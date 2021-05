Több uniós támogatáshoz jut Pest megye

Pest megye önállóan pályázhat az európai uniós fejlesztési forrásokra. Pest megye eddig lemaradásban volt, mostantól viszont új támogatási lehetőségek nyílnak meg, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a távirati irodának. Vitályos Eszter jelezte: konkrét tervei között szerepel a térség közlekedésfejlesztése, a szenny- és ivóvízproblémák, valamint a környezetvédelmi feladatok megoldása.





Az uniós forrásokra vállalkozások, gazdák, civil szervezetek, egyházak, települési önkormányzatok is pályázhatnak, kiemelten az energiahatékonysági fejlesztések, a vállalkozásfejlesztés területén. Vitályos Eszter, aki a Fidesz Pest megye 3. választókerületi elnöke is, hangsúlyozta: elsősorban a kis-, közepes, és mikrovállalkozásokat szeretnék támogatni. Hozzáfűzte: különösen most, a pandémia után, hogy az újraindítás még sikeresebb legyen.

Az államtitkár megjegyezte: Pest megyében 187 településen több mint 1,3 millió ember él. Magyarország területének mintegy 7 százalékát foglalja el, s népességének körülbelül 12 százalékának ad otthont a megye. A regisztrált vállalkozások száma több mint 230 ezer.