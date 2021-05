A foci-Eb mentheti meg a budapesti szállodák nyarát

Az Európai Tanács és az unió parlamentje május 20-án tette közzé egy közleményben, hogy megállapodtak: július 1-jétől szabadon lehet mozogni az EU területén – a várva várt uniós oltási igazolvány birtokában. A papíralapú és digitális dokumentumot egy évre adják ki, és rögzítik benne, hogy a birtokosa hogyan lett védett, oltás révén, meggyógyult a fertőzésből vagy negatív tesztje van.

A közelgő utazási szabadságot mindennél jobban várják a koronavírus miatt padlóra került magyarországi vendéglátók, de vajon mire számítanak a védettségi útlevél kiadása és a szabad mozgás engedélyezése nyomán? Flesch Tamást, a Continental Group ügyvezetőjét, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét kérdeztük.

Turisztikai szempontból az elmúlt egy év történéseihez képest óriási előrelépés, hogy nyártól lehet majd utazni ezzel az igazolvánnyal. Számunkra nagyon fontos, hogy az európai országokban hogy áll az átoltottság, hiszen a magyar turizmus jelentős részét kitevő Budapestre érkező turisták 85 százaléka Európából jön. A vidéki külföldi vendégéjszakákat zömmel a környező országokból érkező csehek, szerbek, románok, és kicsit távolabbról a lengyelek jegyzik, tehát jelentős dolog, ha ők is szabadon utazhatnak. Ha mellettük az osztrákok és a németek is nagy számban tudnának jönni hozzánk, az remek lenne.

Persze nem csak az európaiak számítanak, a tengerentúlról és Ázsiából is sokan érkeznek, 2018-as adatok szerint mintegy 1,4 millióan.

Kína és Oroszország is rajta van a budapesti top-10-es »küldőlistán«, vagyis ezekből az országokból évente rengeteg vendég érkezik. Viszont a legjobb tízben ott van az Egyesült Államok és Dél-Korea is, ahonnan vélhetőleg mostanában nem igazán jön majd nagyobb turistatömeg, hiszen az emberek még tartanak a pandémiától. Ha ők és esetleg a kínaiak, oroszok is kiesnének, az óriási érvágás lenne. Ám a hazai turizmusban a britek szerepe legalább ennyire jelentős, a németek mellett ők hozzák a legtöbb vendéget, ráadásul ők már nem is uniós tagállamból jönnek, így nem tudjuk, mi lesz velük