Állatokat védő Covid-vakcina a láthatáron

A Carnivac-CoV koronavírus elleni oltóanyagot prémes állatokra fejlesztette ki egy orosz vállalat, de akár házi- és haszonállatoknak is beadható. Persze ehhez még be kell hozni az országba. Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának vezetőjét kérdeztük, hogyan lehetne importálni.

Az oroszok márciusban törzskönyvezték az első, állatok számára kifejlesztett SARS-CoV-2-es koronavírus elleni vakcinát, a neve . Ahogy Rusvai Miklóssal a múlt héten beszélgettünk róla, nyércek és sarki rókák számára készítették el az oltóanyagot, minden valószínűség szerint gazdasági célból, a szer alkalmazási előiratában is ez szerepel. Ám érdemes megnézni, hogy a készítményre Magyarországon is szükség lehet-e, egyáltalán hogy lehetne itthon beszerezni?

Mivel állatgyógyászati vakcináról van szó, ezért a Nébih, azon belül az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) végez szakmai bírálatot, és engedélyezheti itthon a Carnivacot. Ehhez viszont előbb be kell nyújtani egy forgalombahozatali engedély iránti kérelmet, amit normál menetrend szerint egy gyógyszer-nagykereskedő cég, a vakcina gyártója, illetve annak magyarországi képviselete szokott megtenni

– kezdte megkeresésünkre az Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának igazgatója. Kulcsár Gábor azt mondta, mivel Oroszország harmadik országnak számít, meg kell felelnie az Európai Unió előírásainak – ahogy ez az emberi felhasználású vakcinák esetében is lenni szokott. A többi között a helyes gyártási gyakorlatnak (Good Manifacturing Practice, GMP). Emellett a több ezer oldalas törzskönyvi dokumentációnak igazodnia kell a magyar (vagyis az EU-s) követelményekhez, illetve minden egyes gyártási tételt be kell majd vizsgáltatni az unió területén, ha egyszer lesz megrendelés. Az oroszoknak az unió területén kell benyújtani a törzskönyvi dokumentumcsomagot, vagyis érdemes nyitni egy EU-s leányvállalatot.

A járványhelyzetben el lehet térni ettől az úttól: ez esetben a fenti folyamatot lerövidítve, egy 2009-es rendelet alapján a magyar állam fordulhat az orosz gyártóhoz, hogy szeretné behozni a vakcinát.

Súlyos járványos állatbetegség esetén ugyanis az állam vészhelyzeti engedélyezéssel kezdeményezhet egy ilyen beszerzést.

Ilyenre egyébként volt már példa: amikor a szomszédos országok szarvasmarha-állományában pusztított a bőrcsomósodáskór, 2017-ben a magyar kormány is rendelt harmadik országból, Dél-Afrikából vakcinát. Mi végül nem használtuk fel, de több uniós ország igen.

Annak, hogy egyelőre sem a kormány, sem piaci szereplő nem nyújtott be Carnivac iránti jóváhagyást, az lehet az oka, hogy egyelőre még globálisan sem érkeztek jelzések arról, hogy a háziállatok, haszonállatok sűrűn fertőződtek volna meg SARS-CoV-2-es vírussal. Csak arról jöttek hírek, hogy állatkerti nagymacskák és gorillák kapták el a Covidot, rajtuk kívül csupán néhány macska, valamint náluk is kevesebb kutya esetében rögzítettek koronavírus-fertőzést. Azt pedig, hogy covidos állatok visszaadták volna a fertőzést az embernek, leginkább a dániai és a holland nyérctelepeken rögzítették, ahol emiatt tavaly milliószámra kellett végezni az állatokkal, de felbukkant a fertőzés például Lengyelországban is.

A múlt héten írtunk egy újfajta, kutya és macska örökítőanyagát tartalmazó koronavírus-típusról, melyet emberi tüdőmintában találtak, de ott még vizsgálják, pontosan hogyan fertőződtek meg a kórházi betegek.

Kérdés, hogy a SARS-CoV-2 esetében fennáll-e a súlyos járványbetegség eshetősége? Ezt vizsgálni kell, egyelőre ilyen felmérés nem zajlott Magyarországon

– rögzítette Kulcsár Gábor.

A vakcinát a használati utasítása alapján Oroszországban prémes állatokra, kutyára és macskára engedélyezték. A Nébih folyamatosan figyeli a hazai járványhelyzetet, és a Carnivac behozatalát járványtanilag indokolt esetben fogja kezdeményezni, illetve szükség szerint támogatni.

