Jól fizet idén nyáron a diákmunka

A közoktatásban a napokban véget ért a tanév, amely egyúttal a diákmunka főszezonjának nyitánya is. Aki betöltötte a 15. életévét, és dolgozni szeretne, a koronavírus utáni újranyitással sok nyitott pozícióval és munkalehetőséggel találkozhat, legyen szó kereskedelemről, turizmusról vagy mezőgazdasági, illetve ipari idénymunkáról.

Egyáltalán ki, mely életkorban és milyen feltételekkel vállalhat diákmunkát 2021 nyarán, és mire figyeljenek a szülők, illetve az ifjú munkavállalók, nehogy csalódás legyen az első munkatapasztalatok vége?

Bor Katalin, a Mind-Diák Szövetkezet vezetője és Majzik Nándor, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet vezetője volt szakértőként az Index segítségére, akik elmondták a legfontosabb szabályokat, hogy pontosan mivel jár az iskolaszövetkezeten keresztüli munkavállalás, amely máig a magyar diákok többségének munkalehetőségét biztosítja.

Hány éves kortól lehet itthon diákmunkát vállalni?

Elvileg már 15 éves kor alatt is lehet dolgozni, ám ez egy igencsak szűk, speciális réteget érint, jellemzően a gyerekszínészeket. A munka törvénykönyve alapján a diákmunka valójában 15 éves kortól indul.

Fontos, hogy diákmunkát itthon kizárólag nappali tagozaton tanuló diákok vállalhatnak. Ezt a középiskolások iskolalátogatási igazolással, a felsőoktatásban tanulók pedig hallgatóijogviszony-igazolással bizonyíthatják, valamint mindkét esetben ugyanúgy megfelel erre a diákigazolvány is. A papírozáshoz szintúgy szükség lesz a taj- és az adókártyára is.

Diákmunkára szintén írásban kell szerződni, mint bármely más munkavégzés esetén.

A különböző életkorú diákok ugyanazokkal a feltételekkel dolgozhatnak?

Nem. A még tanköteles kategóriába eső 15 évesek kizárólag az iskolai tanszünetek, praktikusan a nyári szünet ideje alatt állhatnak munkába.

A 16–17 évesek akár már egész évben dolgozhatnak, ám rájuk is vonatkoznak bizonyos korlátozások. A legfontosabbak, hogy naponta legfeljebb 8, hetente maximum 40 órát dolgozhatnak, ahogy éjszakai, este 10-től reggel 6-ig tartó munkát sem vállalhatnak. 18 év alatt szintén tilos a nehéz fizikai munka, ami a húsz kiló feletti emelésnél kezdődik.

A 18 év alattiaknak ezenfelül szülői beleegyező nyilatkozattal is kell rendelkezniük. Mielőtt munkát vállalnak, ezt a dokumentumot például le tudják tölteni az iskolaszövetkezetek honlapjairól.

+1 tipp: Legyen akár 15-16 éves a diákmunkás, már ekkor érdemes bankszámlát nyitni, mert nagy eséllyel sokkal könnyebben és gyorsabban kapja meg a fizetését. Nem kell például megvárni az iskolaszövetkezet pénztári nyitvatartási óráit. A Mind-Diák Szövetkezetnél például két héttel később kapják meg a fizetésüket a diákok, akik a bankszámla helyett továbbra is készpénzben kérik a fizetésüket.

Hogyan alakulnak az idei munkabérek? Telik-e majd a nyári munkából nyaralásra, fesztiválra, laptopra vagy például új okostelefonra?

A jogszabályok azt is kimondják, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazása ugyanúgy érvényes a diákmunkásokra is, nekik sem lehet minimálbérnél kevesebb órabért fizetni, ami jelenleg bruttó 963 forint.

Bár az év elején még úgy tűnt, hogy nem nőnek az órabérek, tavasszal azonban elindult az emelkedés, így idén nyáron a diákok akár már 5-10 százalékkal is többet kereshetnek, mint két évvel ezelőtt.

Bor Katalin úgy látja, Budapesten az átlagbér bruttó 1100 és 1500 forint között mozog, amit kifizetnek a diákmunkát vállalóknak, ugyanakkor például a mérnöki vagy informatikai területen ennél jóval többet is kifizethetnek a fiataloknak, akárcsak az egyszeri rendezvényeken, ahol esetenként 2-3 ezer forintos órabérrel is számolhatnak a fiatalok.

Mindeközben Majzik Nándor ennél magasabb átlagbérről számolt be az Indexnek, szerinte most 1200-1300 forint az egyszerű, könnyen betanulható nyári munkák sztenderdje. Budapesten, Kecskemét és Győr környékén a bruttó diákbér felkúszik 1300-1400 forintra is.

Ha például a bruttó 1200-as órabérrel számolunk, és a diák teljes állásban, heti 40 órában végigdolgozza a júliust, illetve az augusztust, bruttó 384 ezer forintot kereshet a nyár végére. Ha a nettót nézzük, és azzal kalkulálunk, hogy már jövő hétfőn munkába áll, és a vakáció végéig robotol, nettó 408 ezer forinttal lehet gazdagabb a diák, mire kezdődik az iskola.

Mennyit adóznak most a diákok, és él-e már a 25 év alattiak adókedvezménye?

Az iskolaszövetkezeten keresztül vállalt diákmunka esetén a diákoknak ugyan nincs járulékfizetési kötelezettségük, a bérükből azonban 15 százalék szja-t fizetnek. A társadalombiztosítási státuszukat pedig alapvetően a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyuk biztosítja.

A 25 év alattiaknak ígért szja-mentesség idén nyáron még nem él, majd csak 2022. január 1-től érvényesíthetik a fiatalok a kedvezményt.

Diákmunkát vállalóként is mehetek szabadságra, táppénzre?

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a szabadság idejét biztosítani kell, a szabadság minden egyes munkavállalót megillet, legyen szó diákról vagy felnőttről. Ugyanez igaz a szövetkezeten keresztül vállalt munkára is, azzal a kitétellel, hogy ebben az esetben nem jár fizetett szabadság.

Tehát a munkahellyel előre egyeztetett időpontban a diák elmehet nyaralni akkor is, ha diákmunkát vállal a szünidő alatt, azzal a kitétellel, hogy ez nem fizetett szabadság. Jelenthet beteget is, a betegség tényét ilyenkor a fiatalnak a foglalkoztató felé kell jeleznie. A távolléte ekkor igazolt lesz, de nem fizetett.

Vagyis a diák mindig kizárólag annyi munkaóra után kapja meg a fizetését, amennyit teljesített az adott hónapban.

Idén nyáron jellemzően milyen munkalehetőség várja a diákokat? Milyen pozíciók közül válogathatnak?

A turizmus, a kereskedelem és a vendéglátás területén most igencsak megugrott a kereslet a munkaerő iránt, elsősorban a népszerű nyaralóhelyek, a Balaton, a Tiszta-tó és a Velencei-tó környékén. Főleg azok után, hogy a pandémia miatt a szektorban főállásban dolgozók közül korábban sokan pályát módosítottak.

A diákokat a turisztikai szektorban elsősorban a konyhai kisegítői, felszolgálói és takarítói pozíciókra várják, a kereskedelem terén pedig főként az online csomagok összeállításához, a ruhaboltokba és az élelmiszerüzletekbe keresik a diákokat.

Várhatóan a hazai mezőgazdaság is számít majd a fiatal munkavállalókra, akiket a cégek szintén a klasszikus, nyáron végezhető irattározási, archiválási feladatokkal is előszeretettel megbíznak a vakáció ideje alatt. A mozik, amelyek szintén újranyitottak, idén nyáron is klasszikus diákmunkaerő-felszívónak számítanak, ahogy a strandokon ezúttal is szükség van a fiatal dolgozókra.

A gyáripar és ezen belül is a feldolgozóipari ágazat, amelyet kevésbé viselt meg a pandémia, jelenleg is viszonylag nagy arányban kínál állásokat a diákoknak.

Diákszövetkezetek Magyarországon A diákok jelentős része máig iskolaszövetkezeten keresztül keres és talál magának állást Magyarországon. Leginkább azért, mert az iskolaszövetkezetek ellenőrzött munkalehetőséget biztosítanak a diákoknak, illetve garanciát is vállalnak azért, hogy a fiatalok időben megkapják a fizetésüket. Továbbá a szövetkezet segíti a szerződéskötést, intézi a NAV-lejelentést és sok esetben az üzemorvosi vizsgálatot is. Összesen 80, ezen belül 20 nagyobb iskolaszövetkezet működik az országban, utóbbiak jó pár éve vagy akár évtizedek óta közvetítik a diákmunkaerőt a cégeknek. Békeidőben évente körülbelül 180 ezer diák vállal munkát iskolaszövetkezeten keresztül, ami a dolgozó diákok körülbelül 75 százaléka.

(Borítókép: Egy gimnáziumi tanuló diákmunkás iratokat rendez egy gyárban Nyíregyházán 2013. július 22-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)