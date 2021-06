A kertet is rendbe rakhatja az állami támogatással

Itt a jó idő, sokan vágnak bele kertjük rendbetételébe. Egy felmérés szerint a kerttel rendelkezők több mint fele tervezi, hogy egy éven belül jelentős felújításba kezd háza körül, amihez igénybe vehető az otthonfelújítási támogatás is – erről viszont kevesen tudnak.

A kerttel, udvarral rendelkezők közel 60 százaléka gondolkodik azon, vagy már döntött is arról, hogy egy éven belül komolyabb felújításba kezd a ház körül – derült ki a Semmelrock Kft. felméréséből. Sokan ehhez az állami otthonfelújítási támogatást is igénybe vennék, bár a válaszadók döntő része előtt nem volt világos, hogy az állami segítség a ház körüli munkákhoz is felhasználható. A kutatás adatai alapján a legtöbben otthonuk kerítését szeretnék rendbe tenni.

A reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy

a válaszadók több mint ötöde (22 százalék) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és

36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott.

Szépülnek a falvak

A területi megoszlást illetően az látszik, hogy a legnagyobb felújítási szándék a kistelepüléseken, falvakban tapasztalható. Itt minden negyedik válaszadó (26 százalék) már egészen biztos abban, hogy csinosítja a háza körüli területeket a következő 12 hónapban. Ahogy haladunk a nagyobb városok felé, ez az arány úgy csökken: Budapesten már csupán 10 százalék volt a pozitív válaszok aránya.

A megkérdezettek többségének (80 százalék) nem volt ismert, hogy az idén indított, 50 százalékos otthonfelújítási támogatást kert, udvar vagy terasz rendbetételéhez is igénybe lehet venni.

Akik már viszont döntöttek a felújításról, jártasabbnak tűnnek ebben a kérdésben. A ház körüli munkákat tervezők 15 százaléka ugyanis egészen biztos benne, hogy a rekonstrukciós munkákhoz, térkővásárláshoz igénybe veszi az állami segítséget, további 45 százalék még megfontolja ezt a lehetőséget. Sokan viszont a terveiket illetően roppant határozottak, hiszen a ház körüli felújítást tervezők csaknem kétharmada (64 százalék) állami támogatás nélkül is biztosan belevág a munkákba – olvasható az kutatás eredményeit összegző közleményben.

A felújítást tervezők átlagosan közel félmilliót költenének

Azok, akik szeretnék igénybe venni az állami segítséget, jellemzően nagyobb értékű munkákat terveznek. Azok körében, akik tudnak arról, hogy a támogatás ilyen célra is felhasználható és ezt szeretnék is kihasználni, az átlagos a felújítási érték 640 ezer forintra tehető. Ezzel szemben az átlagos büdzsé 460 ezer forint azok körében, akik előtt ez a lehetőség nem volt ismert, vagy nem kívánják igénybe venni azt. Összességében a legtöbben (71 százalék) félmillió forintnál kevesebb összeget szánnak a ház körüli rekonstrukcióra, míg a felújítást tervezők ötöde (20 százalék) fél- és egymillió forint közötti forrást tervez erre a célra fordítani. Az ezen felüli kör ennél is többet kíván a háza körüli munkákra költeni.

A terveiket biztosan megvalósítók csaknem fele (48 százalék) a kerítését hozná rendbe – ez jellemzően nagyobb kiadás, így ehhez bizonyosan többen vennének igénybe állami támogatást is.

Hasonló kör (48 százalék) növényt vagy füvet telepítene, míg a válaszadók negyede (25 százalék) járdára költene.

Alig marad el ettől (24 százalék) azok száma, akik a teraszburkolatot cserélnék ki.

Előkertet, pergolát a válaszadók 17 százaléka készül építeni.

Továbbá autófelhajtó, csatorna, illetve az öntözőrendszer rendbetétele is számos háztulajdonosnál napirenden van.

A kertfelújításon gondolkodók roppant tudatosan döntenek a felmérés szerint. Az ingatlantulajdonosok körében a felhasználandó alapanyagok kiválasztásánál messze a legnyomósabb érv (71 százalék) a kedvező ár-érték arány, továbbá a felújítók közel 60 százaléka mindenképpen fontosnak tartja, hogy a munkához kiválasztott termék illeszkedjen a ház, kert, udvar jelenlegi megoldásaihoz. A valódi árkérdés – vagyis mennyibe is kerül a kiválasztott alapanyag – pedig csak ezt követően (40 százalék), a harmadik helyen kerül elő.

Érezhetően növekszik az igény a lakosság körében, hogy a háztáji kertek is szépek, vonzók legyenek. Egyre többen hajlandók erre áldozni is. A vírushelyzetben tapasztalt növekvő felújítási kedv nem lankad, és nem csak a lakásokon belüli munkákra korlátozódik. A jobb időjárás beköszöntével egyre többen a kertet, udvart is szeretnék rendbe tenni

– vélik a felmérést készíttető cég szakértői.

(Borítókép: Egy asszony konyhakerti növényt ültet a berlini Vattenfall városi közösségi kertben 2017. július 14-én. Fotó: Felipe Trueba / EPA / MTI)