OECD: szárnyalni fog a magyar gazdaság

A magyar gazdaság ez év második felétől jelentős növekedést mutathat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) értékelése szerint, mivel az átoltottság lehetővé teszi a fogyasztás számottevő bővülését. Az éves növekedés idén 4,6 százalék lehet, jövőre pedig elcsípheti az 5 százalékot.

Lefelé mutató kockázatnak vélik az esetleges ellátási zavarokat, a felfelé mutatók között pedig megemlítik a külkereskedelmi partnerek vártnál gyorsabb kilábalását, írta a Portfolio.



Az európai külpiacok, Magyarország fő kereskedelmi partnerei is fokozatosan helyreállnak, így a külső kereslet is támogatja majd a magyar kivitel gyorsulását, így a növekedést, a szervezet szerint. Jelezték azt is: az ipari termelés és az export már 2020 második felében javulást mutatott, most pedig már a járvány előtti szint környékén áll. Az OECD szerint a béremelkedés és az infláció a következő években is magas lehet.

A szervezet 3,9 százalékos éves inflációt vár az idén, De jövőre is Magyarországon.

Az OECD hangsúlyozza: az adórendszer kisebb átalakítására lenne szükség; a munkát terhelő elvonások csökkentését javasolják a munkaerőpiac élénküléséért. Emellett szorgalmazzák a környezetvédelmi adók emelését, hogy megvalósulhasson a fenntarthatóbb növekedés. Sürgetik a termelékenység javítását is.