A gimnazista Nóri óvodás kora óta küzd heti szinten visszatérő migrénnel és másfajta fejfájásos rohamokkal. Az online oktatással járó stressz és jelentősen megnőtt képernyőidő hatására az egyik migrénes rosszullét három hónappal ezelőtt odáig fajult, hogy Nórit kórházba kellett szállítani. A 15 éves kamaszlány itt, a Bethesda Gyermekkórházban találkozott Gyimesi-Szikszai Andrea gyermekneurológussal, aki Nórit egyből beutalta az intézmény speciális fájdalomkezelő ambulanciájára.

A Bethesda Gyermekkórház német mintára alapított fájdalomközpontja Magyarország egyetlen olyan intézménye, amely kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy krónikus, azaz több mint három hónapja fennálló fájdalommal küzdő gyerekeken segítsen. Teszik mindezt meglehetősen sajátos szemlélettel. Az itt dolgozó szakemberek nem feltétlenül a gyógyszeres terápia vagy az egyedüli gyógyszeres kezelés hívei, cserébe holisztikus szemlélettel gyógyítják a testet és a lelket is.

Belépve az ambulanciára a doktornő egyből be is mutatja fiatal pszichológus kolléganőjét, akivel mindig együtt fogadják a krónikus fájdalommal küzdő gyerekeket, szüleiket és testvéreiket. Aznap délelőtt épp a kontrollvizsgálatra érkező Nórit és édesanyját, akik az Indexnek elmondták, az ambulancián receptre felírt életmódváltás és az új migréngyógyszerek kombinációja megtette a hatását, Nóri mára ezerszer jobban van.

– meséli Nóri az Indexnek.

Azt már édesanyja árulta el, hogy szülőként a tehetetlenséggel kevert tanácstalanság a legrosszabb, amikor az ember sehogy sem enyhíthet a gyermeke szenvedésein. Nórival hiába járták végig az évek alatt a főváros legfelkészültebb gyermekneurológiai és gasztroenterológiai osztályait, a fájdalom hátterében nem találtak semmit. Ehhez képest Nóri mára visszakapta a kontrollt az élete felett, a fejfájását az ambulancián tanult módszerekkel el tudja mulasztani.

Első lépésként elkezdtem többet mozogni, otthon erősíteni, futni, biciklizni, ami meghozta a motivációt az egészségesebb étkezéshez is. Majd tudatosan csökkentettem a képernyőidőt, és letöröltem az Instagramot is, mert csak idegesített, hogy ki hova megy, mit csinál, míg én otthon a fájdalomtól szenvedek. Azóta rengeteget javult az életminőségem, sokkal szabadabb lettem, például bátrabban megyek át a barátnőkhöz, alszom ott, amióta jóval kevesebbet és enyhébben fáj a fejem

– válaszolt a kamaszlány a hogyléte felől érdeklődő kérdésre, hogy már néhány hónap leforgása alatt mennyit változott az élete.

Gyimesi-Szikszai Andrea megerősíti, ők az ambulancián valóban nem adnak semmiféle csodapirulát, sem bombabiztos terápiát, amely varázsütésre megszünteti az akár évek óta tartó fájdalmat. Cserébe leginkább magának a betegnek és persze a családnak következetesen, nap mint nap kell tennie azért, hogy javuljon a gyerek állapota. Ők legfeljebb irányt mutatnak és tudást adnak át, illetve ezzel együtt megadják a kezdő lökést a tartós fájdalommal küzdőknek.

– magyarázza a doktornő.

A gyermekgyógyász ezen a ponton megemlíti, hogy a fájdalommegélésünk nem csupán szubjektív, ugyanúgy tanult dolog is, amit mindannyian hozunk a szüleinktől, a neveltetésünkből. A legnagyobb kínokat is rezzenéstelen arccal kell kibírni, vagy már egy kis karcolástól Dunának lehet menni? Nem véletlen, hogy az anyukák egy része rendre elsírja magát, amikor a Bethesda Fájdalomkezelő Ambulanciáján elmondják nekik, hogy a gyermek fájdalmát mindig komolyan kell venni.

– teszi hozzá Gyimesi-Szikszai Andrea.

Amikor a múlni nem akaró fájdalommal küzdő beteg megérkezik a Bethesda Fájdalomkezelő Ambulanciára, addigra már többnyire A-tól Zs-ig ki van vizsgálva a kis páciens, sőt gyakran még annál jobban is. Leginkább csak diagnosztikai és terápiás odüsszeiaként írható le a folyamat, amin ma az ismeretlen eredetű fájdalomtól szenvedő magyar gyerekek keresztülmennek. Mindez nemegyszer teljesen feleslegesen elvégzett orvosi beavatkozásokat, akár nagyobb műtéteket is jelent a gyermek életében – magyarázza Major János, a fájdalomkezelő ambulancia főorvosa.

Az ambulanciának például volt olyan páciense, egy 12 éves kisfiú, akinek folyamatosan fájt a dereka. Gondolván, megnézik, hogy lehet-e eltérés, hátha az okozza a fájdalmat, készült egy katéteres érfestés, amihez megkatéterezték és az érfestés során röntgensugárzásnak is kitették, ami Major János szerint egyáltalán nem veszélytelen, mert eleve altatásban zajlik, előfordulhat allergia az érfestő anyagra, és a katéter is beszakadhat. Végül nem találtak eltérést, ami indokolta volna a fájdalmat.

Természetesen mindig a szervi kivizsgálás az első, amelynek alaposnak, de ugyanakkor észszerűnek is kell lennie. Előfordul, hogy mi is javaslunk további vizsgálatokat. Akár kiderül valamilyen konkrét testi betegség, akár nem, a pszichoszociális tényezőkkel is mindig foglalkoznunk kell, hiszen a fájdalomnak mindig vannak lelki és szociális vonulatai. Alapvetően akkor állunk jól a fájdalomhoz, ha komplex szemlélettel kezeljük. Például a szülőknek be kell látniuk, hogy túl van terhelve a gyermek az iskolai vagy az ő konfliktusaik által, esetleg kezeletlen részképességzavar miatti szorongás vagy más lelki probléma tartja fönt a fájdalmat