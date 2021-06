Parragh László: Elérhető az egyszámjegyű szocho

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint a kata átalakítása a piac tisztaságát szolgálta, és egyáltalán nem irányult a tisztességesen eljáró katások ellen. Parragh László a Klasszis Klub vendégeként megjegyezte: a Pénzügyminisztérium eredeti javaslata még 1 millió forintban húzta meg a határt, ameddig a katás vállalkozó egy cég felé számlázhat, és azt már az MKIK lobbizta ki, hogy ez a keretösszeg 3 millió forintra emelkedjen. Hozzáfűzte: nem kizárt, hogy a kata jelenlegi rendszerét újra módosítják majd, írta az Mfor.hu.





Szerinte most, hogy újra lehet nyitni a gazdaságot, a kormányzatnak is erre kell reagálnia olyan szabályozók megalkotásával, amelyek segítik az egyes területek helyreállását. Parragh úgy vélte: erről szól például a Széchenyi kártya, amely a bajba jutott turizmusba pumpál nulla százalékos kamattal pénzt. Az MKIK elnöke szerint ezt szolgálja az az új lízing konstrukció is, amely révén modern gépeket vehetnek a kisvállalkozók, kedvező feltételekkel. Arra a kérdésre, hogy az új konstrukciójú Széchenyi kártya mennyiben jelent választ arra, hogy a nemzeti bank időközben kivezeti a Növekedési Hitelprogramot, Parragh úgy reagált hogy „a válság után is forráskereslet lesz, és ha ezt a jegybank nem tudja biztosítani, akkor ezt mi (a Kamara) tudja betenni a Széchenyi kártyán keresztül.”