. A kompozit index 68,1 ponton áll az április 63,5 pont után. Vagyis mind az ipari, mind a szolgálató szektor jelentősen izmosodott egy hónap alatt. Emögött az húzódhat meg, hogy az amerikai gazdaságban egyre inkább feloldják a korlátozó intézkedéseket, amelyek támogatják a gazdaság újraindulását.

A Markit szerint az amerikai gazdaság még jobb májusi indexeket produkált volna, ha nem sújtaná a feldolgozóipart ellátási probléma, ami a nyersanyagok és a chipek hiányából eredhet. A kereslet és a rendelések viszont abba az irányba mutatnak, hogy az amerikai gazdaság ereje nyáron is kitart majd. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a termelői árak nőnek, a fogyasztói árak emelkedése is felpöröghet. A dollár számottevően erősödött a BMI-adatok napvilágra kerülése után.