Forradalmi változást tervez a Diákhitel Központ

Rekordév után ezúttal a szak- és felnőttképzésben tanulókat támogató kedvezményes hiteltermékeket vezet be az idén 20 éves Diákhitel Központ.

Az idén minden bizonnyal meghaladjuk majd a tavalyi folyósítási rekordot is, mivel két újabb hitelterméket vezetünk be a szak- és felnőttképzésben részt vevők számára május 31-től – mondta az Indexnek Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. Az idén 20 éves fennállását újabb, az élethosszig tanulást támogató kedvezményes hiteltermékek bevezetésével ünnepli az eddig csak a felsőoktatásban finanszírozó Diákhitel Központ:

az egyik a szabadfelhasználású, 1,99 százalékos kamat mellett biztosított Képzési Hitel 1,

a másik pedig csak a kurzusok díjára fordítható Képzési Hitel 2 lesz, amelyet közvetlenül a képző intézményeknek folyósítanak majd.

A szabadfelhasználású Képzési Hitel 1 keretében havonta akár 150 ezer forint is igényelhető a képzés teljes ideje alatt, amelyet változó kamatozással, induláskor 1,99 százalékos kamattal kérhetnek az érintettek. A kötött felhasználású, csak a képzési díj finanszírozására fordítható Képzési Hitel 2-t ezzel szemben az állami támogatás miatt kamatmentesen lehet majd igénybe venni. Ezen hitel összegének maximuma a képzési díj összege, de legfeljebb 500 ezer forint lehet.

A kormány döntése alapján a képzési hiteleket a diákhitelekkel szinte megegyező, rendkívül kedvező feltételekkel alakították ki. Ez az esélyegyenlőség biztosítása mellett azért is fontos, mert

ez segítséget nyújthat a pálya- vagy munkahely váltáshoz a családosoknak is, akik eddig nem tehették meg, hogy hónapokra, vagy akár évekre kiessenek a munkaerőpiacról,

ha személyes jelenléttel járó, vagy a lakóhelyüktől távolabb elvégezhető átképzést választottak volna – hangsúlyozza a társaság vezérigazgatója. Magyar Péter szerint a képzési hiteleknek köszönhetően jelentősen nő majd a szak- és felnőttképzések népszerűsége és ez középtávon hozzájárulhat a hiányszakmák betöltéséhez is.

A társaság vezérigazgatója elmondta, hogy minden olyan tanuló számára elérhetőek lesznek a kedvező hitelkonstrukciók, akik felnőttképzés keretében 3 hónapot meghaladó részszakmára felkészítő szakmai oktatásra, vagy szakképesítésre felkészítő szakmai képzéseket végeznek, illetve azok számára is, akik szakképzés keretében a szakmajegyzékben szereplő szakmai oktatásokra járnak. A társaság honlapján az összes olyan képzés és képző intézet megtalálható, amely feljogosít a képzési hitelek igénylésére.

Május 31-től a jelenleg e képzésekben részt vevő mintegy 120 ezer tanuló azonnal igényelheti a képzési hiteleket.

Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel egy most megjelent kutatás szerint a magyarok fele átképezné magát, ha ez szükséges a munkája megtartásához, vagy más területen történő elhelyezkedéséhez, így könnyen kiszámolható, hogy az új konstrukciók segítségével, akár milliók számára nyílhat ki a világ. Szerinte ez nagyban hozzájárulhat a pozitív munkaerő-piaci trendek fennmaradásához és a magyar gazdaság eddiginél is gyorsabb növekedéséhez.

A Diákhitel Központnál arra számítanak, hogy az igénylők átlagéletkora 35 év lesz, de mivel a kormányzat elkötelezett az élethosszig tartó tanulás támogatása mellett, az igénylési korhatárt a diákhiteleknél magasabban, 18 és 55 év között határozták meg. Mindkét képzési hitel esetében egy és tíz év közötti törlesztési idő között választhatnak az igénylők, azzal, hogy a törlesztést havi egyenlő részletekben a képzések befejezését követő negyedik hónapban kell megkezdeni.

Az új termékekre is vonatkozik, hogy igénybevételük esetén semmilyen kiegészítő díj vagy költség nem kerül felszámításra és azok bármikor díjmentesen elő- vagy akár végtörleszthetők. Ahogyan az is, hogy a képzési hitelek igényléséhez nem szükséges fedezet, a Diákhitel Központ nem végez hitelbírálatot, így azt sem zárja ki semmi, hogy meglévő, egyéb célú támogatott vagy piaci hitelkonstrukció – akár lakáshitel, akár személyi hitel – mellett is igényeljék.

Magyar Péter kiemelte, hogy a diákhiteleknél

családi kedvezmények a képzési hiteleknél is elérhetők lesznek.

Ezekből a legfontosabb, hogy ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanya képzési hitelének a felét, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes tartozást elengedik. A diákhiteleknél eddig több mint ötezren éltek ezzel a lehetőséggel, és mintegy 6 milliárd forintnyi hitelt engedett el a társaság.

Mivel a járványügyi korlátozások miatt számos olyan, személyes jelenlétet megkövetelő szak- és felnőttképzés volt, amelyet nem lehetett elkezdeni, vagy félbe kellett szakítani, ezért az intézmények jelzései alapján a nyáron képzési dömping várható.

Azzal számolunk, hogy az év hátralévő részében 30 ezer képzési hitel kérelem is érkezhet, a diákhitelekkel együtt pedig akár 50 ezernél is több új szerződést köthetünk

– mondta Magyar Péter. Ez a szabadfelhasználású szakképzési hiteleknél mintegy 8 milliárd forintnyi, a kötött felhasználásúak esetében 5-6 milliárd forintnyi kihelyezést is jelenthet.

Arra a felvetésre, hogy mivel ez másik célcsoport, amely nem feltétlen ugyanonnan tájékozódik, mint a felsőoktatási hallgatók, a vezérigazgató közölte, hogy összehangolt tájékoztatási kampánnyal készülnek. Ebben részben az információközvetítésben egyébként is érdekelt felnőttképző cégek, intézmények direkt marketingje mellett számítanak a sajtó minden képviselőjére, továbbá előnyt jelent a Diákhitel Központ erős közösségi média jelenléte is.

A vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány döntése alapján

teljesen átjárható lesz a képzési és a diákhitelezési rendszer,

vagyis aki támogatott konstrukció segítségével váltott szakmát, de aztán a felsőoktatásban folytatná a tanulmányait, megteheti, mivel a diákhitelek igénylésére is lehetősége lesz. Emellett a felsőoktatási tanulmányok alatt felfüggeszthető lesz a képzési hitelek törlesztése, illetve fordítva is, ha a diákhitel törlesztése közben kíván valaki egy kiegészítő felnőttképzést elvégezni – tette hozzá Magyar Péter. Utóbbi szituáció sem elképzelhetetlen, tekintve az informatikai képzések jelentős számát, és költségigényét.

Még mindig tarol a válsághitel

Május közepéig több mint 35 ezren igényelték a koronavírus-járvány miatt egy éve bevezetett Diákhitel Pluszt, ami a jelenleg mintegy 270 ezres felsőoktatási hallgatói létszámhoz, illetve a tavalyi igénylésekhez képest is jelentős szám – mondta az Indexnek Magyar Péter. Egyértelműen a 2020 május elsejétől a felsőoktatási hallgatók számára elérhető maximum félmillió forintos szabad felhasználású, teljesen kamatmentes konstrukció volt a tavalyi év slágerterméke.

2020-ban egyébként – a korábbi rekordokat bőven túlszárnyalva – összesen 42 ezer szerződést között a társaság és 31 milliárd forint értékben folyósított diákhiteleket.

Összevetésképpen érdemes felidézni, hogy 2019-ben 12 ezer új szerződést kötöttek. A vezérigazgató szerint a diákhitelek egyre növekvő népszerűsége abban keresendő, hogy ilyen kedvező feltételekkel és egyszerűen – hitelminősítés és fedezet nélkül – elérhető hiteltermék nem áll a lakosság rendelkezésére, arról nem is beszélve, hogy a Diákhitel Központ a járványtól függetlenül is rugalmasan kezeli az esetleges törlesztési nehézségeket.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a diplomás fiataloknak láthatóan nem okoz gondot az utóbbi időben a felvett diákhitelek törlesztése, sőt egyre gyorsabban – átlagosan hat év alatt – törlesztenek. Úgy vélte, mindez egyrészt annak köszönhető, hogy egy diplomás fiatal fizetése átlagosan a duplája a középfokú végzettséggel rendelkezőkének, másrészt az utóbbi öt évben dinamikusan – évi 10 százalékkal – nő Magyarországon az átlagkereset, harmadrészt rekordalacsony a munkanélküliség.

Újabb hosszabbítás a láthatáron?

Az eredetileg csak év végéig elérhető Diákhitel Pluszért decemberben is komoly roham indult, ennek is volt köszönhető, hogy a kormány 2021. június 30-ig meghosszabbította az igénylési határidőt.

Egyelőre várjuk a kabinet döntését arra a javaslatunkra, hogy akár 2021 végéig is elérhető legyen ez a termék a felsőoktatásban – mondta Magyar Péter.

Szerinte a Diákhitel Plusz bevezetése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sikerült megakadályozni, hogy a koronavírus-járvány idején jelentősen nőjön az anyagi okokból történő lemorzsolódás a felsőoktatásban. Ez annak fényében különösen nagy eredmény, hogy a HÖOK felmérése szerint a járvány kitörésekor a hallgatók jelentős része átmenetileg elveszítette a munkáját, hiszen a nagy cégek először a diákmunkát és a gyakornoki pozíciókat építették le.

A Diákhitel Plusz bevezetésén kívül a kormány azzal is segítette a hallgatókat, hogy 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelte a szabadfelhasználású Diákhitel 1 havi maximálisan igényelhető összegét.

A hitelmoratórium vége sem rontja a portfóliót

A 2020. március 19-től bevezetett hitelmoratóriummal a törlesztési szakaszban lévő diákhitelek után kezdetben az ügyfelek 40-45 százaléka élt, mostanra ez 30-35 százalékra mérséklődött – közölte Magyar Péter. A moratórium bevezetésekor automatikusan felfüggesztették a törlesztési kötelezettséget. Ugyanakkor ha egy ügyfél a moratórium ideje alatt is törleszt, azt ingyenes előtörlesztésként számolják el. Emellett automatikusan ingyenes előtörlesztésként írták jóvá, amennyiben az ügyfél bármikor a moratóriumok ideje alatt bármekkora összeggel törlesztett. A Diákhitel Központnál a hitelmoratórium kivezetése esetén sem számítanak törlesztési nehézségekre és a hitelportfólió romlására, hiszen a diákhiteleknél a kamatmentesség és a rendkívül alacsony kamatok miatt a moratórium alatt nem, vagy csak rendkívül csekély mértékben nőtt a tartozások összege.

Idén húsz éves a Diákhitel Központ

A tavalyi folyósítási rekord eredményeképp megközelíti az 500 ezret az idén két évtizede működő Diákhitel Központ által finanszírozott hallgatók száma. A Diákhitel Központ krédója az alapítás óta, hogy ne legyen olyan fiatal a Kárpát-medencében, aki anyagi okok miatt nem tud a felsőoktatásban továbbtanulni. Ha megnézzük mekkora volt a felsőoktatást végzettek aránya a Diákhitel Központ alapításakor 2001-ben, és mekkora ma, azt láthatjuk, hogy az alig 30 százalékkal szemben ma már 37 százalék fölött van a diplomások aránya.

Jelentős részük a diákhitelek nyújtotta lehetőségek nélkül nem, vagy csak nehézségek árán tanulhatott volna tovább, a legnagyobb sikernek azt tartom, hogy segíthettünk a fiataloknak a piac- és versenyképes tudás megszerzésében. A célunk pedig az, hogy ezzel a kedvező lehetőséggel május 31-től a szak- és felnőttképzésben tanuló honfitársaink is élhessenek és, hogy minél olcsóbban és minél kedvezőbb feltételek mellett nyújthassunk a jövőben hiteleket, valamint, hogy a továbbtanulás egyáltalán ne akadályozza a családalapítást vagy a munkavállalást

– hangsúlyozta portálunknak Magyar Péter. A vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy a Diákhitel Központ egy állami tulajdonban lévő, non-profit intézmény, amely a piacról és a Magyar Fejlesztési Banktól, valamint az Európai Fejlesztési Banktól vonja be a forrásait és így rendkívül kis mértékben terheli meg a központi költségvetést. Összességében elmondható szerinte, hogy a magyar diákhitelezési rendszer egy önfenntartó, a fiatalok között rendkívül népszerű, jól működő rendszer. „Szinte bizonyos, hogy a családtámogatási elemekkel kiegészült és május 31-től a szak- és felnőttképzési hitelekkel kibővített magyar képzéstámogató hitelezési modell európai viszonylatban is egyedülálló” – tette hozzá Magyar Péter.

(Borítókép: a Diákhitel Központ ügyfélszolgálata 2019. szeptember 11-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)