A hétfőn őrizetbe vett Tóth Csabát – aki a HardGuard biztonsági cég helyszíni vezetője, és a Borkai-videó ügyében is érintett volt – szerdán előzetes letartóztatásba helyezték. 870 millió forintos költségvetési csalással gyanúsítják.

A Fővárosi Törvényszék oldalán szerdán jelent meg a hír, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezett négy férfit, akiket többek között különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. Mivel egy biztonsági cég vezetőiről van szó, szinte biztos volt, hogy egyikük az a Tóth Csaba, akinek őrizetbe vételéről mi is írtunk a hvg.hu infói alapján.

A HardGuard biztonsági cég helyszíni vezetője, a Fradi Security volt tagja labdarúgómeccsek biztosításával foglalkozik. Az ő neve is felbukkant a Borkai-ügyben a volt győri polgármester adriai szexkalandjairól készült felvétel visszaszerzésében, illetve a városligeti beruházások alkalmával, amikor a tiltakozók összetűzésbe keveredtek a biztonsági szolgálattal.

Tóth Csaba ügyvédje, Szabó Antal az Indexnek megerősítette, hogy a négy letartóztatott egyike Tóth Csaba. Elmondta,

a bíró a szerdai tárgyaláson egyéb okokra hivatkozva rendelte el a 30 napos letartóztatást, Tóthnak ugyanis volt egy felfüggesztett fogházbüntetése,

egy önbíráskodási ügy miatt, ami egy szombathelyi futballmeccsen történt.

2017 óta zajlott a nyomozás, több mint furcsa, hogy épp most vitték be Tóth Csabát. Arra, amivel gyanúsítják, képzettségét tekintve nem alkalmas, ezért jelölhették meg az egyéb indokot

– magyarázta nekünk Szabó Antal, aki úgy érzi, a gyanúsítás ellen szól az is, hogy maga az ügyész is megfellebbezte az előzetes letartóztatást elrendelő végzést. Tóth egyébként vallomást tett, tagadja, hogy elkövette volna a gyanúsításban szereplő cselekményeket, és szükség esetén vállalja a poligráfos hazugságvizsgálatot is.

A négy férfi, köztük Tóth ellen, a törvényszéki közlemény szerint az a gyanú, hogy

2019 januárja óta egy hierarchikusan felépített, konspiratívan szervezett, többszintű céghálózatot működtettek azért, hogy vagyonvédelmi szolgáltatások kapcsán keletkező áfafizetési kötelezettségek alól mentesüljenek.

Úgy tudjuk, Tóth Csaba az első számú gyanúsított, a törvényszék pedig azt feltételezi, hogy a bűnszervezet tagjai az ő irányítása és utasításai alapján tették a dolgukat. A közlemény szerint az elsőrendű gyanúsított

az eredményekről rendszeres visszajelzést várt, a feladatok végrehajtásáról, illetve a bevételek, a kiadások és a munkabérek alakulásáról a társait rendszeresen elszámoltatta.

A gyanú szerint a négy férfi 870 millió forintos vagyoni kárt okozott az állami költségvetésnek. Az ügyben a NAV Bűnügyi Igazgatósága járt el, információink szerint Tóthot megfigyelték és le is hallgatták.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a veszélyére – az I. rendű terhelt esetén a szökés, elrejtőzés veszélyére is – hivatkozva kérte a gyanúsítottak letartóztatását.

A Tóth Csabát képviselő Szabó Antal is benyújtotta a fellebbezést a letartóztatást elrendelő végzés ellen. Tóth Csaba a Nagy Ignác utcai Büntetés-végrehajtási Intézetben várja az eredményt.

(Borítókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)