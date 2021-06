Müller Cecília végre elmondta, mit jelent, hogy valaki Covidban halt meg

Ahogy korábban Ferenci Tamás biostatisztikus is ecsetelte írásában az Indexen, Magyarországon igen nehéz hitelesen beszélni a Covid-halálozásról. Ennek okai között van, hogy egy embernek általában több haláloka van, rettentő lassú a halálozást követő adminsztrációs út, és nincs hivatalos eljárásrend, hogy kit, milyen besorolás alapján lehet koronavírusban elhunytnak tekinteni.

Hazánk hosszú ideig a globális élbolyban volt az egymillió főre eső Covid-halálozást tekintve, ám ezt a kormányzati kommunikációban azzal próbálták magyarázni, hogy az országok különböző eljárásrend alapján regisztrálják, ki számít Covidban elhunytnak, s emiatt a szomorúan előkelő pozíciónk nem nyugszik hiteles alapokon.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő többször is próbálkozott, hogy megtudja Müller Cecília országos-tisztifőorvostól, vajon mi számít idehaza a Covid-halálesetek „definíciójának”, vagyis milyen besorolás alapján lehet valakit koronavírus miatt elhalálozottnak tekinteni. Most sikerrel járt, s erről szerdán Facebook-posztban írt.

Müller Cecília válaszából kiderül, hogy Magyarország a WHO ajánlása szerint járt el a besorolásnál. A teljes válasz így hangzik:

„Az NNK adatgyűjtése, valamint a Miniszterelnökség által a www.koronavirus.gov.hu oldalon közölt tájékoztatás a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozásra vonatkozik, amely nem azonos a COVID-19 fertőzés okozta halálesetekkel. Bár Magyarország a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozás kapcsán a nemzetközi szervezetek ajánlását követi, azok alkalmazása a gyakorlatban nem mindig egyértelmű. A COVID-19 fertőzéssel összefüggő halálozás az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megfogalmazott, és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) által is alkalmazott definíciója, valamint a WHO részletes technikai dokumentuma igyekszik leegyszerűsíteni a kérdést, és a COVID-19 fertőzés halálokként történő kizárására olyan példákat sorol fel, melyek orvosilag egyértelműek: COVID-pneumonia miatt bekövetkezett halál kerüljön be a nyilvántartásba, míg igazolt COVID-fertőzöttnél a fertőzéstől függetlenül történt baleseti halál ne szerepeljen az adatok között.

Ugyanakkor nem ad iránymutatást a valóságban legtöbbször előforduló helyzetekre, amikor orvosilag kérdéses a halálok. A halálok megállapítása – a COVID-19 járványtól függetlenül – valójában nagyon sokszor kérdéses, és gyakran előfordul, hogy a beteg ellátásában résztvevő szakorvosok, valamint a pathológus saját szakmai szempontrendszere szerint ítéli meg az esetet.

Például amikor végstádiumú tumoros beteg COVID-19 fertőzéshez társuló pneumóniában hal meg, de általános állapota alapján a SARS-CoV-2 hiányában bármilyen más - akár opportunista kórokozó – is végzetes fertőzést okozott volna. Hasonlóan bonyolult a megítélése, amikor a krónikus szívbeteg COVID-19 pneumónia jelentette fokozott megterhelés miatt hal meg szívelégtelenségben. Ezekre a kérdésekre vonatkozó döntés meghozatala a klinikus, illetve a pathológus szakorvos feladata, a járványügyi szakemberek a rendelkezésre álló, járványügyi szempontból releváns adatok alapján hoznak döntést. Ennek megfelelően azon halálesetek, melyeknél egyértelműen kizárható a COVID-19 fertőzés szerepe (pl. trauma, öngyilkosság történt), nem kerülnek bele a nyilvántartásba, de az összes többi haláleset, ahol a COVID-19 fertőzés része a pathomechanizmusnak, belekerül. Ezáltal jön létre a COVID-19 fertőzéssel összefüggésbe hozható halálozási statisztika.”

Szél Bernadett összegzésében azt írja, Magyarországon tehát a Coviddal összefüggésbe hozható halálozásokat és a pozitív tesztet produkáló elhunytakat számították be a statisztikába. Ugyanígy jár el Csehország, Ausztria, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia, Norvégia és Izland,

vagyis a képviselő szerint az időnként világrekorder halálozási adatsorunk nem magyarázható azzal, hogy a legtöbb országtól eltérően vezettük volna a hazai statisztikát.

Szél Bernadett viszont idézi Orbán Viktort idén január 8-áról, aki a fentiekkel ellentétben úgy fogalmazott: „Valaki csak azokat veszi föl, akik közvetlenül a koronavírus miatt haltak meg, van, aki – mint például Magyarország – mindenkit bekönyvel, aki egyébként fertőzött volt, még ha nem is a Covidban halt meg, ezért nehéz összevetéseket csinálni.” Gulyás Gergely pedig az április 8-i kormányinfón azt mondta, azért magasak a magyar halálozási adatok, mert mi még a koronavírustól függetlenül, például autóbalesetben elhunytakat is beszámítjuk.

