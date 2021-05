Tállai: a bértámogatások május végéig járnak

Az adómentességek és a bértámogatások május végéig járnak a válság miatt nehéz helyzetben lévő ágazatok szereplőinek, így a turizmusban, a vendéglátásban és a szabadidő ágazatban is. Tállai András jelezte: egyrészt az adóelengedés több mint 130 ezer dolgozót érint, másrészt a gazdaság újraindításának is fontos lépése lehet az, hogy hét havi munkáltatói adómentességet kaptak a járvány által leginkább sújtott vállalkozások.

Az intézkedés érdemi segítséget jelent, hiszen összességében csaknem 30 milliárd forintot hagyhat a cégeknél.

Kapcsolódó A kormány kiterjeszti a bértámogatást Márciusra elengedik a katát, a közterhek egy részét, valamint a bértámogatást is igényelhetik a most nehéz helyzetbe került vállalkozások.

A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára hozzáfűzte: május végéig még igényelhető az ágazati és a kutatás-fejlesztési bértámogatás is, amelyből a kormányhivatalok május 8-ig már több mint 84 milliárd forintot utaltak ki, olvasható a tárca honlapján. Tállai András hangsúlyozta: a vendéglátásban tevékenykedőket júniusban is segíti az, hogy továbbra is a legalacsonyabb, 5 százalékos általános forgalmi adót kell felszámítani az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített ételre és italra. Ez eddig több mint 10 milliárd forintos támogatást jelentett.

Az államtitkár megjegyezte: a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön lehet a biztosíték arra, hogy Magyarországon lesz a leggyorsabb a gazdaság újraindítása. Az akár 10 millió forint hitelösszegig elérhető kölcsönt, amely kamatmentes, három év törlesztési türelmi idővel, már nemcsak a járvány leginkább sújtotta ágazatokban tevékenykedő kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, hanem azok a kisvállalkozások is, akiknek az árbevétele a járvány miatt jelentősen csökkent.