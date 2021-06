Ilyenek lesznek a műanyagtilalom utáni hétköznapjaink

A néhány hét múlva hatályos új hazai műanyagrendelettel részben pont azoktól a műanyag dobozoktól és zacskóktól vehetünk könnyes búcsút, amelyekbe a járványhelyzet alatt csomagolták a megrendelt vagy az éttermekből elvitt ételeinket.

1. Az egyszer használatos műanyagok tilalma egész pontosan mit jelent?

A tilalom az újabb készletek beszerzésére vonatkozik. Vagyis a július elsejei határidő nem azt jelenti, hogy onnantól nem vásárolhatunk betiltott terméket. Ami az áruházak és vendéglátóipari egységek készletén van, azt még minden további nélkül, legálisan kiárusíthatják.

Azaz fontos látni, hogy a kormány nem általánosságban magára a műanyagra mondott nemet, hanem bizonyos egyszer használatos, illetve egyéb műanyag termék további forgalomba hozatalának tilalmát mondta ki.

Más megfogalmazásban: a rendelet alapján az importőr vagy gyártó által július elseje előtt belföldön eladott készleteket azok kimerüléséig fel lehet használni.

2. Konkrétan mit fognak betiltani?

Ezek többek között, ha az említett egyszer használatos műanyagból készültek:

a fültisztító pálcika;

az evőeszközök, ezen belül is a műanyag villa, kés, kanál, evőpálcika;

a tányér;

a szívószál és az italkeverő pálcika;

a lufik és a hozzá tartozó pálcák és rögzítőeszközök (kivéve az ipari felhasználásra szánt ballonokat és a hétköznapi fogyasztók számára nem értékesített ballonokat);

expandált polisztirolból, lakossági nevén hungarocellből készült ételtároló edények és italtartók – magyarul azok az elviteles ételtartó dobozok, amelyekkel különösen közeli kapcsolatba kerülhettünk a közelmúlt pandémiás időszakában;

a hungarocell ételtároló edények és italtárolók mellett ezek kupakjait és fedeleit sem lehet forgalmazni júliustól, akárcsak az egyszer használatos italtartó műanyag poharakat.

3 . Mikortól él az egyszer használatos műanyagok forgalmi tilalma?

Az előbb felsorolt termékek forgalmazásának tilalma július 1-jétől érvényes.

Ezen belül egyelőre haladékot kapnak a létezésre az egyszer használatos műanyag italtartó poharak és fedeleik, mert őket csak 2023. január 1-jétől fogják nemkívánatosnak nyilvánítani, azaz szintén betiltani. Így a kereskedőknek még van két évük, hogy megtalálják a helyettesítő termékeket és az italtárolás megfelelő alternatíváit.

4. Tényleg búcsút vehetünk a műanyag zacskóktól is?

Igen, de ezeknek is csak egy részétől. A rendelet egyedül a 15 mikron feletti falvastagságú műanyag zacskókat tiltja be. Ilyenek lehetnek tipikusan a bevásárlóközpontok kasszáinál található bevásárlószatyrok, amelyek ma igencsak nagy tételben fogynak.

5. Ezek után egyelőre mely műanyag zacskók maradnak velünk?

A biológiailag lebomló műanyagokból készült zacskókat, szatyrokat értelemszerűen az új jogszabály sem tiltja be.

Ami szintén maradhat, azok a nagyon könnyű műanyag hordtasakok, amelyek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és felhasználásuk higiéniai célokat szolgál.

Akárcsak azok, amelyeket ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak, amennyiben ez megelőzi az élelmiszer-pazarlást.

6. Egyelőre mire nem terjed ki a friss műanyagtilalom?

Az egyszer használatos műanyagok tilalma nem vonatkozik a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célra szánt árucikkekre.

Illetve még ebbe a kivételkategóriába tartoznak az úgynevezett testtömeg-szabályozásra való, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, amelyek a hétköznapokban leginkább a speciális, babáknak, kisgyerekeknek szánt tápszereket és élelmiszereket jelentik.

7. Mi az új rendelet célja és honnan jött a műanyagtilalom?

2019. június 5-én jelent meg az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről. A single-use plastic (SUP), azaz egyszer használatos irányelv célja, hogy visszaszorítsák a műanyag termékek környezetre és persze az emberi egészségre gyakorolt káros hatásait.

Illetve az EU ezzel is szeretné elősegíteni a tagállamok körforgásos gazdaságra való áttérését.

Magyarország a most szóban forgó egyszer használatos műanyag termékek forgalmának korlátozásával némileg túl is teljesítette a SUP követelményeit. A műanyagtilalom itthon is azt szeretné ösztönözni, hogy minél inkább a környezetbarát, többször hasznosítható termékeket részesítsük előnyben.

8. Ez most azt jelenti, hogy pár héten belül eltűnnek az egyszer használatos műanyagok?

Nem. Időbe fog kerülni, míg elfogynak, kikopnak a meglévő készletek az egyszer használatos műanyag termékekből. A folyamatnak maguk a szakemberek sem látják a végét.

Az Indexnek korábban nyilatkozó Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke például arra számít, hogy a nyarat még mindenképp kiszolgálják a meglévő készletekkel az éttermek és vendéglátóegységek.

Így elképzelhető, hogy csak néhány év múlva tűnnek el végleg az egyszer használatos eszközök a kereskedelmi forgalomból, és ezzel együtt a hétköznapjainkból.

9. Mi várható, amikor kifogynak az egyszer használatos műanyag készletek?

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke úgy véli, aki teheti, egyelőre betáraz az olcsóbb egyszer használatos műanyag termékekből, mielőtt a drágább, ugyanakkor környezetbarátabb csomagolásra és eszközökre váltana. Mindeközben értelemszerűen várhatóan bővül a visszaváltható és alternatív tárolásra alkalmas termékekre áttérő vendéglátók köre is.

Elkezdik például fokozatosan papír- és faeszközökre cserélni a műanyag szívószálakat és evőeszközöket, kivonják a műanyag poharakat és fedőket, a csomagolások többsége pedig megújuló, újrahasznosított vagy harmadik fél által tanúsított, fenntartható forrásból származik majd.

10. Hozhat-e drágulást a műanyagrendelet?

Sajnos könnyen elképzelhető, mert jelen állás szerint a biológiailag lebomló műanyagokból készült helyettesítő termékek egyelőre másfél-kétszer annyiba kerülnek, mint az egyszer használatos műanyagok.

Ugyanakkor az Európai Unió egészére kiterjedő kötelező átállás nagyobb rendelésállományokat hozhat az egyszer használatoshoz képest alternatívabb megoldásokból. Ez viszont már lenyomhatja az árakat, a bekerülési költségeket.

Ami konkrétum már most tudható, hogy a hagyományos műanyagból készült zacskók környezetvédelmi termékdíját a mostani kilogrammonkénti 57 forintról kilogrammonként 1900 forintra emelik. Így a környezetvédelmi díjtétel zacskónként átlagosan öt forintra nő, ezzel a takarékos és kizárólag indokolt felhasználást szeretnék ösztönözni.

Ön mit tiltana be következő lépésben a környezetvédelem jegyében? 423 A papír alapú reklámújságokat és szórólapokat, főleg, amit bedobnak a postaládába.

416 A PET-palackokat.

120 A zajszennyezést okozó hangos motorokat és autókat.

93 Minden nyomtatott számlát és blokkot.

89 Az összes létező műanyag zacskót, a 15 mikron alattiakat is.

89 Minden műanyagot.

77 A gumióvszert.

63 A műszálas ruhadarabokat.

31 Az összes nem elektromos járművet.

26 A gázkazánokat.

(Borítókép: Egy vásárló műanyag zacskóba szedi az árut egy szupermarketben az Egyesült Államokban. Fotó: David Paul Morris / Getty Images)