Felfigyelt a világ a magyar fejlesztésű autós eszközre

Több ország is érdeklődik a magyar fejlesztésű, járművekbe utólag is beszerelhető, automatikus közlekedési segélyhívó iránt - közölte az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

A vállalat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen fejlesztette ki az Aegis nevű eCall-modult. Az 1,07 milliárd forintos projekt a Széchenyi 2020 program részeként valósult meg 678,85 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatással – írták.

A fejlesztést azzal indokolták, hogy 2018 áprilisa óta az EU-ban új járműtípus csak eCall-rendszerrel ellátva engedélyezhető. Az Aegis ugyanakkor utólag is beépíthető, így a régebbi autók és kishaszonjárművek számára is biztosítja a szolgáltatást.

Az eCall fedélzeti eszköz személyi sérülés, vagy súlyosabb anyagi kár kockázata esetén automatikusan elküldi a baleset körülményeit a 112-es hívószámra, valamint létrehozza az összeköttetést a segélyhívó diszpécserével.

A közlemény szerint az Aegis több okból is sikeres terméknek ígérkezik. A térségben ez az egyik első eCall-szabványoknak megfelelő segélyhívó, amelynek ráadásul biztonsági, vagyonvédelmi felhasználása is lehet, ezért a biztosítótársaságok érdeklődésére is számot tarthat.

A fejlesztés iránt több olyan országból is érdeklődnek már, amelyek hamarosan előírhatják a járművekben az automata segélyhívó rendszerek használatát. Az Egyesült Arab Emírségek még az idén kötelezővé teheti használt autókban, a szovjet utódállamok pedig a következő években dönthetnek. Az Aegis esélyeit javítja, hogy bármilyen gépjárműtípusba utólag beépíthető eCall-modulként egyedülálló terméknek számít a világpiacon – hangsúlyozta az Albacomp.

Nyilvános beszámolója szerint a székesfehérvári cég nettó árbevétele 2019-ben megközelítette, 2020-ban pedig meghaladta a 2 milliárd forintot. Adózott eredménye tavaly majdnem 30 millió forint, tavalyelőtt több mint 36 millió forint volt.