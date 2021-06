586 millió forint jut a budakeszi buszsávokra

A budakeszi buszsávok fejlesztéséről szóló tervezői szerződést 586 millió forinttal támogatja a kormány – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

Menczer Tamás, aki maga is Budakeszin él, elmondta, hogy a környező települések, Telki, Páty, Budajenő térségébe is egyre többen költöznek, amivel párhuzamosan megnőtt a forgalom és az autósok száma. A Budakeszire közlekedők 60 százaléka jelenleg is a buszközlekedést választja, ami csúcsidőben kétezer embert jelent óránként.





Budakesziről Budapestre csúcsidőben 50 perc alatt lehet busszal eljutni, a cél az, hogy a szakaszos buszsávok kialakításával fél óra legyen a menetidő

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy a fejlesztésnek akkor van értelme, ha a buszok gyorsabban tudnak közlekedni, mint az autók.

A buszsávok kialakítása mellett három P+R parkolót is kialakítanak Budakeszin. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára közölte: a kivitelezés 2023-ban kezdődhet; olyan okoslámpákat is telepítenek majd, amelyek automatikusan zöldre váltanak, ha busz közeleg. Az államtitkár a fejlesztés negyedik elemének nevezte, hogy a Sasfészek-tó pihenőnél megépítik a felhajtót az M1-es autópályára, így a sztrádán is elérhető lesz a főváros a Zsámbéki medencéből.

Budapesten és környékén 4 millióan élnek, a városközpontba az agglomerációból 1 millióan érkeznek autóval, ezen a nyomáson enyhíteni kell

– fogalmazott Fürjes Balázs. Hozzátette: Budapesten a közlekedésben új egyensúlyra kell törekedni. A kormánynak három válasza van erre:

a tömegközlekedés folyamatos fejlesztése,

a Budapesten hiányzó peremhidak: a Galvani és az Aquincumi híd megépítése,

a külső csomópontokban P+R parkolók létesítése.

Budakeszi polgármesterét a nehézkes közlekedés miatt már 2019-ben egyeztetésre hívta XII. kerületi kollégája, hogy segítsenek megoldani a problémát. Pokorni Zoltán szerint ugyanis napi 10–11 ezer autó érkezik a fővárosba a Budakeszi úton és tér vissza délután.

Az autósok gyakran a hegyvidék mellékutcáin próbálják kikerülni a Széll Kálmán tér–BAH-csomópont "Bermuda-háromszöget"

– fogalmazott Pokorni, aki szerint ez teszi tönkre és élhetetlenné kerületében a kis utcákat. Hozzátette: nem az a cél, hogy az autósok könnyebben jussanak be a városba, hanem az, hogy P+R parkolókba tegyék le az autójukat, és közösségi közlekedéssel közlekedjenek.

A Zsámbéki medence Budapestre dolgozni járó lakói egy évben húsznapnyi időt töltenek utazással

– fejelte meg a súlyos számadatokat Győri Ottília helyi polgármester.





A buszsávos, P+R-es ötlet már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, de úgy látszik, most érték el azt a kritikus tömeget, hogy az ötlet meg is valósulhasson. A munkának a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) adott lendületet, a közös munka eredményeként pedig elkészült a fejlesztésről szóló előterjesztés, amelyet 2020 novemberében fogadott el a kormány.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója rámutatott:

a Budakeszi és Budapest közötti szakasz Magyarország legforgalmasabb és legsűrűbben járó Volánbusz-viszonylata, reggelente csúcsidőben óránként több mint 40 busz jár ezen a vonalon, és egy átlagos reggelen mintegy 40 ezer perc veszik el az emberek életéből azzal, hogy ezek a buszok a dugóban állnak.

Hozzátette: a járvány harmadik hullámának lecsengésével visszaálltak az utazási szokások, az emberek 60 százaléka választja a tömegközlekedést.

A fejlesztés tervezésére a BFK nyílt európai uniós közbeszerzést írt ki, amelyet egy 73 éve működő, számos közlekedési infrastruktúrát tervező cég, az UVATERV nyert el

– jelentette be a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a cég nettó 419 millió forintos tervezési keretből valósítja meg a munkát. A fennmaradó támogatást egyéb műszaki feladatokra fordítják, például a Budakeszi úton, a Pilisi Parkerdőn keresztül a csapadékelvezető árok megszüntetésével tudják bővíteni az utat, tehát egy átfogó közműtervezésre is szükség lesz.