A hét, amikor beszakadt a kriptopiac

Minden idők legrosszabb hetén van túl a kriptopiac: múlt vasárnap a teljes piaci kapitalizáció még 2200 milliárd dollár felett járt, most vasárnap pedig 1400 milliárd dollár körül mozog az együttes piaci tőkeérték.

Azaz miután 800 milliárd dollár elillant, egyetlen hét alatt több mint harmadával zsugorodott a kriptopiac.

A grafikonok mögé nézve picit árnyaltabb a kép: a Coinmarketcap adatai szerint a kriptopiac május 12-én érte el történelmi csúcsát, 11 napja ugyanis még 2500 milliárd dollár felett járt a globális piaci kapitalizáció.

Azaz egy év alatt tízszeresére hízott a kriptodevizák piaca – tavaly május elején még mindössze 250 milliárd dollár körül mozgott. Majd december elején elérte az 500 milliárdot, az idei évet pedig már közel 800 milliárdon kezdte a piac.

Mi is az a bitcoin? Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig 2,28 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint tízpercenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

A két legnagyobb kriptodeviza, a bitcoin és az ethereum teszi ki a teljes kriptopiac majdnem kétharmadát (vasárnap délután ez a dominancia közel 63 százalék volt). Rajtuk keresztül talán még tisztábban látszódik, micsoda volatilitás volt az elmúlt hetekben: a Teletrader adatai szerint a bitcoin egyetlen hét alatt értékének 25 százalékát, míg az ether 43 százalékát veszítette el.

A bitcoin – amelynek piaci dominanciája közel 46 százalék, azaz majdnem ez a kritodeviza adja a teljes piac felét – is sorra döntötte a rekordokat: decemberben előbb a 20 ezres lélektani határt ugrotta át, januárban már 30 ezer felett járt, majd az elmúlt hetekben sorra dőltek a rekordok – történelmi csúcsát egy hónapja, április közepén érte el 63 ezer dollár felett.

Aztán történt valami, és hetek óta megállíthatatlannak tűnik a zuhanás, sőt a héten volt olyan pillanat, amikor egészen 30 ezer dollárig zuhant vissza a bitcoin. Vasárnap délben 35 ezer dollár környékén mozgott az árfolyam.

A második legnagyobb, az ether árfolyamán talán még jobban látszódik, mekkora pofont is kapott a kriptopiac: az ether éppen a piaci rali csúcsán, május 11-én érte el történelmi csúcsát, 4100 dollár felett is járt. Ez kevesebb mint két hete volt, árfolyama vasárnap dél körül 2000 dollár körül mozgott – azaz néhány nap leforgása alatt értéke közel a felére zuhant vissza.

Az év eleji szintekhez képest azonban még így is jól állnak a legnagyobb kriptodevizák: január elejéhez képest a bitcoin 18 százalékos, míg az ether 175 százalékos pluszban áll, ami jól jelzi, milyen hullámvasútra ültek fel azok, akik ezekbe a kriptopénzekbe fektettek.

De miért történik mindez?

Pár hónapja Elon Musk Tesla-alapító tett érte, hogy kilőjön az árfolyam: bejelentette, hogy a cége által gyártott kocsikért bitcoinnal is lehet fizetni. Aztán a piacon szép sorban – persze már ezelőtt is – megjelentek az intézményi befektetők az elmúlt hónapokban, volt tőzsdére lépés is. A kriptovilágban pedig minden szép és jó volt.

Aztán megint Musk volt az, aki kvázi bedöntötte a bitcoin árfolyamát, miután rájött (?), hogy a bitcoin környezetszennyező, ezért mégsem fogadják el fizetőeszközként a Teslákért – azért a sokak által a világ egyik legokosabb emberének tartott Elon Musk pálfordulása is több mint érdekes, és akkor finoman fogalmaztunk. Ugyanis a bitcoin környezetszennyező voltára se az elmúlt napokban derült fény – a bitcoinbányászat ugyanis rendkívül energiaigényes.

Szintén nem tett jót az árfolyamoknak, hogy

Kína bejelentette a kriptodevizákkal végzett tranzakciók és fizetési szolgáltatások nyújtásának a betiltását pénzintézetek és fizetésforgalmazó cégek számára.

Szakértők ekkor, azaz szerdán a bitcoin árfolyamának további csökkenését várták, mivel a 40 ezer dolláros árfolyamküszöb áttörésével egy technikai határ szakadt át, ami pusztán kereskedéstechnikai okokból eladási hullámot indíthat el.

Tavaly október óta a bitcoin határidős kontraktusainak legintenzívebb felszámolása figyelhető meg

– idézte az MTI a JPMorgant. A pénzintézet az ügyfeleiknek írt tájékoztatójában közölte, hogy „a bitcoinbefektetések áramlása elapadóban van, és az intézményes befektetők prioritásainak az átalakulására utal”.

(Borítókép: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / Getty Images)