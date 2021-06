Rémálom lesz külföldről bármit is rendelni

A Magyar Posta megújítja vámügynöki szolgáltatásának díjazását július 1-jétől. Ekkortól szűnik meg az Európai Unión kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége. Vámeljárás lesz, valamint áfát kell fizetni az áru után, írta a Napi.hu. A posta a vámkezeléshez egy új díjrendszert alakított ki, amely a termékek értékével arányosan, sávosan határozta meg a díjakat.





Ha a vásárló rendeléskor csak a termék árát fizette meg, akkor tízeurós termékérték alatt, online fizetésnél 399 forint, 10–22 euró között 499 forint lesz a vám elé állítás díja. Ugyanakkor ha utánvéttel, azaz kézbesítéskor fizet a címzett, akkor a díj 799, illetve 899 forintra emelkedik.



Értéktől független, 399 forintos egységes díjat állapított meg a posta arra az esetre, amikor az áru értéke nem haladja meg a 150 eurót, és a vevő a megrendeléskor a webshopnak az áfával megemelt árat fizeti ki online. Az áfa kifizetése azonban hiába történik meg előre a vásárláskor, a vámkezelés akkor is kötelező.

Az áfamentesség megszűnése miatt a vámeljárások száma előzetes becslések szerint hetven-nyolcvanszorosára is nőhet. A küldemények gyors feldolgozása végett a Posta azt kéri, hogy rendeléskor az e-mail-címet és a telefonszámot is adják meg a vásárlók, vagy ajánlott levélben tudja értesíteni a Posta a címzettet a küldemény érkezéséről. A cég több milliárdos beruházást hajtott végre; informatikai fejlesztést, logisztikai kapacitásbővítést is.