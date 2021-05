Ismét az AstraZeneca vakcinája a főszereplő

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem javasolta az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyaga második adagjának beadását azoknak, akinek az első dózis megkapása után lecsökkent a vérlemezkeszáma, azaz akiknek esetében fennállhat a vérrögképződés esélye. Az EMA ajánlása szerint mindazoknál, akiknél ez megtörténhet, az AstraZeneca-vakcina első adagjának beadásától számított három héten belül ellenőrizést kell végezni.

Noha a vérrögök alacsony vérlemezkeszám miatti kialakulásának esélye nagyon ritka, az ügynökség azt tanácsolta a szakembereknek, legyenek tisztában az esetleges tünetekkel.

Szükség esetén adjanak megfelelő ellátást a pácienseknek, írta az Ujszo.com a távirati irodára hivatkozva.

Az EMA korábban rendkívüli vizsgálatot folytatott a Vaxzevria mellékhatásaival összefüggésben, ugyanis az utóbbi három hónapban több ország is jelezte: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az oltóanyag használatát. Nem egy olyan esetet is jelentettek ugyanis, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. A korlátozást egyes országok azóta feloldották, mások megerősítették. Az uniós gyógyszerügynökség április elején döntött úgy, hogy a Vaxzevria oltóanyag esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina „nagyon ritka mellékhatásaként”. Kiemelték: a vakcina előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Az EMA arról is tájékoztatott, hogy megújította az amerikai Gilead Sciences gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni újfajta, remdesivir hatóanyagú, Veklury nevű gyógyszerének feltételes forgalomba hozatali engedélyét. A gyógyszert először 2020. júniusában javasolták jóváhagyásra. Használatát azon 12 éves vagy annál idősebb, tüdőgyulladásban szenvedő betegeknél ajánlották, akiknek kiegészítő oxigént kell kapniuk.