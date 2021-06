Élénkül a bolti eladókért folyó versengés

Noha az első negyedéves KSH-adatok szerint igen jelentős, 27 ezer fős visszaesést mutatnak a kiskereskedelemben tevékenykedők körében, a gazdaság újraindulásával ismét megindult a harc a bolti dolgozókért – derült ki a blokkk.com kereskedelmi szakblog összesítéséből. A portál szerint nagyon is érezhető a mozgás a kiskereskedelem, az újrainduló szolgáltatások, illetve a balatoni vendéglátás szezonkezdete miatt, legalábbis a nagyobb láncok álláshirdetései számának gyarapodása alapján.

A portál a kiskereskedelmi és az iparcikkes láncok honlapjain feltüntetett álláshirdetések számának alakulásából arra a következtet, hogy mivel idén januárhoz, vagy akár áprilishoz képest júniusban már szinte minden szemlézett vállalat esetében van felvétel, sőt, sokszor bőven nagyobb, mint a megelőző hónapokban, hogy visszatérőben van a munkaerőhiány a boltokban. Az Aldi 78, a Lidl 107, a Tesco 85, a Penny 63, az Auchan 48, míg a Spar 85 nyitott pozíciót hirdet a honlapján.

A vásárlók visszatérésére utalhat, hogy a Decathlon, a Deichmann, és a H&M is aktívan keresi az eladókat, sőt, a MediaMarkt és a Praktiker is. Ezek a hálózatok a blokkk.com összesítésében utoljára januárban toboroztak jelentősebb számban – a márciusi boltzár értelemszerűen nem tett jót ezeknek a terveknek. A legelszántabb a portál összesítése szerint ezúttal az Aldi, mivel a diszkontlánchoz bruttó 350 ezer forintos kezdő bérrel toboroznak heti 40 órás bolti eladói állásba, míg a rivális Lidlnél 334 ezer forintos elérhető munkabért ígérnek 3 év után. Viszont mindkét diszkontláncnál sok a részmunkaidőre szóló ajánlat is.

A portál várakozása szerint

a munkaerő-kereslet a következő hónapokban is élénkülhet,

különösen, ha az uniós álláskeresést segítő portál, az EURES adatbázisába feltöltött bolti munkakörökre vonatkozó álláshirdetések alakulásának hatása is elkezd érződni az itthoni munkaerőpiacon is. Az uniós portálon áprilisban még mindössze 15 ezer bolti munkakört hirdettek, ami messze elmarad a járvány előtti átlagosan 70-70 ezertől. Németországban ugyan tízezer felett, de például Ausztriában ezer alatt volt a meghirdetett bolti állások száma. 16 magyar hirdetés is akadt azért.

Ehhez képest június elejére a járványvédelmi korlátozások fokozatos tagállamonkénti feloldásával már 75 ezer beosztott bolti eladói nyitott álláshely szerepelt az adatbázisban. Ebből csak Németországban 38 ezer, Franciaországban 14 ezer, Ausztriában és Belgiumban 5-5 ezer nyitott álláshelyet tartottak nyilván, míg Magyarországról 361 hirdetést találtak.