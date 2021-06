Vége a válságnak Magyarországon, csúcson a pesti tőzsde

A pandémia harmadik hulláma után új csúcsokra értek az európai tőzsdék, így a BUX is. A forint is erősödik, 70 dollár felett jár az olaj.



A BUX-index már másfél százalékot meghaladó pluszban áll, a Magyar Telekom kivételével mindegyik magyar blue chip jó teljesítményt nyújt. Az OTP már 2 százalékkal, a Mol 1,7 százalékkal, a Richter 1,45 százalékkal, került feljebb.

A magyar tőzsde így újabb történelmi csúcsot ért el, korábban még nem járt 47 ezer pont felett.



A forint is erősödik – írja a portfolio.hu. A lap szerint a forint árfolyama ma intenzíven mozgott az euróval szemben, és délutánra új tízhavi csúcsra ért, kissé 346 alatt. Ebben segített neki a ma reggel felfelé módosított első negyedéves (egyébként is meglepően erős) GDP-adat és a kedvező feldolgozóipari beszerzésimenedzserindex-adat is. A lap szakértői szerint további hullámszerű erősödés is jöhet.

A BÉT éppen ma reggel közölte, hogy májusban új történelmi csúcsot ért el a Budapesti Értéktőzsde (BÉ) részvényindexe, kevesebb mint másfél évvel az előző csúcsdöntés után a részvénypiac napi átlagforgalma 28,5 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest.

A BUX-index a mai napot megelőző legmagasabb záróértékét május 21-én érte el 46 396,87 ponton. A hónapot végül 46 371,02 ponton zárta az index, ami 7,4 százalékos emelkedés az előző havi záráshoz képest.

A BÉT elemzése szerint a hazai tőzsde erősödését a nemzetközi piacok emelkedő trendje mellett a vártnál lényegesen jobb első negyedéves GDP-adat is segítette.

Májusban a havi részvénypiaci forgalom 247 milliárd forint volt, 28 százalékkal magasabb az áprilisi 193 milliárd forintnál, a napi átlagforgalom 12,4 milliárd forintra emelkedett az áprilisi 9,6 milliárd forintról.

Az árfolyam-emelkedésben szintén az OTP járt az élen, egy hónap alatt 16 százalékkal 15 615 forintra erősödött. Jelentősen emelkedett a Mol árfolyama is, 12 százalékkal 2310 forintra. A kisebb papírok közül a közleményben kiemelték a Masterplast teljesítményét, amely 12,6 százalékos havi áremelkedést könyvelt el, és forgalma alapján a Telekomot megelőzve a negyedik helyre került.





(Borítókép: Szarvas / Index)