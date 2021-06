Még be se indult Lázár János nagy kedvence, de már kiírták a tendert a meghosszabbításra

Első lépésben az engedélyezési tervek elkészítésére lehet pályázni a Szeged–Szabadka tram-train-rendszer magyarországi szakaszára. Kis lépés az emberiségnek, de nagy ugrás Lázár Jánosnak.





A tram-train kormánybiztosa még januárban, az első spanyol gyártású vasútvillamos szentesi átadóünnepségén jelentette be, hogy az 2024-re Hódmezővásárhely után a szomszédos Vajdaságba is eljuthat. A világra törő terv megvalósulása érdekében a magyar és a szerb kormány megállapodott abban, hogy jövő évre helyreállítja a vasúti közlekedést a két város között, Belgrádban most hétvégén írták alá az erről szóló szerződést. Ez kezdetnek nem rossz, bár ennek amúgy is meg kéne történnie, hiszen ez a két főváros közötti vasútvonal ugyancsak tervbe vett felújításához is elengedhetetlen. Hogy ezeknek a dátumoknak mekkora a realitása, egyelőre nem tudni, az eredeti magyarországi projekt késéseinek fényében mindenesetre megkérdőjelezhető.

A mostani kiírás az engedélyes tervekre vonatkozik, amely a tanulmányterv után következik a munkafolyamatban. A Szegeder.hu kérdésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő azt mondta, hogy a nyertes tervezőnek két év áll rendelkezésére a munkához, így nem valószínű, hogy 2024 második fele előtt elkezdhetik a kivitelezést, hiszen a most megpályáztatott engedélyes tervek után jönnek még a kiviteli tervek.

A szegedi lap arról is beszámolt, hogy a dokumentumok szerint mintegy 45 milliárd forintból építenék át a meglehetősen elhanyagolt szakaszt, a nyertes kivitelező a budapesti székhelyű V-Híd Építő Zrt.

Az összeg azért is érdekes, mert fordítottan arányos a szerbiai szakasszal: a teljes vonal kétharmada a határon túlra esik, miközben az kétharmaddal kevesebbe kerül a hazainál.

A határon túl mindenesetre Lázár Jánoséhoz hasonló az örömmámor. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyenesen álomprojektről beszélt Facebook-bejegyzésében. Pásztor István elmondta, hogy a kivitelezés határideje 14 hónap, az előkészítő munkálatok pedig néhány napon belül elkezdődnek.

Jövő szeptembertől emberi számítás szerint negyven perc alatt oda lehet érni Szabadkáról Szegedre, vagy fordítva, és útközben is fel lehet szállni

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez jelentősen megkönnyíti a határmenti régió lakóinak életét.





Bár ez a szerződés a nagyvasúti pálya korszerűsítéséről szól, a tram-train is ezen haladhat majd, ha egyszer forgalomba áll. Azért írjuk ezt, merthogy eddig többször szenvedett halasztást a projekt, a legutóbbi állás szerint a decemberi menetrendváltáskor indulhatnak el a villamosvasutak, ha addigra legalább hat itt lesz belőlük. Jelenleg ugyanis még csak három szerelvény van Magyarországon, de Lázár János már ezért is „Világ tram-trainjei, egyesüljetek!” jelszóval lelkesedett.