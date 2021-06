Mészáros Lőrincről és Orbán Viktorról szólt a hét

A héten kiderült, hogy immár Mészáros Lőrinc a leggazdagabb ember Magyarországon – a vállalkozóval interjút is készített az Index. Orbán Viktor egy több mint 500 milliárd forintos bombát dobott le: visszajárhat az szja a gyermeket nevelő szülőknek. Lesznek új operatív törzsek is, Nagy Márton hadat üzent a külföldi építőanyag-gyártóknak, új korszak jön a tartásdíjaknál, Pálinkás József pedig az egyetemi modellváltásról mondta azt az Indexnek, hogy ez barkácsolás. A forint gyengült a héten, de a BUX új történelmi csúcson zárt. Heti összefoglaló.

Mészáros Lőrinc előzött, már ő a leggazdagabb magyar

Egy évtized után már nem Csányi Sándor áll A 100 leggazdagabb magyar idei listájának élén. A június 10-én megjelenő, 2021-es rangsort Mészáros Lőrinc vezeti 455 milliárdos vagyonnal, őt az OTP elnök-vezérigazgatója követi 420 milliárd forinttal.

„Nekem nincs félnivalóm”

Mészáros Lőrinc eddig csak felcsúti polgármesterként és a Puskás Akadémia vezetőjeként nyilatkozott a magyar sajtónak. Az Index elsőként kapott lehetőséget, hogy kérdezze azt a vállalkozót, aki az elmúlt öt évben meghússzorozta vagyonát. Az interjú megjelenését követően kilőtt az Opus árfolyama.

Makro

Orbán Viktor több mint 500 milliárdot ígért a családoknak

A miniszterelnök a Magyarország újraindul! csúcskonferencián foglalta össze a kormány gazdaságpolitikai alapvetéseit, válságkezelését és céljait. Bejelentette, hogy ha idén sikerül elérni az 5,5 százalékos GDP-növekedését, akkor a gyermeket nevelő szülőknek visszaadják a 2021-ben befizetett szja-t. A lépés 550-580 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek és szülőnként akár 800 ezer forint is visszajárhatna. A kormányfő beszélt arról is, hogy a cél a 200 ezer forintos minimálbér elérése.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy a járvány után is lesznek operatív törzsek, méghozzá kettő is: az egyik a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs, amelyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter irányít, a másik pedig a társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs, amelyet Novák Katalin miniszter vezet majd. Az újraindításért felelős operatív törzsről az Index számolt be elsőként.

Két-három év alatt elérhető lehetne a 200 ezres minimálbér

Bár alapvetően a kormányon múlik, de a szociális partnerek inkább a többlépcsős, több év alatti bevezetést tartják valószínűnek.

Matolcsy György: Kötelességünk letörni az inflációt

A jegybank elnöke tőke- és innovációvezérelt helyreállást sürget, és szerinte elbírja a gazdaság az infláció letörésével kapcsolatos monetáris lépéseket. Varga Mihály óvatos hitelmoratórium-kivezetést akar.

Készüljünk fel a tartós pénzromlásra!

A jegybank alelnöke egy szerdai konferencián megerősítette, amiről korábban beszélt: az MNB stratégiát vált a monetáris politikában, az infláció ugyanis egyre emelkedik. Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy hitelezési szempontból még soha nem volt olyan év, mint a 2020-as, a hitelmoratórium jelenlegi rendszerét viszont nem tartja megfelelőnek.

Építőipar

Nagy Márton: Harcba kell szállni a külföldi építőanyag-gyártókkal

A miniszterelnök gazdasági főtanácsadója a Portfolio építőipari konferenciáján arról beszélt, hogy a külföldi építőanyag-gyártócégek visszaélnek erőfölényükkel. Nagy Márton szerint Magyarországon az elmúlt években sokkal nagyobb mértékben emelkedtek az árak, mint Európában.

Az elmúlt hetekben, hónapokban drasztikus áremelkedéssel találkozhattak az építtetők: néhány alapanyag ára – például a faanyagoké, az acélipari termékeké vagy épp a szigetelőanyagoké – akár meg is duplázódhatott az év elejéhez képest. A miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója szerint a drágulás mögött nem csak globális folyamatok vannak.

Ilyen drágulásra a rendszerváltás óta nem volt példa

Tavaly óta bizonyos acéltermékek ára duplázódott, és vannak olyan acéltermékek is, amelyek ára triplázódott – fogalmazott az Indexnek egy acéltermékekkel kereskedő cég ügyvezetője.

Gyógyszeripar

Hogyan gyártjuk majd a kínai és az orosz oltóanyagot?

2022-től a kormány már a nemzeti vakcinagyárban szeretné előállítani a koronavírus elleni vakcinákat, hiszen a legnagyobb valószínűség szerint a SARS-CoV-2-es koronavírus velünk marad, évenkénti oltással lehet majd kordában tartani. Egy kutatóval néztünk utána, hogyan gyártják majd itthon a kínai és az orosz oltóanyagot.

Covid-vakcina gyógyszertárból?

A Moderna gyógyszergyár leszerződött egy izraeli céggel, amely arra vállalkozott, hogy egy sor kelet-európai országban, így Magyarországon is forgalmazza majd a vállalat koronavírus elleni vakcináját. Minden résztvevőt, magánegészségügyi intézményt, sőt még nagykereskedőket is megkérdeztünk, hogy ez pontosan hogy fog zajlani, hol és milyen engedéllyel lehet majd beszerezni az oltóanyagot, de még így sem tiszta a kép.

A svájci sajtmodellel lehet megállítani a vírust

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem epidemiológiai központjának vezetője szerint a variánsok megjelenése egyre csak emeli a nyájimmunitás küszöbét. Úgy látja, szükséges lesz a 12–15 évesek beoltása, a szeptemberi iskolanyitás miatt különösen.

Minden más

Gyorsan túl leszünk a válságon, állítja a leggazdagabb magyar

Megérkezett a BÉT-re a leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy brókercége. Az üzletember az Indexnek azt mondta, hogy szerinte a világgazdaság gyorsan túl lesz a koronavírus okozta válságon, a blokkláncnak nagy jövője van, de a kriptovalutáknak csak annyi, amennyit az emberek belelátnak.

Eltűnt Mészáros Lőrinc volt felesége a több száz milliárdos családi vállalkozások részvényesei közül

Eltűnt a legnagyobb, korábban hivatalosan családi tulajdonban lévő vállalkozások részvényesei közül Mészárosné Kelemen Beatrix, Mészáros Lőrinc volt felesége.

Pálinkás József a modellváltásról: Ez barkácsolás

Ha az oktatókat, hallgatókat bevonták volna az egyetemi modellváltásba, akkor megérthették volna a reform lényegét, és talán még támogatják is – mondta az Indexnek adott interjúban Pálinkás József. Az Akadémia egykori, az Új Világ Néppárt jelenlegi elnöke úgy látja, az alapítványi rendszerben dedikált felelősség nélkül szervezték ki a magyar állam tulajdonát a mostani kormánynak kedves emberek számára.

Mostantól minden gyerek megkapja a tartásdíjat

Már három hónap késedelem után megelőlegezi az állam a gyerektartást jövőre – döntött kedden az Országgyűlés. Az elvált szülők, akiknek küzdeniük kellett a tartásdíjért, eddig fájdalmasan magukra voltak a hagyva a harcukkal. 2022-től új világ jön. „Ez akkora fordulat, hogy szinte már-már áttörés” – mondta az Indexnek Nagy Anna, az Egyszülős Központ vezetője.

Felfüggesztettje miatt tartóztatták le Tóth Csabát

A hétfőn őrizetbe vett Tóth Csabának – aki a HardGuard biztonsági cég helyszíni vezetője, és a Borkai-videó ügyében is érintett volt – a szerdai tárgyaláson a bíró egyéb okokra hivatkozva rendelt el 30 napos letartóztatást, Tóthnak ugyanis volt egy felfüggesztett fogházbüntetése. 870 millió forintos költségvetési csalással gyanúsítják.

Ilyenek lesznek a műanyagtilalom utáni hétköznapjaink

Az idei lesz csak az igazán műanyagmentes július, miután július 1-jén életbe lép az egyszer használatos műanyagokat kivezető rendelet. Mindez mégis hogyan változtatja meg a mindennapok szintjén az életünket? Kínzó kérdésekre válaszolt az Index.

OLAF: Magyarország vezeti az uniós pénzekkel történő csalások listáját

Magyarországra szabták ki a legtöbb büntetést az uniós pénzekkel történő csalások miatt 2016 és 2020 között – derül ki az Európai Unió csalás elleni hivatalának éves jelentéséből.

Forint és tőzsde

Volt már jobb hete a forintnak idén: a magyar fizetőeszköz 345,6 környékén kezdte a hetet az euróval szemben, végül 348 körül zárt pénteken. Ezzel együtt még így is 5 százalékot erősödött az euróval szemben az elmúlt három hónapban.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 48 845,84 ponton, új történelmi csúcson zárta a hetet pénteken, ami 563,70 ponttal, 1,17 százalékkal magasabb az előző heti záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, a hazai tőzsdeindex remek hetet zárt, pénteken megközelítette a 49 000 pontot is. Az OTP részvénye szintén új csúcson járt a héten, elérve a 17 ezer pontos álomhatárt is. A vezető részvények mind emelkedtek a héten:

az OTP 1,66 százalékkal erősödött, 16 560 forinton zárt pénteken,

a Mol árfolyama 0,74 százalékkal nőtt, 2438 forinton fejezte be a hetet,

a Richter árfolyama 0,42 százalékkal emelkedett, 8275 forinton zárt,

a Magyar Telekom árfolyama 4,06 százalékkal emelkedett, 422,5 forinton zárt pénteken.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3712,42 ponton zárt, ami 0,56 százalékkal, 20,73 ponttal alacsonyabb a múlt heti értékénél.

