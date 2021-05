Új országos egészségügyi hálózat épül Magyarországon

Meglátásuk szerint komoly lehetőség van a magánegészségügyi biztosítások piacában, ezért a két szereplő egyedülálló stratégiai együttműködésbe fogott – olvasható a Portfolio.hu-nak adott interjúban.

Mint írják, az együttműködés rövid távú eredménye egy közös cég, amely finanszírozza és megvalósítja, hogy a biztosító és a magánegészségügyi szolgáltató ügyfelei egy országos hálózatban, azonos minőségben jussanak ellátáshoz.

„Ha az ellátások finanszírozását nézzük, akkor három fő bevételi pillér van: a direkt vállalati finanszírozás, az „out of pocket” (amikor a magánszemély finanszírozza saját kiadásait), valamint a biztosítói finanszírozások. Közel 30 éve foglalkozunk vállalati egészségüggyel, de csak 2012-ben jelent meg partnereinknél a magánegészségügyi biztosításra való igény, ami az elmúlt pár évben markánsan megnövekedett. Bár az adószabály változott, még mindig kedvezőbb az adózás, mintha a vállalat közvetlenül fizetné a dolgozóinak ezt a kiadást; és nem mellékes szempont az sem, hogy a biztosítási csomagon keresztül egy sokkal szélesebb körű ellátáshoz férnek hozzá a vállalatok és a munkavállalóik“ – fogalmazott Lancz Róbert, hozzátéve, hogy egyre jobban érdeklődnek a magánegészségügyi biztosítások iránt, komoly lehetőség van ebben a piacban.

Az egészség cascoja

A Doktor24 vezetője szerint egy új autó esetén az ember evidenciának tartja, hogy köt rá casco biztosítást, ha történik valami eszébe sem jut, hogy bemegy az autószerelőhöz és zsebből fizeti a kárt. Lancz Róbert szerint egy casco költségének megfelelő összegért köthetünk egészségbiztosítást is.

Érdekes összefüggés, hogy az autónk biztonságára kifizetünk évi 110 milliárdot, ennek csak kevesebb, mint ötödrészét költjük egészségbiztosításra. Több mint egymillió autó van így biztosítva, miközben a kiegészítő egészségbiztosítással rendelkező emberek száma ennek töredéke

– fogalmazott, megjegyezve: az állami egészségügyi ellátás mellett egyre többen választják a magánellátást. Mint fogalmaz, aki egyszer kipróbált egy professzionális magánszolgáltatót, az másokkal is megosztja a jó tapasztalatait: rövid munkaidő-kiesést, maximális odafigyelést, mindezt elérhető áron.

„Várakozásaink szerint a rendszeresen visszatérő ügyfelek növekvő számával párhuzamosan be fog következni még egy pozitív változás: egyre többen jönnek rá, hogy ennek vannak széles rétegek számára elérhető finanszírozási módok, melynek köszönhetően akár éves szinten az egész család számára biztosított lehet a magánellátás, ha szükség van rá. Persze fontos látni, hogy jelenleg elsősorban járóbeteg-ellátásról beszélünk, amikor a magánegészségügy finanszírozásáról van szó, de jól azonosítható tendencia a fekvőbeteg-ellátás iránti növekvő igény is – mondta, hozzátéve, hogy már az új központjukat, a Doktor24 Multiklinikát is ennek a szellemében nyitották meg: mind járó-, mind fekvőbeteg-ellátást nyújtanak, amire látják az igényt a lakossági, illetve a biztosítói oldalon is.”

Almássy Gabriella szerint szintén el fogunk jutni oda, hogy ez is egy széles körben elterjedt biztosítás lesz. Minden országban jól azonosítható trend, hogy elsőként a nem-életbiztosítások, az autó- és vagyonbiztosítások jelennek meg, utána jönnek az életbiztosítások, és a következő hullám az egészségbiztosítások.

Ebből is látszik, hogy még nem vagyunk elkésve, hiszen az életbiztosítási szegmensben is van még fejlődési lehetőség. A magánszemélyeknél érdekes statisztikának tartom, hogy a családok a jövedelmük 4-5 százalékát egészségügyre költik. Ezek a kiadások azonban irányítatlanok, a pénz gyakorlatilag csatornázatlanul áramlik a rendszerben. Ha ezt a kiadást egy szabályozott mederbe terelnénk, akkor ebből az összegből a háztartások finanszírozni tudnák egy család egészségbiztosítását

– fogalmazott Almássy Gabriella, hozzátette: pillanatnyilag azt látják, hogy a minőségi szolgáltatás erősen Budapest-központú, a vidéki hálózat kiépítése nemcsak mennyiségi kérdés, hanem minőségi is – ezért fontos a mostani együttműködés.

Hiányzik a kommunikáció

Lancz Róbert elmondta, az Union Biztosítóval eddig is együtt dolgoztak, de mostantól egyfajta kiemelt partnerré válik, ennek érdekében hozzák létre a közös céget, ez lesz Első Magánegészségügyi Hálózat Zrt..

Ennek célja, hogy az egész országban ugyanazt a színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani mindketten. A Doktor24 az egészségügyi ellátásban, az Union Biztosító pedig biztosítási szempontból. Azt látjuk, hogy Budapesten lefedjük a piacot, maximálisan meg tudunk felelni a biztosítók által megfogalmazott minőségbiztosítási elvárásoknak, másfelől azt tapasztaltuk, hogy amikor biztosítási terméket szerettünk volna értékesíteni, akkor helyben nagyon jó szolgáltatók vannak az egyes településeken, csak ezek nem alkotnak egységet. Hiányzik a kommunikáció, az információáramlás, az egységes protokollok. Ebben a pillanatban a Doktor24-nek és az Unionnak növelnie kell az ügyfélvolumenét ahhoz, hogy más piaci szereplőkből magasabb színvonalat, illetve egységesen alkalmazandó protokollokat tudjon kikényszeríteni

– részletezte Lancz Róbert, aki hangsúlyozta: együtt gyorsabban tudnak terjeszkedni, mint külön-külön. Terveik szerint a következő 2–3 évben intenzív hálózatépítésbe kezdenek két metodikával: vagy akvizíciókkal (amelyekkel terveik szerint minden megyeszékhelyen ott lesznek), vagy ahol erre nincs mód vagy nyitottság, akár zöldmezős beruházásokkal is megteremtve egy-egy központot. Ha pedig az egész egy hálózatba szerveződik, egy olyan erős ügyfélkörrel, mint a biztosítói ügyfélkör, ott nagyon jó szinergiákat lehet teremteni – mondta a vezérigazgató.